Erlent

Kona stungin til bana við mat­vöru­verslun í Malmö

Kjartan Kjartansson skrifar
Sænskur lögreglubíll. Myndin tengist efni fréttarinnar ekki.
Sænskur lögreglubíll. Myndin tengist efni fréttarinnar ekki. Vísir/EPA

Karlmaður á sextugsaldri er í haldi sænsku lögreglunnar grunaður um að hafa stungið konu sem var einnig á sextugsaldri til bana fyrir utan matvöruverslun í Malmö í morgun. Vegfarendur náðu að yfirbuga manninn og ná af honum hnífi.

Árásin átti sér stað í Bellevuegården-hverfi í Malmö um klukkan tíu í morgun að sænskum tíma, að því er kemur fram í frétt sænska ríkisútvarpsins. Konan var flutt á sjúkrahús þar sem hún lést af sárum sínum.

Talsmaður lögreglunnar vildi ekki tjá sig um hvort að árásarmaðurinn og sú látna hefðu verið tengd á einhvern hátt. Rannsókn ætti eftir að leiða það í ljós.

Sjónarvottar sem ríkisútvarpið náði tali af segja að nokkrir vegfarendur hafi náð hnífi af manninum áður en lögreglumenn komu á vettvang.

Svíþjóð Erlend sakamál

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