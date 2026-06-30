Lífið

Logi fór á skeljarnar við Como-vatn

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Logi birti einlæga færslu í tilefni af stórafmæli Ingu Tinnu.
Logi birti einlæga færslu í tilefni af stórafmæli Ingu Tinnu. Instagram

Logi Geirsson handboltakappi fór á skeljarnar og bað Ingu Tinnu Sigurðardóttur, forstjóra Dineout. Þau fagna stórafmæli hennar á Ítalíu.

Parið greinir frá trúlofuninni með mynd í hringrás (e. story) á Instagram þar sem Logi sést á öðru hnénu með hring í hendi. Þau virðast hafa fagnað trúlofuninni með bátsferð en parið er statt við Como-vatn í Ítalíu um þessar mundir.

Þau voru heppin að einhver náði mynd af trúlofuninni.Instagram/Inga Tinna

Inga Tinna fagnaði fertugsafmæli í gær og birti Logi einlæga færslu þar sem hann segist heppinn að fá að ganga lífsveginn með Ingu Tinnu.

„Ég er endalaust þakklátur fyrir þig, hláturinn, hlýjuna og styrkinn sem þú færir inn í líf okkar á hverjum degi. Þú lætur lífið verða fallegra, einfaldara og skemmtilegra,“ skrifaði Logi við færsluna.

Inga Tinna og Logi fóru að stinga saman nefjum í upphafi ársins 2023. Saman eiga þau eina dóttur sem fæddist árið 2024. Inga Tinna er stofnandi og framkvæmdastjóri Dineout og Logi er fyrrverandi landsliðsmaður í handbolta og einkaþjálfari.

Tímamót Trúlofun Ástin og lífið

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