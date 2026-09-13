Tvær þyrlur Landhelgisgæslunnar eru nú í útkalli sem felst í að sækja veikan skipverja á erlendu þjónustuskipi sem statt er út á ystu nöfum efnahagslögsögu Íslands, í um tvö hundruð sjómílna fjarlægð frá landi. Ástæða þess að tvær þyrlur halda út er fjarlægðin.
„Þetta er flókið verkefni sem krefst mikils undirbúnings, þetta er fátítt að tvær þyrlur séu sendar út með þessum hætti en það kemur fyrir,“ segir Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunnar í samtali við Vísi. Ríkisútvarpið greindi fyrst frá útkallinu.
Ásgeir segir að skipstjóri skipsins hafi haft samband við gæsluna í gærkvöldi. Þá hafi skipið verið statt rétt utan við lögsöguna. Í morgun hafi skipstjórinn síðan aftur haft samband og þá stefnt skipinu nær landi. Þyrlurnar lögðu af stað hálf tólf í verkefnið og er gert ráð fyrir þeim til baka klukkan hálf fjögur.
Um hefðbundið verklag sé að ræða þegar fjarlægð frá landi sé svo mikil. Önnur þyrlan muni hífa skipverjann um borð en hin verði til taks ef þarf.