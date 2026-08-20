Sigurður Gunnar virðist hafa verið viðstaddur og haft afskipti af vitnisburði fyrrverandi eiginkonu sinnar í Reykholtsmálinu.
Sigurður og konan voru í sambúð umrædda helgi í apríl 2024 þegar Sigurði ásamt fimm öðrum er gefið að sök að hafa frelsissvipt og fjárkúgað maltneskan mann. Rúv greinir frá því að þau hafi skilið síðan þá og sé hún fyrrverandi eiginkona hans.
Hún hygðist gefa skýrslu í gegnum fjarfundarbúnað en í fyrstu spurningunni heyrðist í karlmannsrödd í bakgrunninum. Sækjandi og dómari mátu svo að þar væri Sigurður Gunnar að hafa afskipti af vitnisburðinum.
„Ég veit að maðurinn minn er saklaus,“ var eina setningin sem hún náði að segja.
Vegna þessa gerði dómarinn henni að mæta sjálf fyrir dómara svo enginn gæti haft áhrif á vitnisburðinn hennar.
„Þetta gengur ekki, þú verður að koma sjálf og koma fyrir dómara,“ sagði dómarinn við vitnið.
„Sækjandi heyrði í eiginmanni þínum í bakgrunni.“
Konan reyndi að þvertaka fyrir það og sagði að Sigurður hefði einungis verið á leiðinni á baðherbergið og væri í stofunni. Hún væri því ein.
„Þetta er ekki til umræðu, þú verður að koma sjálf,“ svaraði dómarinn.
Við þetta andvarpaði konan en samþykkti að mæta síðar í dag og gefa vitnisburðinn sinn í dómssal.