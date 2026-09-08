South Park verður South America

Forsvarsmenn South Park, teiknimyndaþáttanna vinsælu, hafa tilkynnt að breyta eigi nafni þáttanna. Þeir eigi nú að heita South America, í takt við breytingar Donalds Trump á nöfnum Mexíkóflóa og Ontario-vatns í Ameríkuflóa og Ameríkuvatn.
Þá hefur Trump einnig gefið til kynna að hann vilji breyta nafni ríkisins Nýja-Mexíkó yfir í Nýja-Ameríka.
Sjá einnig: Nafnabreytingaæði Trumps heldur áfram
Augljóslega er um háð að ræða en í yfirlýsingu segjast þeir Trey Parker og Matt Stone hafa hlotið innblástur vegna hugrekkis og föðurlandsástar forsvarsmanna Apple og Google, sem hafa breytt áðurnefndum nöfnum á kortum sínum.
Færslu um breytinguna fylgja svo þakkir til Paramount og í stað þess að segja að Paramount sé í eigu Skydance, segir að það hafi gefist upp fyrir Skydance.
Bæði fyrirtækin eru í eigu David Ellison, bandamanns Trumps en samstæðan gæti bráðum orðið ein sú stærsta á sviði fjölmiðla í Bandaríkjunum, samþykki ríkisstjórn Trumps kaup hennar á Warner Bros Discovery.
Paramount gerði í fyrra stærðarinnar samning við South Park.
Þeir Parker og Stone, auk annarra sem að South Park koma, hafa gert mikið grín að Donald Trump á undanförnum árum. Sá hefur spilað stóra rullu í þáttum þeirra.
Þeir unnu á dögunum Emmy-verðlaun fyrir þættina og notuðu tækifærið til að tileinka Trump sigurinn.
Þeir birtu mynd af Trump haldandi á Emmy-verðlaunagrip, þar sem hann var með buxurnar á hælunum. Með myndinni fylgdi textinn: „Þú fékkst loksins Emmy“.
Eins og frægt er hefur Trump kvartað yfir því að þættir hans, The Apprentice, hafi aldrei unnið til Emmy-verðlauna.