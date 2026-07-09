Innipúkinn snýr aftur í Austurbæjarbíó og nú fitnar á fjósbitanum Freyja Þórisdóttir skrifar 9. júlí 2026 14:46 Í tilkynningu segir að hátíðin hafi lengi verið griðastaður þeirra sem kjósa malbik fremur en útileguna um verslunarmannahelgina. Aðsend Elín Hall, Ízleifur, GDRN og Joey Christ eru meðal þeirra sem hafa bæst við hóp listamannanna sem koma fram á Innipúkanum í Austurbæjarbíói um verslunarmannahelgina. Tónlistarhátíðin stendur yfir í þrjá daga líkt og vanalega en hún hefur verið haldin árlega síðan 2002 að undanskildum tveimur „mögrum kóvid-árum“. Þegar hefur verið tilkynnt að Emmsjé Gauti, FM Belfast, Retro Stefson, Gugusar, Kusk & Óviti og Amor Vincit Omnia komi fram á hátíðinni í ár. Í gegnum tíðina hafa fjölmargir listamenn komið stigið á stokk á Innipúkanum og má þar nefna Dúkkulísurnar, Botnleðju, Diktu, Hjaltalín, Aron Can, Trabant, Mugison, Lay Low og svo mætti lengi telja. Dagskrá Innipúkans 2026 er hér fyrir neðan en tilkynnt verður um plötusnúða á næsu vikum. Amor Vincit Omnia Álfgrímur Elín Hall Emmsjá Gauti FM Belfast Flesh Machine GDRN Geisha Cartel gugusar Ízleifur Joey Christ & Gestir Kusk & Óviti Hasar Lára Eggerts Múr Retro Stefson Sudden Weather Change Tatjana Í tilkynningu kemur fram að fjölbreyttir viðburðir muni fara fram í kringum hátíðina en þá býðst gestum meðal annars að kíkja á Nískupúkann (flóamarkað Innipúkans), taka þátt í pop-quiz og sjá plötusnúða þeyta skífum en miðasalan er hafin á moment.is. Samkvæmislífið Reykjavík Tónleikar á Íslandi Tengdar fréttir Innipúkar geti farið á „tryllt djamm“ í Austurbæjarbíói í annað sinn FM Belfast, Emmsjé Gauti, Retro Stefson, Gugusar, Kusk & Óviti og Amor Vincit Omnia eru meðal listamanna sem koma fram á Innipúkanum sem verður í annað sinn haldin í Austurbæjarbíó um verslunarmannahelgina. Hátíðin er eins og áður þrír dagar. 5. maí 2026 22:03 Menningarperlan aftur komin í sitt gamla horf Tónlistarmenn og gestir á Innipúkanum eru að sögn viðburðarhaldara hæstánægðir við aðstöðuna í Austurbæjarbíó sem er að mörgu leyti aftur farin að gegna sínu gamla hlutverki sem tónleika- og menningarhús. 3. ágúst 2025 18:38 Ragga Gísla og Hipsumhaps á Innipúkanum sem færir sig um set Ragga Gísla og Hipsumhapps snúa bökum saman og koma fram í sameiningu í fyrsta sinn á tónlistarhátíðinni Innipúkanum í Reykjavík um verslunarmannahelgina, 1. til 3. ágúst. Hátíðin flytur sig nú um set og verður haldinn í Austurbæjarbíó í stað Ingólfsstrætis þar sem hátíðin hefur verið haldin síðustu ár. 19. júní 2025 11:59 Mest lesið Aldrei verið skömmuð jafn mikið og í Stokkhólmi Lífið Björk og Yara nýtt par Lífið Bonnie Tyler er látin Tónlist Hvað veistu um... Kristrúnu Frostadóttur? Lífið Dóu ekki ráðalaus þegar Dýrafjarðardagar döguðu uppi Lífið Þrúður Vilhjálmsdóttir er látin Lífið Björgvin Franz og Bryndís fundu ástina á fjölum Borgó Lífið The Pitt með flestar tilnefningar til Emmy-verðlauna Lífið Hægara sagt en gert að ná lélegum myndum Lífið Erótísk saga um fyrstu kynni lesin upp í brúðkaupinu Lífið Fleiri fréttir Innipúkinn snýr aftur í Austurbæjarbíó og nú fitnar á fjósbitanum Bonnie Tyler er látin Skvísur og töffarar fögnuðu með Elvari Hvarf vegna athyglisbrests á hæsta stigi Landslið íslenskra söngvara syngur afmælislag Bylgjunnar Söngvari YMCA látinn Halldór Haraldsson er látinn Lofsyngja tónleika Laufeyjar í Kína Hjartað slær í Hafnarfirði: „Við erum búin að sprengja það alveg utan af okkur“ Quarashi hyggst „Do it again“ Kvennatónlistarhátíð Rodrigo vekur athygli Tónlistargoðsögnin Clive Davis er látinn Jeremy Strong „reivaði“ við Retro Stefson Bein útsending frá Bergmáli á Þingvöllum Tay Keith er fallinn frá aðeins 29 ára að aldri Hipsumhaps rýfur þögnina „Ég er skíthræddur“ Tónlistin bjargráð eftir erfiða kulnun Bonnie Tyler vöknuð úr dái Swae Lee heldur tónleika á Íslandi Guðrún Ýr og Birnir í eina sæng Madonna með heitustu dansmynd ársins Þreföld útgáfa Drake: „Þessi gaur er stærsti rappari allra tíma“ Talay Riley stunginn til bana í Lundúnum „Pólitíkusar sem tala á þennan veg: Fokk jú“ „Þú getur ekki ráðist að mér þegar ég er að borða með ömmu minni“ Peabo Bryson er látinn Datt af sviðinu og beint í skurð „Stundum verður maður að segja fokk it“ „Við skoðuðum þennan markað og hann var allur í lausu lofti“ Sjá meira