Lífið

Stjörnulífið: Sleikur við austurrískan leðurpervert

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Ástin var í loftinu hjá stjörnum landsins í liðinni viku.
Ástin var í loftinu hjá stjörnum landsins í liðinni viku. Instagram

Júní mánuður er að líða undir lok og stjörnur landsins virðast njóta löngu daganna til hins ítrasta með ferðalögum og fjöri. Rapparar náðu sögulegum sáttum, stjörnuparið Helen og Ruben fóru í sleik á Bergmálstónleikunum, Mari Jarsk er komin 34 vikur og skokkaði upp Esjuna og Bríet var dugleg að baða sig. 

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Bríet baðar sig víða

Tónlistarkonan Bríet birti fjölbreyttar myndir af sér á báti og í vatni bæði á Ítalíu og Íslandi. 

Hamingjusamur hlaupari

Hlaupadrottningin Mari Jarsk er komin rúmlega 34 vikur á leið með sitt fyrsta barn og var í hamingjukasti á Esjunni með hundinn sinn.

Gellur á hestum

Fasteignasalinn Móeiður Svala fór í gellu-hestaferð með vinkonum.

Demantar fyrir Bruno Mars

Skemmtikrafturinn Eva Ruza fór í rosalega pæjuferð til Parísar og sá uppáhalds tónlistarmanninn sinn Bruno Mars á sviði.

Gummi leitar í einfalt lúkk

Áhrifavaldurinn Gummi Kíró birti mynd af sér í einföldu og fáguðu lúkki. 

Hann var viðmælandi í Vísisþættinum Tískutali í fyrra sem má í spilaranum hér að neðan: 

Aníta í New York

Fegurðardrottningin og áhrifavaldurinn Aníta Ösp Ingólfsdóttir skellti sér til New York.

31 árs

Flugfreyjan Erna María Björnsdóttir, sambýliskona rapparans Arons Can, fagnaði 31 árs afmæli sínu og var glæsileg að vanda.

Blómabomba í brúðkaupi

Áhrifavaldurinn, framkvæmdastjórinn og raunveruleikastjarnan Birgitta Líf skellti sér í sumarbrúðkaup og fagnaði ástinni.

Skreið undan brúðarkjólnum

Grínistinn og leikkonan Karen Björg fór líka í brúðkaup og tók sér smá frí frá fjörinu undir kjól brúðarinnar. 

Pílatespæja á Spáni

Pílatespæjan Adela Björt skellti sér í skvísuferð til Marbella.

Sá Harry Styles

Áhrifavaldurinn og hlaðvarpsstýran Sunneva Einarsdóttir skellti sér á Harry Styles tónleika í London. Hún klæddist pallíettumagabol við gallabuxur og kúrekastígvél.

Blómakjóll á Balí

Áhrifavaldurinn Eva Einarsdóttir er nýlega komin heim frá Balí og birti pæjumynd af sér í blómakjól frá fögru eyjunni.

Hátískudansari

Dansarinn og fyrirsætan Íris Ásmunardóttir sat fyrir skartgripahönnuðinn Anítu Ósk.

 Sumarskvísa

Athafnakonan Sofia Elsie Nielsen skellti sér út á lífið í sumarlegum klæðnaði.

Trúlofuð á báti

Sigurbjörg Birta tískuskvísa og verslunarstjóri í Spúútnik Reykjavík trúlofaðist ástinni sinni Gissuri Karli í Flórída á dögunum. Hún skellti sér í bátsferð og rokkaði bikiní við nýja hringinn. 

Alvöru djamm í Aþenu

Stjörnuparið Móeiður Lárusdóttir og fótboltakappinn Hörður Björgvin Magnússon skelltu sér á tónlistarhátíð í Aþenu þar sem þau eru búsett. Þau voru að sjálfsögðu með VIP miða.

Birgitta Haukdal með blævæng

Poppstjarnan Birgitta Haukdal skrapp til Ítalíu og var með blævæng við hönd gegn hitabylgjunni.

Gugga og Ylfa hittu Kanye

Sjónvarpsstjarnan Guðrún Svava, betur þekkt sem Gugga í gúmmíbát, birti myndasyrpu af sér og vinkonu sinni Ylfu Margréti þegar þær fóru á tónleika rapparans Kanye West. 

Eins og þekkt er fóru stelpurnar svo í eftirpartý þar sem þær spjölluðu við Kanye.

Eyþór og Jóhann orðnir vinir

Tónlistarmennirnir Eyþór Wöhler og Jóhann Kristófer hafa eldað grátt silfur í dágóðan tíma en virðast hafa náð sögulegum sáttum ef marka má Instagram færslu Eyþórs. „Við erum orðnir vinir,“ skrifar kappinn undir mynd af þeim tveimur ásamt leikaranum Aroni Mola. 

Helen og Ruben í sleik

Fyrirsætan Helen Óttarsdóttir og Ruben Pollock gítarleikari Kaleo birtu kossamynd af Bergmálstónleikunum. Ruben er greinilega óhræddur við að taka áhættu í tískunni og rokkaði flott og eftirtektarvert brúnt leðurfitt á tónleikunum. 

Stjörnulífið


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