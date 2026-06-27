Innlent

Festa lengri opnunar­tíma lauganna um helgar í sessi

Atli Ísleifsson skrifar
Laugardalslaug er ein átta sundlauga Reykjavíkurborgar.
Laugardalslaug er ein átta sundlauga Reykjavíkurborgar. Vísir/Anton Brink

Meirihluti nýstofnaðs íþrótta- og útilífsráðs Reykjavíkurborgar samþykkti í vikunni tillögu um að opnunartími sundlauga í Reykjavík verði lengdur til klukkan 22 allar helgar frá 1. september næstkomandi.

Borgarstjórn samþykkti í apríl tillögu þess efnis að lengja opnunartímann til klukkan 22 um helgar út ágústmánuð en með samþykktinni nú er verið að festa fyrirkomulagið í sessi.

Í greinargerð með tillögunni segir að tillagan sé í samræmi við áherslur meirihlutans um lengdan opnunartíma sundlauga.

Einnig segir að tillagan hafi verið kostnaðarmetin á 31 milljón króna á ársgrundvelli.

Í fundarferð menningar- og íþróttaráðs frá í apríl kom fram að lenging opnunartíma um klukkustund kosti að jafnaði um 2,5 milljónir króna á mánuði í heildina fyrir allar laugar.

Reykjavíkurborg rekur átta sundlaugar – Laugardalslaug, Árbæjarlaug, Breiðholtslaug, Dalslaug, Grafarvogslaug, Sundhöll Reykjavíkur, Vesturbæjarlaug og Klébergslaug á Kjalarnesi. 

Sundlaugar og baðlón Reykjavík Borgarstjórn

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