Níu af hverjum tíu upplifðu sólmyrkvann sem gekk yfir Ísland í ágúst. Langflestir þeirra fylgdust með sjónarspilinu heima hjá sér eða í sinni heimabyggð.
Almyrkvi varð á sólu yfir vestanverðu landinu 12. ágúst. Umtalsverður deildarmyrkvi sást annars staðar á landinu. Marktækur munur var á því hversu margir sögðust hafa upplifað myrkvann á höfuðborgarsvæðinu annars vegar og landsbyggðinni hins vegar í könnun sem Gallup gerði.
Þannig sagðist 91 prósent höfuðborgarbúa hafa upplifað sólmyrkvann en níu prósent ekki. Á landsbyggðinni sögðust 86 prósent hafa upplifað hann en fjórtán prósent ekki.
Fæstir sóttu vatnið yfir lækinn því sextíu prósent sögðust hafa fylgdst með myrkvanum heima hjá sér og þrjátíu prósent til viðbótar annars staðar í eigin bæjarfélagi. Ellefu prósent sögðust hafa ferðast milli landshluta til þess að upplifa sólmyrkvann.
Sex af hverjum tíu svarendum upplifðu sólmyrkvann á höfuðborgarsvæðinu, ellefu prósent á Vesturlandi, tíu prósent á Reykjanesi og níu prósent á Norðurlandi. Aðeins þrjú prósent sögðust hafa upplifað hann á Vestfjörðum þar sem fyrirfram var vitað að almyrkvinn varði lengst.
Skýjað var á landinu þegar almyrkvinn gekk yfir. Þrátt fyrir það sögðust fjórtán prósent svarenda hafa notað sólmyrkvagleraugu og fjórtán til viðbótar að hluta til. Hátt í þrír af hverjum fjórum notuðu gleraugun hins vegar ekki.