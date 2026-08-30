Atkvæði skiptast nákvæmlega jafnt samkvæmt fyrstu tölum í Suðvesturkjördæmi sem tilkynntar voru nú fyrir skömmu. Búið er að telja 19800 atkvæði en alls voru 80.910 á kjörskrá í kjördæminu.
Samkvæmt fyrstu tölum voru 9900 sem sögðu já 9900 sem kusu nei. Suðvesturkjördæmi eða Kraginn er fjölmennasta kjördæmi landsins og voru rúmlega áttatíu þúsund manns á kjörskrá í kjördæminu fyrir atkvæðagreiðsluna.
Auðir seðlar og ógildir voru núll eftir fyrstu tölur.
Búist er við að næstu tölur verði tilkynntar um klukkan 03:00 og lokatölur á milli 04:00 og 05:00.