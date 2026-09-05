Bilun hjá Teya veldur löngum röðum

Langar biðraðir hafa myndast í Ikea og víða annars staðar í dag vegna bilunar hjá fjártæknifyrirtækinu Teya.
Eins og stendur er unnið að því að leysa úr kerfisbilun hjá Teya sem veldur þjónustuörðugleikum í posum og greiðslumiðlun víða. Allt tiltækt lið Teya hefur verið kallað út til að vinna að vandamálinu.
Þetta kemur fram í upplýsingum frá fyrirtækinu en þar er beðist innilegrar velvirðingar á vandamálum sem bilunin kann að valda.
Eins og sjá má á meðfylgjandi myndum hefur hálfgerð örtröð myndast í verslun Ikea í Kauptúni.
Fréttin verður uppfærð.