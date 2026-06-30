Logi fór á skeljarnar við Como-vatn Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 30. júní 2026 19:50 Logi birti einlæga færslu í tilefni af stórafmæli Ingu Tinnu. Instagram Logi Geirsson handboltakappi fór á skeljarnar og bað Ingu Tinnu Sigurðardóttur, forstjóra Dineout. Þau fagna stórafmæli hennar á Ítalíu. Parið greinir frá trúlofuninni með mynd í hringrás (e. story) á Instagram þar sem Logi sést á öðru hnénu með hring í hendi. Þau virðast hafa fagnað trúlofuninni með bátsferð en parið er statt við Como-vatn í Ítalíu um þessar mundir. Þau voru heppin að einhver náði mynd af trúlofuninni.Instagram/Inga Tinna Inga Tinna fagnaði fertugsafmæli í gær og birti Logi einlæga færslu þar sem hann segist heppinn að fá að ganga lífsveginn með Ingu Tinnu. „Ég er endalaust þakklátur fyrir þig, hláturinn, hlýjuna og styrkinn sem þú færir inn í líf okkar á hverjum degi. Þú lætur lífið verða fallegra, einfaldara og skemmtilegra,“ skrifaði Logi við færsluna. Inga Tinna og Logi fóru að stinga saman nefjum í upphafi ársins 2023. Saman eiga þau eina dóttur sem fæddist árið 2024. Inga Tinna er stofnandi og framkvæmdastjóri Dineout og Logi er fyrrverandi landsliðsmaður í handbolta og einkaþjálfari. Tímamót Trúlofun Ástin og lífið Tengdar fréttir Logi Geirs og Inga Tinna eignuðust prinsessu Inga Tinna Sigurðardóttir forstjóri Dineout, og Logi Geirsson handboltakappi hafa eignast dóttur. Stúlkan fæddist 25. júlí síðastliðinn, en parið greindi frá þessu á Instagram í dag í hjartnæmri færslu. 2. ágúst 2024 17:55 Logi Geirs og Inga Tinna eiga von á barni Logi Geirsson, fyrrum landsliðsmaður í handbolta, og Inga Tinna Sigurðardóttir, forstjóri Dineout eiga von á barni. 25. apríl 2024 13:52 Inga Tinna og Logi greina frá kyni barnsins Athafnakonan Inga Tinna Sigurðardóttir og handboltakempan Logi Geirsson eiga von á stúlku í ágúst. 16. júní 2024 14:37 Inga Tinna og Logi Geirs nýtt stjörnupar Inga Tinna Sigurðardóttir stofnandi og framkvæmdarstýra Dineout og Logi Geirsson fyrrum landsliðsmaður í handbolta og einkaþjálfari eru nýtt par. 25. júlí 2023 16:27 Mest lesið Endaði einn í Færeyjum í sögulegri steggjun Lífið Lést af völdum alnæmis Lífið Fann ástina og tók sénsinn í New York Lífið Ókunnug mamma ekki sátt með kaupin Tíska og hönnun Mormónastjarna kemur út úr skápnum Lífið „Þetta eru pjöllu-klútar“ Lífið Halldór Haraldsson er látinn Tónlist Logi fór á skeljarnar við Como-vatn Lífið Stjörnulífið: Sleikur við austurrískan leðurpervert Lífið Kokkur ársins grillar tvo rétti sem allir geta leikið eftir Lífið samstarf Fleiri fréttir „Fór fram úr mínum ýktustu björtustu vonum“ Logi fór á skeljarnar við Como-vatn Endaði einn í Færeyjum í sögulegri steggjun Mormónastjarna kemur út úr skápnum Fann ástina og tók sénsinn í New York Lést af völdum alnæmis Alþjóðlegi drullumallsdagurinn: „Við viljum ekki fara heim af því að það er svo skemmtilegt“ Fjarlægður úr Love Island vegna tengsla sinna við stunguárás „Þetta eru pjöllu-klútar“ Kanada getur nú tekið þátt í Eurovision Syntu í tæpa þrettán tíma með höfrungum og hákörlum Segist ekki hafa viljað láta kenna sig við Zuckerberg Stjörnulífið: Sleikur við austurrískan leðurpervert „Grafa undan því sem hefur verið byggt upp á áratugum“ Harry og Meghan fá ekki lögregluvernd „Í þessum bransa lærir maður að vera með breitt bak“ „Í mínum huga var þessi dagur fullkominn“ Krakkatía vikunnar: Margur verður af aurum api Sambandi Cox og McDaid lokið Ógleymanlegt kvöld í alla staði Sálin kom saman í fyrsta sinn í rúman áratug Fór til Spánar sem au pair og kom aldrei heim Fréttatía vikunnar: Hvalveiðar, þvottabjörn og gjaldskylda Kominn á toppinn Leggur til að hætt verði lestri kveðja við útfarir Lét drauminn rætast á Ítalíu Syrgja Arnar Atla sem lést 24 ára gamall Nálgast hundrað þúsund fylgjendur á Instagram og rekur sveitahótel Sindri gerðist trukkabílstjóri Piparmeyjan Paul mæti á skjáinn í júlí Sjá meira