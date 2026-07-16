Ógnvænleg hegðun daglegt brauð: „Það er orðin raunin í þessum bransa“ Jón Þór Stefánsson skrifar 16. júlí 2026 12:35 Viðhorf til starfs strætóbílstjóra er að breytast innan stéttarinnar. Vísir/Vilhelm Pétur Karlsson, trúnaðarmaður hjá Strætó, segir það daglegt brauð að vagnstjórar þurfi að eigast við ógnvænlega hegðun í strætisvögnum. Þá glími kollegar þeirra, leigubílstjórar einnig við slíka erfiðleika. Héraðsdómur Reykjaness dæmdi í vikunni mann í skilorðsbundið fangelsi fyrir að ráðast á vagnstjóra, þar sem hann bæði kýldi hann ítrekað og potaði í augu hans. Að því tilefni heyrði fréttastofa í Pétri. „Það hefur töluvert verið kvartað undan því, já, yfir ógnvænlegri hegðun. Það er ekki beint verið að ráðast á með höndum daglega, en þetta ógnvænlega atferli, það er í gangi alla daga,“ segir Pétur. Útaf þessu, er viðhorfið til starfsins að breytast innan stéttarinnar? „Já, svona frekar. Fólk telur sig ekki nógu öruggt í þessu,“ segir Pétur, en tekur þó fram að flestum líki vel við starfið fyrir utan þennan tiltekna þátt. Greint var frá því í fyrra að Strætó hafi varið fjórum milljónum króna mánaðarlega í öryggisgæslu í Mjódd síðasta vor. En hætt var með þá gæslu í júní í fyrra. Jafnframt hafi lögreglan vaktað svæðið. Pétur segir að síðastliðin tvö ár hafi verið rætt um að hafa öryggisgæslu í vögnum eða á stöðvum, líkt og í Mjóddinni, sem sé líklega fjölfarnasta stoppistöðin. „Það væri kannski full þörf á því, en það er kannski bara mín skoðun.“ Í gær var greint frá því að leigubílstjóri hafi verið stunginn af farþega í Reykjavík á mánudagskvöld, að því er virðist í tilviljanakenndri árás. Eigið þið atvinnubílstjórar undir högg að sækja um þessar mundir? „Miðað við, þá myndi ég telja það, já. Það er orðin raunin í þessum bransa.“ Strætó Mjódd Mest lesið Stefnir í fámennari Þjóðhátíð: „Við tökum þetta á langhlaupinu“ Innlent Gefa upp dánarorsökina vegna „ónákvæmra og rangra frétta“ af andlátinu Erlent Erfiðara og erfiðara að lifa mannsæmandi lífi á Íslandi Innlent Mál Péturs slökkviliðsstjóra komið á borð lögreglu Innlent Fór af hjólinu skömmu áður en það brann til kaldra kola á þjóðveginum Innlent Testósterónmagn kannað hjá öllum hermönnum 30 ára og eldri Erlent Dró strætóbílstjóra úr sætinu og potaði í augu hans Innlent Jafnvel brotist inn þegar fólk er heima Innlent Hefur áhyggjur af smithættu í fargufum Innlent Nánast farin að reikna með hitabylgjum fyrir austan Innlent Fleiri fréttir Einfaldur seðill flýtir ekki lokatölum Þúsundir Úkraínumanna mótmæla hrókeringum Selenskís Undirbúningur fyrir þjóðaratkvæði í fullum gangi og hækkun hámarkshraða rædd Klóraði lögreglumann og beit annan Ólafur ráðinn sveitarstjóri Skagastrandar Geri foreldra og börn að lögbrjótum Enginn framhaldsskólakennari meti stöðu nýnema mjög góða Mál Péturs slökkviliðsstjóra komið á borð lögreglu Almar nýr formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga Dró strætóbílstjóra úr sætinu og potaði í augu hans Kalla inn Voga ídýfu vegna vanmerkts ofnæmisvalds MAST hafi farið gegn áliti fagráðs um blóðmerahald Stefnir í fámennari Þjóðhátíð: „Við tökum þetta á langhlaupinu“ Lengja opnunartíma í Salalaug Ár liðið frá því síðast gaus á Reykjanesi Jafnvel brotist inn þegar fólk er heima Erfiðara og erfiðara að lifa mannsæmandi lífi á Íslandi „Þetta snýst ekki hreinlega um bann heldur ákveðna vernd“ Fór af hjólinu skömmu áður en það brann til kaldra kola á þjóðveginum Nánast farin að reikna með hitabylgjum fyrir austan Ekki öll jafn spennt fyrir boðuðu samfélagsmiðlabanni Hefur áhyggjur af smithættu í fargufum „Þetta setti allt úr skorðum fyrir okkur“ Lögreglan rannsakar enn eitt innbrotið í borginni Varað við hvössum vindstrengjum við fjöll og á heiðum Adolf Ingi fékk svar frá Stefáni: „Aumt að skýla sér á bak við Fjölmiðlanefnd“ Kvöldfréttir Sýnar í heild sinni Tengivagn valt á Vesturlandsvegi Vilja reisa 140 stúdentaíbúðir á Kársnesi Leigubílstjóri stunginn af farþega Sjá meira