Alvarlegt bílslys varð á Krýsuvíkurvegi í nótt. Lögregla hefur ekki viljað veita upplýsingar um slysið en boðar tilkynningu í dag.
Ríkisútvarpið fékk staðfest frá lögreglufulltrúa í Hafnarfirði að alvarlegt slys hefði orðið á Krýsuvíkurvegi við Bláfjallaveg í nótt.
Sævar Guðmundsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, vildi ekki veita neinar upplýsingar um slysið þegar fréttastofa náði tali af honum í morgun. Hann sagði að lögreglan sendi frá sér tilkynningu um slysið síðar í dag.
Slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu vísaði fyrirspurnum um slys á þessum slóðum á lögreglu.