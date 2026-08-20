Metnaðarfullt plan um endurgerð Kvosarinnar norðan Austurstrætis hefur litið dagsins ljós. Kvosin markast af Tjörninni í miðborg Reykjavíkur í suðri og Reykjavíkurhöfn í norðri. Hönnun verkefnisins er í höndum Batterísins arkitekta.
Byggingar á svæðinu eru í dag í eigu Eikar fasteignafélags og Landsbyggðar. Með endurbótunum verða byggingar á svæðinu betur tengdar saman með nýjum og skjólgóðum gönguleiðum og almenningsrýmum.
Svæðið hefur lengi skipað mikilvægan sess í Reykjavík og er þar í dag fjölbreytt starfsemi og byggð. Í tilkynningu segir að verkefnið muni varðveita sérkenni og sögu staðarins en um leið skapa forsendur fyrir traustri byggð, fjölbreyttri þjónustu og atvinnustarfsemi og kraftmiklu mannlífi.
Með því að líta á svæðið sem eina heild skapist tækifæri til að styrkja samfellda göngutengingu frá Austurstræti, yfir Hafnarstræti og áfram að Tryggvagötu og höfninni. Gönguferðin í gegnum Kvosina verði hluti af upplifun miðborgarinnar sjálfrar, þar sem sögulegar byggingar, verslanir, veitingastaðir, þjónusta og ný almenningsrými fléttist saman.
Til standi að þróa húsin með virðingu fyrir sögu þeirra og staðsetningu og með það að markmiði að færa þeim nýtt líf í borgarmyndinni, til að mynda verði hluti verkefnisins að finna Landsbankahúsinu við Austurstræti nýtt hlutverk.
Skapaðar verði aðgengilegri gönguleiðir, virkari jarðhæðir og rými þar sem fólk getur dvalið, hist og notið miðborgarinnar. Með opnari tengingum milli gatna skapist jafnframt tækifæri til að draga fólk inn á svæðið og inn í byggingar sem áður voru ekki opnar almenningi. Þannig verði svæðið að áfangastað en ekki aðeins leið til að komast á milli staða.