Formaður Íbúasamtaka miðborgar Reykjavíkur segir íbúa hrædda um heimili sín. Gangi þeir svo langt að hringja í nágranna til að láta athuga heimili sín á meðan þeir eru á ferðalagi. Tugir innbrota hafa verið tilkynnt lögreglu það sem af er mánuði.
Frá mánaðamótum hafa yfir sextíu innbrot verið tilkynnt á varðsvæði lögreglustöðvar eitt, sem meðal annars sér um miðborg Reykjavíkur. Íbúasamtök miðborgar Reykjavíkur (ÍMR) sendu frá sér ályktun í gær vegna „innbrotafaraldurs sem nú geisar í borginni“.
„Þetta er faraldur sem geisar. Við höfum aldrei séð svona mikið af innbrotum yfir sumartímann og íbúum stendur ekki á sama. Nú er mikið af fólki í burtu og það er angist hjá mörgum að hringja og láta athuga heimili sín,“ segir Sigrún Tryggvadóttir, formaður Íbúasamtaka Reykjavíkur.
Dæmi séu um að brotist sé inn í hús um hábjartan dag á meðan fólk er heima og barst fréttastofu ábending um eitt slíkt innbrot þar sem farið var inn bakdyramegin og rafskútum stolið.
„Hvert dæmi er alveg einstakt. Það er verið að skemma dyr og glugga og fara inn í hús, það er verið að taka í hurðarhúna að aftanverðu og fara inn í kjallara og inn bakdyramegin, jafnvel þegar fólk er heima,“ segir Sigrún.
„Auðvitað bregður fólki en það eru líka mjög vond innbrot, það er verið að taka mikið og taka verðmæti. Þannig að það verður að bregðast við þessu, það verður að gera eitthvað.“
Í ályktun ÍMR er kallað eftir því að borgaryfirvöld bregðist við í samráði við lögreglu, íbúasamtökin, fyrirtækjaeigendur og íbúa. Lögð er til nágrannavarsla og bætt öryggi.
„Við ákváðum að stíga fram því það eru íbúar og fólk á bak við þetta, það verður að gera eitthvað í þessu. Við sendum á borgaryfirvöld og í ályktuninni er höfðað til þess að lögreglan og fleiri taki höndum saman,“ segir Sigrún.
„En svo er eins og við höfum líka sagt í íbúasamtökunum, sem eru grasrótarsamtök, og fólkinu sem býr hérna í hverfinu að við erum alltaf boðin og búin til að aðstoða og reynum að gera það sem við getum.“
Lögreglumenn á varðsvæði lögreglustöðvar eitt hafa fengið tugi tilkynninga um innbrot frá mánaðamótum. Lögreglan telur verknaðinn ekki vera skipulagða glæpastarfsemi heldur tilviljunarkennd innbrot á heimili og í fyrirtæki.