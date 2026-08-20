Í kvöldfréttum Sýnar verður fjallað um kaup Icelandair á 49 prósenta hlut í Play Europe sem ræður yfir maltnesku flugrekstrarleyfi.
Kaupverðið er rúmar 83 milljónir króna og segir Icelandair viðskiptin skapa hagræðingartækifæri og opna nýja markaði. Smári Jökull Jónsson ræðir við forstjóra Icelandair um kaupin og áhrif þeirra.
Þá verða kynntar niðurstöður nýrrar könnunar Maskínu um fylgi stjórnmálaflokkanna.
Einnig verður rætt við leiðsögumann eftir að hnúfubakur spriklaði óvenju nálægt Reykjavíkurhöfn, fylgst með undirbúningi skólahalds í Grindavík eftir tæplega þriggja ára hlé og viðbrögðum Lundúnabúa við fyrirhugaðri heimkomu Harrys prins og Meghan.
Kristján Már Unnarsson fer síðan í hópreið yfir Húnavatn og kynnir sér vaxandi hestaferðaþjónustu í Vatnsdal, sem er orðin einn stærsti vinnuveitandi sveitarinnar.
Þetta og fleira til í kvöldfréttum á samtengdum rásum Sýnar, Bylgjunnar og Vísis.