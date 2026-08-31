Logi Einarsson menningar- og nýsköpunarráðherra segir áfall að heyra að kvöldfréttir Sýnar verði lagðar niður en síðasti sjónvarpsfréttatíminn fer í loftið í kvöld, eftir tæplega fjörutíu ára sögu.
Greint var frá því í morgun að Sýn hafi ákveðið að hætta framleiðslu og útsendingu sjónvarpsfrétta frá og með morgundeginum, 1. september. Síðasti sjónvarpsfréttatíminn verður því sendur út í kvöld á Sýn og hafa breytingarnar í för með sér uppsagnir, að því er segir í tilkynningu til Kauphallar. Fyrsti sjónvarpsfréttatími Sýnar, þá Stöðvar 2 fór í loftið þann 9. október árið 1986, fyrir tæpum fjörutíu árum. Logi Einarsson, menningar og nýsköpunarráðherra segir fregnirnar dapurlegar.
„Nei, þetta er auðvitað fyrst og fremst mjög dapurlegar fréttir. Á sama tíma og við þurfum aldrei meira á fjölmiðlum, sterkum ritstýrðum fjölmiðlum að halda vegna þess hvernig þróun hefur verið með upplýsingaóreiðu, með misvísandi skilaboðum, þannig þetta er sorglegt.“
Ljóst sé að áfram verði haldið úti öflugri fréttamiðlun í gegnum Vísi og Bylgjuna. Logi segir þetta hluta af stærri þróun en í nóvember síðastliðnum var greint frá því að kvöldfréttir Sýnar yrðu ekki lengur sendar út um helgar.
Hvernig hafa stjórnvöld brugðist við í millitíðinni?
„Fyrst þurfum við að halda því til haga að þetta er margra ára þróun, það hefði miklu fyrr þurft að bregðast við henni. Stjórnvöld hafa engin tæki önnur til að bregðast við heldur en með almennum hætti. Við erum með fjármagnaða aðgerðaáætlun sem lýtur að viðbótarstuðningi vegna almannaþjónustu fjölmiðla. Við erum að fara að veita hluta af auglýsingatekjum RÚV til annarra fjölmiðla.“
Ekki sé hægt að bregðast við einstökum fréttum með beinum hætti heldur almennum aðgerðum. Logi segist stjórnvöld munu fylgjast með stöðunni.
„Við munum auðvitað gera meira en það, við munum auðvitað ræða við þessa aðila alla og halda áfram að eiga gott samtal við fjölmiðla, auðvitað erum við opin fyrir hugmyndum sem geta komið upp og það er okkar hlutverk að vera í samtali, já já við munum vera á tánum á næstunni.“
Þetta sem blasir við okkur núna í kjölfarið á þessu, að við erum að fara að búa í landi þar sem að er bara einn sjónvarpsfréttatími í boði ríkisins. Hvað finnst þér um það?
„Nei, eins og ég sagði í upphafi, mér finnst þetta dapurlegt. Ég auðvitað ólst upp og var fullorðinn við slíkar aðstæður og ég fagnaði því og hef séð ágóðann af því að fjölmiðlamarkaðurinn opnaðist upp og þessir nýju miðlar eru til og ég held að það sé mjög nauðsynlegt í lýðræðissamfélagi að það sé hérna þessi samkeppni á þessum markaði, þannig að þannig er það.“
Sýn hefur ákveðið að hætta framleiðslu og útsendingu sjónvarpsfrétta frá og með 1. september 2026. Síðasti sjónvarpsfréttatíminn verður sendur út í kvöld á Sýn. Breytingarnar hafa í för með sér uppsagnir.