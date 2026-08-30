Innlent

Allt hníf­jafnt í Kraganum sam­kvæmt fyrstu tölum

Smári Jökull Jónsson skrifar
Talning í Suðvesturkjördæmi fer fram í Kaplakrika í Hafnarfirði.
Talning í Suðvesturkjördæmi fer fram í Kaplakrika í Hafnarfirði. Vísir/Vilhelm

Atkvæði skiptast nákvæmlega jafnt samkvæmt fyrstu tölum í Suðvesturkjördæmi sem tilkynntar voru nú fyrir skömmu. Búið er að telja 19800 atkvæði en alls voru 80.910 á kjörskrá í kjördæminu.

Samkvæmt fyrstu tölum voru 9900 sem sögðu já 9900 sem kusu nei. Suðvesturkjördæmi eða Kraginn er fjölmennasta kjördæmi landsins og voru rúmlega áttatíu þúsund manns á kjörskrá í kjördæminu fyrir atkvæðagreiðsluna.

Auðir seðlar og ógildir voru núll eftir fyrstu tölur.

Búist er við að næstu tölur verði tilkynntar um klukkan 03:00 og lokatölur á milli 04:00 og 05:00. 

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