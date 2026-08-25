Mette Frederiksen hefur deilt skilaboðum sem henni bárust frá lýtalækni daginn eftir að hún snéri aftur úr heimsókn til Úkraínu, þar sem viðkomandi bauðst til þess að „laga blettinn“ á nefinu hennar.
„Ó nei. Ég er ánægð með líkama minn og þarf alls ekki á því að halda að karlkyns lýtalæknir sé með skoðanir á honum!“ svaraði Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur og einn reyndasti leiðtogi Evrópu.
Frederiksen tjáði sig um málið á Instagram og sagðist ekki hafa tölu á fjölda þeirra skilaboða sem henni hefðu borist um útlitið. „Sérstaklega þess efnis að ég sé með ljótar tennur og þunnt hár. Að ég sé með ljóta „vörtu“ á nefinu og vinalegar ráðleggingar um að fá mér Botox.“
Ráðherrann segist ánægð með líkama sinn; hún líti út eins og kona sem sé að verða fimmtug. Þá sagði hún Dönum velkomið að senda sér skilaboð en að hún vonaðist til að þau vörðuðu mikilvægari málefni en nefið á henni.