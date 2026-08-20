Óvenjumikil rafleiðni mælist í hlaupinu í Múlakvísl miðað við síðustu hlaup eftir að leiðnin jókst skarpt í gærkvöldi. Vatnshæð í ánni hefur þrátt fyrir það ekki aukist að viti.
Jökulhlaupið sem hófst á þriðjudag. Síðan í gær hefur rafleiðni og rennsli í ánni aukist og áfram mælist gasmengun á svæðinu, að því er segir í tilkynningu frá Veðurstofunni.
„Í gærkvöldi hækkaði rafleiðni nokkuð skarpt og mælist nú rúmlega 500 µS/cm sem er óvenju hátt miðað við síðustu hlaup í ánni. Síðast mældist rafleiðni svipað há í hlaupinu í júlí 2017 en þá toppaði hún í 580 míkróS/cm,“ segir í henni.
Að svo stöddu hefur vatnshæð í ánni ekki aukist að ráði en á vefmyndavélum sést að áin hefur dreift úr sér sem bendir til þess að rennsli hafi aukist.
Mikil gasmengun fylgir enn hlaupinu og því varar Veðurstofan við því að fólk staldri við nærri ánni eða upptökum hennar við jaðar Kötlujökuls.
„Allmörg hverasvæði eru þekkt undir Mýrdalsjökli. Sírennsli er frá þessum svæðum og fer það eftir landslaginu á hverjum stað hvort bræðsluvatnið safnast fyrir eða ekki. Misjafnt er hversu mikið vatn safnast fyrir í þessum lónum áður en hleypur úr þeim og einnig hversu hratt þau tæmast,“ segir í tilkynningunni.