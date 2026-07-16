Innlent

Lýsa eftir Sæ­björgu

Agnar Már Másson skrifar
Þeir sem telja sig hafa upplýsingar um ferðir eða dvalarstað Sæbjargar eru vinsamlegast beðnir um að hafa samband við lögreglu í gegnum Neyðarlínuna í síma 112.
Þeir sem telja sig hafa upplýsingar um ferðir eða dvalarstað Sæbjargar eru vinsamlegast beðnir um að hafa samband við lögreglu í gegnum Neyðarlínuna í síma 112. Facebook

Lögreglan á Suðurnesjum leitar að Sæbjörgu Þóru Hafþórsdóttu, sem sást síðast á kl. 19 á þriðjudag.

Lögreglan greinir frá þessu í færslu á Facebook. Þar er Sæbjörg hvött til að hafa samband við fjölskyldu sína eða lögreglu sem allra fyrst.

„Við hvarf sitt var Sæbjörg klædd í svartar joggingbuxur, bláa hettupeysu með rennilás, svartan Reykjavík Roses jakka og hvíta og svarta Nike skó. Sæbjörg er um 153 cm á hæð og með dökkt, sítt hár,“ skrifar lögreglan.

Þeir sem telja sig hafa upplýsingar um ferðir eða dvalarstað Sæbjargar eru beðnir um að hafa samband við lögreglu í gegnum Neyðarlínuna í síma 112.

Lögreglumál

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