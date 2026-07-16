Innlent

Á­fram Ís­land með opinn fund á Skaganum

Árni Sæberg skrifar
Vilhjálmur, Álfheiður og Valdís flytja ræður á fundinum.
Vilhjálmur, Álfheiður og Valdís flytja ræður á fundinum. Vísir

Samtökin Áfram Ísland, sem berjast fyrir því að þjóðin segi nei við áframhaldandi aðildarviðræðum við Evrópusambandið, blása til opins fundar í Brekkubæjarskóla á Akranesi klukkan 17. Fundinn má sjá í beinni útsendingu hér á Vísi.

Ræðumenn á fundinum verða Álfheiður Ágústsdóttir, forstjóri Elkem á Íslandi, Vilhjálmur Birgisson, formaður Verkalýðsfélags Akraness og Valdís Marselía Þórðardóttir, tannlæknir, móðir og áhrifavaldur. Fundarstjóri verður Halldór Benjamín Þorbergsson hagfræðingur.

Sjá má fundinn í spilaranum hér að neðan:

Þjóðar­at­kvæða­greiðsla um ESB-viðræður Akranes

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