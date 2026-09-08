Lífið

South Park verður South America

Samúel Karl Ólason skrifar
Höfundar South Park segjast hafa fengið innblástur vegna hugrekkis forsvarsmanna Apple og Google.
Höfundar South Park segjast hafa fengið innblástur vegna hugrekkis forsvarsmanna Apple og Google.

Forsvarsmenn South Park, teiknimyndaþáttanna vinsælu, hafa tilkynnt að breyta eigi nafni þáttanna. Þeir eigi nú að heita South America, í takt við breytingar Donalds Trump á nöfnum Mexíkóflóa og Ontario-vatns í Ameríkuflóa og Ameríkuvatn.

Þá hefur Trump einnig gefið til kynna að hann vilji breyta nafni ríkisins Nýja-Mexíkó yfir í Nýja-Ameríka.

Sjá einnig: Nafna­breytingaæði Trumps heldur á­fram

Augljóslega er um háð að ræða en í yfirlýsingu segjast þeir Trey Parker og Matt Stone hafa hlotið innblástur vegna hugrekkis og föðurlandsástar forsvarsmanna Apple og Google, sem hafa breytt áðurnefndum nöfnum á kortum sínum.

Færslu um breytinguna fylgja svo þakkir til Paramount og í stað þess að segja að Paramount sé í eigu Skydance, segir að það hafi gefist upp fyrir Skydance.

Bæði fyrirtækin eru í eigu David Ellison, bandamanns Trumps en samstæðan gæti bráðum orðið ein sú stærsta á sviði fjölmiðla í Bandaríkjunum, samþykki ríkisstjórn Trumps kaup hennar á Warner Bros Discovery.

Paramount gerði í fyrra stærðarinnar samning við South Park.

Þeir Parker og Stone, auk annarra sem að South Park koma, hafa gert mikið grín að Donald Trump á undanförnum árum. Sá hefur spilað stóra rullu í þáttum þeirra.

Þeir unnu á dögunum Emmy-verðlaun fyrir þættina og notuðu tækifærið til að tileinka Trump sigurinn.

Þeir birtu mynd af Trump haldandi á Emmy-verðlaunagrip, þar sem hann var með buxurnar á hælunum. Með myndinni fylgdi textinn: „Þú fékkst loksins Emmy“.

Eins og frægt er hefur Trump kvartað yfir því að þættir hans, The Apprentice, hafi aldrei unnið til Emmy-verðlauna.

Bandaríkin Donald Trump Hollywood


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