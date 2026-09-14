Miða afplánun á Vernd við þriðjung af þriðjungi fangelsisdóms Árni Sæberg skrifar 14. september 2026 13:05 Ungi maðurinn sem banaði Bryndísi Klöru við dómsuppkvaðningu í fyrra. Vísir/Anton Brink Ungi maðurinn sem varð Bryndísi Klöru Birgisdóttur að bana aplánaði innan við einn þriðja af fangelsisrefsingu sinni í lokuðu úrræði á vegum barnaverndaryfirvalda. Skilyrði þess að afplána refsingu á Vernd er að hafa afplánað minnst einn þriðja refsingar í fangelsi. Fangelsismálastofnun túlkar reglur þess efnis sem svo að miða skuli við þann tíma sem fangi hefði fengið reynslulausn, ekki heildarfangelsisrefsingu. Líkt og Vísir greindi frá í morgun hóf banamaður Bryndísar Klöru afplánun á áfangaheimilinu Vernd í byrjun september. Hann var dæmdur í átta ára fangelsi í apríl í fyrra en hafði setið í gæsluvarðhaldi frá 24. ágúst árið 2024. Hann hefur því afplánað í tvö ár og 21 dag. Samkvæmt upplýsingum á vef Fangelsismálastofnunar ber fanga að hafa afplánað að minnsta kosti þriðjung refsingar sinnar í fangelsi. Þriðjungur átta ára er tvö ár og átta mánuðir. Því er ljóst að maðurinn uppfyllir ekki skilyrðin samkvæmt orðanna hljóðan. Miða við stigskipta afplánun Böðvar Einarsson, staðgengill forstjóra Fangelsismálastofnunar, segir aftur á móti í samtali við Vísi að Fangelsismálastofnun túlki regluna sem svo að fangi þurfi að afplána einn þriðja af þeirri refsingu sem hann myndi alla jafna afplána áður en hann fengi reynslulausn. Fangar sem eru tuttugu og eins árs eða yngri sótt um reynslulausn eftir að hafa afplánað þriðjung refsitímans, eða tvö ár og átta mánuði í tilfelli mannsins. Böðvar segir að ástæðan fyrir þessari nálgun Fangelsismálastofnunar sé að almennt miði stofnunin við svokallaða stigskipta afplánun. Getur fengið reynslulausn eftir sjö mánuði Hún felur það í sér að fangi afpláni fyrst í fangelsi, eða lokuðu úrræði á vegum barnaverndaryfirvalda eins og í tilfelli mannsins sem hér um ræðir, svo eftir atvikum í opnu fangelsi, utan fangelsis eða með rafrænu eftirliti, áður en hann fær loks reynslulausn. Þannig hefði í tilfelli unga mannsins ekki getað komið til afplánunar utan fangelsis ef ekki væri litið til þess tíma sem hann hefði raunverulega þurft að afplána í fangelsi frekar en heildarfangelsisdómsins, við beitingu reglu um afplánun þriðjungs í fangelsi áður en afplánun á Vernd getur hafist. Hann mun sem áður segir geta sótt um reynslulausn eftir að hafa afplánað 2 ár og átta mánuði, sem verður eftir rúmlega sjö mánuði. Fangelsismál Stunguárás við Skúlagötu Ofbeldi gegn börnum Ofbeldi barna Mest lesið Banamaður Bryndísar Klöru kominn á Vernd Innlent Tollum hótað vegna hvalveiða sem verða bannaðar Innlent „Ég átta mig á því að smekkleysið hefur sigrað“ Innlent Kenndi arabískum sveppasölumönnum um að hleypa af Innlent Lifði af bílslys en missti besta vin sinn Innlent Johnson rétt slapp við árás Rússa Erlent Tveir hópferðabílar skullu saman á Suðurlandsbraut Innlent „Það er ekki Stóra-Bretland heldur litla England“ Erlent Þungt högg fyrir ferðaþjónustu á Austurlandi Innlent Útkall vegna hópslagsmála í bílakjallara Innlent Fleiri fréttir „Það þarf að hreinsa aðeins loftið“ Hóta tollum vegna hvalveiða og hægri stjórn virðist fallin Banamaður Bryndísar Klöru kominn á Vernd Lýsa vonbrigðum með framgöngu Icelandair í miðri atkvæðagreiðslu Tveir hópferðabílar skullu saman á Suðurlandsbraut Frakkar og Litáar endurskoða Ríkisendurskoðun Lifði af bílslys en missti besta vin sinn Tollum hótað vegna hvalveiða sem verða bannaðar Útkall vegna hópslagsmála í bílakjallara „Ég átta mig á því að smekkleysið hefur sigrað“ Þungt högg fyrir ferðaþjónustu á Austurlandi Kenndi arabískum sveppasölumönnum um að hleypa af Þriðjungur borgarbúa vill skipta um ferðamáta „Hverjir tala við mömmu mína?“ Bókun 35 útskýrð á mannamáli Brotist inn í fyrirtæki í miðborginni Slökkvilið í Hafnarfjörð „Síðan er ég bara með hreindýrskálf að lykta af rassinum á mér“ Tvær þyrlur út á ystu nöf lögsögunnar Sökk í þriðja sinn í höfninni „Nú er þessi sleggja að koma fram“ Nýjar reglur í lauginni og Björn rekinn á dyr Forsætisráðherra um gjaldskrárhækkanir og ESB-umsókn „Ætlunin er ekki að aðlaga þá aftur að samfélaginu“ Kristrún ræðir málin á Sprengisandi Samkvæminu slúttað vegna brots á lögum Fundu blóðuga exi og kaðal eftir að kærastinn var handtekinn Óttast að fjármagn til námsgagna rati ekki rétta leið Lofar bót eftir að varað var við honum: „Rangt af mér og á því biðst ég afsökunar“ Óttast að umræðan muni dragast fram á sumar Sjá meira