Á morgun mega hommar gefa blóð

Á morgun mega allir óháð kyni eða kynhneigð gefa blóð þegar ný reglugerð heilbrigðisráðherra tekur gildi. Sérstök skimun var innleidd hjá Blóðbankanum sem hafði gefið góða raun.
„Við aukum öryggi blóðþega og stækkum hóp blóðgjafa. Verklagsreglur verða skýrar um að óheimilt sé að vísa blóðgjöfum frá á grundvelli kynhneigðar en skýr skilyrði sett um ábyrga kynhegðun allra blóðgjafa, óháð kynhneigð og kyni,“ er haft eftir Ölmu Möller heilbrigðisráðherra í tilkynningu.
Reglurnar eru í samræmi við álit ráðgjafanefndar um fagleg málefni blóðbankaþjónustu. Nefndin hefur að markmiði að tryggja sem best öryggi blóðþega með markvissri áhættugreiningu, einstaklingsbundnu áhættumati og NAT-skimun. Skimunin var innleidd fyrir rúmu ári og er skimað fyrir lifrarbólgu B og C og HIV-veirunni.
Til þessa máttu samkynhneigðir karlmenn á Íslandi ekki gefa blóð þar sem meiri líkur voru á því að þeir væru smitaðir af HIV-veirunni. Willum Þór Þórsson, þáverandi heilbrigðisráðherra, fullyrti að samkynhneigðir karlar mættu gefa blóð þann 1. júlí 2025 en það reyndist ekki rétt heldur var einungis verið að innleiða áðurnefnda NAT-skimun.
„Í fyrra voru innleidd næmari próf til að greina blóðborna smitsjúkdóma. Núna tökum við í notkun nýjan spurningalista fyrir blóðgjafa þar sem við tökum upp einstaklingsmiðað áhættumat, í stað eldri hópaviðmiðaðra skilmerkja. Allir blóðgjafar munu því framvegis svara sama spurningalistanum. Þetta er tímabær breyting og í samræmi við alþjóðlega þróun. Ég tel að við séum vel undirbúin undir þessar breytingar og ég vona að blóðgjafar verði sáttir við þær,” er haft eftir Þorbirni Jónssyni, yfirlækni Blóðbankans.