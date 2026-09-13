Innlent

Brotist inn í fyrir­tæki í mið­borginni

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Í sumar skoruðu Íbúasamtök miðborgar Reykjavíkur á borgaryfirvöld að taka „innbrotafaraldur“ sem þá geisaði föstum tökum. Tugir innbrota voru til rannsóknar hjá lögreglu í júlí.
Í sumar skoruðu Íbúasamtök miðborgar Reykjavíkur á borgaryfirvöld að taka „innbrotafaraldur“ sem þá geisaði föstum tökum. Tugir innbrota voru til rannsóknar hjá lögreglu í júlí. Vilhelm

Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst í dag tilkynning um innbrot og þjófnað í fyrirtæki í hverfi 101 í Reykjavík. Gerandi er enn ókunnur.

Er þetta meðal þeirra 39 mála sem skráð voru í kerfi lögreglu í dag. Innbrotinu er ekki lýst nánar í yfirliti lögreglu um verkefni dagsins. 

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Í sama hverfi handtók lögregla einn vegna líkamsárásar og var hann í kjölfarið vistaður í fangageymslu lögreglu. Í hverfi 105 barst lögreglu tilkynning um vinnuslys en kona hafði skorið sig í fingur og hlaut minni háttar meiðsli.

Lögregla hafði að auki afskipti af þó nokkrum ökumönnum. Fjórir ökumenn voru stöðvaðir fyrir of hraðan akstur. Tveir fyrir að aka á 112 kílómetrum á klukkustund, einn á 122 og annar á 132, allir á vegum þar sem hámarkshraði er 80 kílómetrar á klukkustund.

Þrír voru stöðvaðir vegna gruns um akstur undir áhrifum áfengis og fíkniefna og voru báðir lausir að sýnatöku lokinni. Þá voru tveir stöðvaðir fyrir að tala í farsíma undir stýri og sektaðir fyrir vikið.

Lögreglumál Reykjavík

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