Innlent

Al­var­legt slys á Krýsu­víkur­vegi

Kjartan Kjartansson skrifar
Frá Krýsuvíkurvegi. Slysið er sagt hafa átt sér stað við Bláfjallaveg. Myndin er úr safni.
Frá Krýsuvíkurvegi. Slysið er sagt hafa átt sér stað við Bláfjallaveg. Myndin er úr safni. Vísir

Alvarlegt bílslys varð á Krýsuvíkurvegi í nótt. Lögregla hefur ekki viljað veita upplýsingar um slysið en boðar tilkynningu í dag.

Ríkisútvarpið fékk staðfest frá lögreglufulltrúa í Hafnarfirði að alvarlegt slys hefði orðið á Krýsuvíkurvegi við Bláfjallaveg í nótt.

Sævar Guðmundsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, vildi ekki veita neinar upplýsingar um slysið þegar fréttastofa náði tali af honum í morgun. Hann sagði að lögreglan sendi frá sér tilkynningu um slysið síðar í dag.

Slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu vísaði fyrirspurnum um slys á þessum slóðum á lögreglu.

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