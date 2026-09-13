Brotist inn í fyrirtæki í miðborginni Áróra L Davíðsdóttir skrifar 13. september 2026 17:44 Í sumar skoruðu Íbúasamtök miðborgar Reykjavíkur á borgaryfirvöld að taka „innbrotafaraldur“ sem þá geisaði föstum tökum. Tugir innbrota voru til rannsóknar hjá lögreglu í júlí. Vilhelm Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst í dag tilkynning um innbrot og þjófnað í fyrirtæki í hverfi 101 í Reykjavík. Gerandi er enn ókunnur. Er þetta meðal þeirra 39 mála sem skráð voru í kerfi lögreglu í dag. Innbrotinu er ekki lýst nánar í yfirliti lögreglu um verkefni dagsins. Veistu meira um málið? Áttu myndefni? Sendu okkur fréttaskot. Einnig er hægt að senda póst á ritstjorn@visir.is Í sama hverfi handtók lögregla einn vegna líkamsárásar og var hann í kjölfarið vistaður í fangageymslu lögreglu. Í hverfi 105 barst lögreglu tilkynning um vinnuslys en kona hafði skorið sig í fingur og hlaut minni háttar meiðsli. Lögregla hafði að auki afskipti af þó nokkrum ökumönnum. Fjórir ökumenn voru stöðvaðir fyrir of hraðan akstur. Tveir fyrir að aka á 112 kílómetrum á klukkustund, einn á 122 og annar á 132, allir á vegum þar sem hámarkshraði er 80 kílómetrar á klukkustund. Þrír voru stöðvaðir vegna gruns um akstur undir áhrifum áfengis og fíkniefna og voru báðir lausir að sýnatöku lokinni. Þá voru tveir stöðvaðir fyrir að tala í farsíma undir stýri og sektaðir fyrir vikið. Lögreglumál Reykjavík Mest lesið Nýjar reglur í lauginni og Björn rekinn á dyr Innlent Fundu blóðuga exi og kaðal eftir að kærastinn var handtekinn Innlent Lofar bót eftir að varað var við honum: „Rangt af mér og á því biðst ég afsökunar“ Innlent „Nú er þessi sleggja að koma fram“ Innlent Vilja öll greiða atkvæði um að kljúfa sig frá Bretlandi Erlent „Síðan er ég bara með hreindýrskálf að lykta af rassinum á mér“ Innlent Samkvæminu slúttað vegna brots á lögum Innlent Fékk nóg og er hættur á Facebook Innlent „Ætlunin er ekki að aðlaga þá aftur að samfélaginu“ Innlent Forstjórar gervigreindarfyrirtækja segja hættu á ferðum og hægja þurfi á þróun Erlent Fleiri fréttir „Hverjir tala við mömmu mína?“ Bókun 35 útskýrð á mannamáli Brotist inn í fyrirtæki í miðborginni Slökkvilið í Hafnarfjörð „Síðan er ég bara með hreindýrskálf að lykta af rassinum á mér“ Tvær þyrlur út á ystu nöf lögsögunnar Sökk í þriðja sinn í höfninni „Nú er þessi sleggja að koma fram“ Nýjar reglur í lauginni og Björn rekinn á dyr Forsætisráðherra um gjaldskrárhækkanir og ESB-umsókn „Ætlunin er ekki að aðlaga þá aftur að samfélaginu“ Kristrún ræðir málin á Sprengisandi Samkvæminu slúttað vegna brots á lögum Fundu blóðuga exi og kaðal eftir að kærastinn var handtekinn Óttast að fjármagn til námsgagna rati ekki rétta leið Lofar bót eftir að varað var við honum: „Rangt af mér og á því biðst ég afsökunar“ Óttast að umræðan muni dragast fram á sumar Fékk nóg og er hættur á Facebook Guðmundur Ari í varaformanninn Flugvirkjar hafi þegar fengið hækkanir „Þetta er fullkomið áfall“ Trúir á lausn þrátt fyrir vantrauststillögu Formaður SÁÁ bjartsýnn og Icelandair svarar fyrir sig Þrír kærðir fyrir líkamsárásir „Ég hef nú ekkert verið að gráta yfir þessu“ Lét lífið á Keflavíkurflugvelli Sektaður fyrir að skila ekki yfirliti um heimagistingu Enn þykknar upp hjá SÁÁ Ljósagatnamótin eigi að duga næstu tuttugu ár Allir stjórnmálaflokkar, Áfram Ísland og Sjá til skoðunar Sjá meira