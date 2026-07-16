Innlent

Ógn­væn­leg hegðun dag­legt brauð: „Það er orðin raunin í þessum bransa“

Jón Þór Stefánsson skrifar
Viðhorf til starfs strætóbílstjóra er að breytast innan stéttarinnar.
Viðhorf til starfs strætóbílstjóra er að breytast innan stéttarinnar. Vísir/Vilhelm

Pétur Karlsson, trúnaðarmaður hjá Strætó, segir það daglegt brauð að vagnstjórar þurfi að eigast við ógnvænlega hegðun í strætisvögnum. Þá glími kollegar þeirra, leigubílstjórar einnig við slíka erfiðleika.

Héraðsdómur Reykjaness dæmdi í vikunni mann í skilorðsbundið fangelsi fyrir að ráðast á vagnstjóra, þar sem hann bæði kýldi hann ítrekað og potaði í augu hans. Að því tilefni heyrði fréttastofa í Pétri.

„Það hefur töluvert verið kvartað undan því, já, yfir ógnvænlegri hegðun. Það er ekki beint verið að ráðast á með höndum daglega, en þetta ógnvænlega atferli, það er í gangi alla daga,“ segir Pétur.

Útaf þessu, er viðhorfið til starfsins að breytast innan stéttarinnar?

„Já, svona frekar. Fólk telur sig ekki nógu öruggt í þessu,“ segir Pétur, en tekur þó fram að flestum líki vel við starfið fyrir utan þennan tiltekna þátt.

Greint var frá því í fyrra að Strætó hafi varið fjórum milljónum króna mánaðarlega í öryggisgæslu í Mjódd síðasta vor. En hætt var með þá gæslu í júní í fyrra. Jafnframt hafi lögreglan vaktað svæðið.

Pétur segir að síðastliðin tvö ár hafi verið rætt um að hafa öryggisgæslu í vögnum eða á stöðvum, líkt og í Mjóddinni, sem sé líklega fjölfarnasta stoppistöðin.

„Það væri kannski full þörf á því, en það er kannski bara mín skoðun.“

Í gær var greint frá því að leigubílstjóri hafi verið stunginn af farþega í Reykjavík á mánudagskvöld, að því er virðist í tilviljanakenndri árás.

Eigið þið atvinnubílstjórar undir högg að sækja um þessar mundir?

„Miðað við, þá myndi ég telja það, já. Það er orðin raunin í þessum bransa.“

Strætó Mjódd

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið