Til í að fórna borgum þar sem demókratar eru við völd Kjartan Kjartansson skrifar 6. október 2026 15:03 Donald Trump hefur ekki miklar mætur á ríkjum þar sem meirihluti kjósenda greiddi honum ekki atkvæði sitt í forsetakosningum. Hann hefur sýnt það í verki á ýmsan hátt undanfarin misseri. AP/Charlie Riedel Donald Trump Bandaríkjaforseti er til í að leyfa Írönum að „taka út“ stórborgir í Kaliforníu þar sem demókratar eru í meirihluta í stríði hans við Persaflóaríkið. Ríkisstjóri Kaliforníu segir forsetann „sturlaðan“. Ummælin lét Trump falla á fundi með stuðningsmönnum sínum í Nebraska í gærkvöldi. Þar sagði hann meðal annars að hátt olíuverð væri lítið gjald fyrir að tryggja öryggi heimsbyggðarinnar og Bandaríkjanna með stríðsrekstrinum í Íran. „Þeir gætu tekið út borg. Leyfið þeim að taka út Los Angeles. Leyfið þeim að taka út San Diego,“ sagði forsetinn og uppskar lófatak aðdáenda sinna. Trump: "With the war, it's just artificial. It's a little bit high. It's a small price to pay ... let them take out Los Angeles, let them take out San Diego. This is a very small price to pay."[image or embed]— Aaron Rupar (@atrupar.com) October 5, 2026 at 11:44 PM Bæði Los Angeles og San Diego er stýrt af demókrötum og ríkið sjálft sömuleiðis. Gavin Newsom, ríkisstjóri Kaliforníu, fordæmdi ummæli forseta landsins í samfélagsmiðlafærslu. „Hann er sturlaður og hættulegur,“ sagði Newsom. Það gæti ekki talist eðlilegt að forseti landsins hvetti til árása á tvær af fjölmennustu borgum eigin lands þar sem rúmlega tíu milljónir manna búa. Trump hefur beitt sér á ýmsan hátt gegn ríkjum sem greiddu honum ekki atkvæði í forsetakosningunum árið 2024, meðal annars með því að meina þeim um stuðning alríkisstjórnarinnar eftir náttúruhamfarir. Þá sendi hann þjóðvarðliðið til Kaliforníu til þess að framfylgja innflytjendastefnu sinni í fyrra. Íran Donald Trump Bandaríkin Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Mest lesið Bein útsending: Marco Rubio heimsækir Ísland Innlent Rubio: Ísland í miðjunni Innlent Skora á borgina að bæta ekki við beygjuvasa Innlent Umdeildur metsöluhöfundur látinn Erlent Bjarni segir ekkert hæft í að verið sé að úthýsa Aþenu Innlent Afgerandi niðurstaða um að slíta kjarasamningum Innlent Portúgalsfarinn á bak við lás og slá Innlent Þurfa að hætta við mótorakaup fáist ekki fé frá ríkinu Innlent Ætlar að borga fyrir umdeildar auglýsingar úr eigin sjóðum Erlent Leit að eftirmanni Harðar hefði hafist í haust eða vetur Innlent Fleiri fréttir Til í að fórna borgum þar sem demókratar eru við völd Fær Nóbelinn fyrir að fanga fiseindir í suðurskautsís Bein útsending: Hver hlýtur Nóbelsverðlaunin í eðlisfræði? Fyrsta aftakan með aftökusveit frá stríðslokum Umdeildur metsöluhöfundur látinn Aðskilnaðarsinnar unnu í Quebec Missti hönd í mótmælunum Ætlar að borga fyrir umdeildar auglýsingar úr eigin sjóðum Hútar sagðir hörfa frá mynni Rauðahafs Idol-keppandi í lífstíðarfangelsi fyrir að skjóta eiginkonu sína Tugir í sóttkví í Síberíu eftir andlát starfsmanns rannsóknarstofu Fá Nóbelsverðlaun fyrir uppgötvun á ljósstýrðri erfðatækni Fluttu allar sprengjuflugvélar frá RAF Fairford Bein útsending: Hver hlýtur Nóbelsverðlaunin í læknisfræði? Höfðar mál gegn lögreglunni vegna húsleitarinnar Vann óvæntan sigur í fyrri umferðinni Boðaði óvænt þingkosningar á Spáni Stofnar „Ofurgreindarstjórnina“ þrátt fyrir ákall um hægari þróun Handtekin í Bandaríkjunum grunuð um njósnir Sýknaður eftir að hafa skotið mann til bana í dyragættinni Hyggst ná öllu landsvæðinu af Hútum Öryggisstjóri segir af sér hjá OpenAI Gerðu árás skömmu eftir að Þýskalandskanslari mætti Mennirnir sem létust voru feðgar Yfir fimm þúsund handteknir í frönsku stúdentamótmælunum Hluturinn sem fannst í sjónum reyndist meinlaus Rektor Cornell-háskóla rýfur þögnina Tveir látnir eftir skotárás í Noregi Fundið brak úr flugvélinni sem týndist á leið frá Bermúda Mikill viðbúnaður eftir að óþekktur hlutur fannst í sjónum Sjá meira