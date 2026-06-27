Festa lengri opnunartíma lauganna um helgar í sessi Atli Ísleifsson skrifar 27. júní 2026 20:17 Laugardalslaug er ein átta sundlauga Reykjavíkurborgar. Vísir/Anton Brink Meirihluti nýstofnaðs íþrótta- og útilífsráðs Reykjavíkurborgar samþykkti í vikunni tillögu um að opnunartími sundlauga í Reykjavík verði lengdur til klukkan 22 allar helgar frá 1. september næstkomandi. Borgarstjórn samþykkti í apríl tillögu þess efnis að lengja opnunartímann til klukkan 22 um helgar út ágústmánuð en með samþykktinni nú er verið að festa fyrirkomulagið í sessi. Í greinargerð með tillögunni segir að tillagan sé í samræmi við áherslur meirihlutans um lengdan opnunartíma sundlauga. Einnig segir að tillagan hafi verið kostnaðarmetin á 31 milljón króna á ársgrundvelli. Í fundarferð menningar- og íþróttaráðs frá í apríl kom fram að lenging opnunartíma um klukkustund kosti að jafnaði um 2,5 milljónir króna á mánuði í heildina fyrir allar laugar. Reykjavíkurborg rekur átta sundlaugar – Laugardalslaug, Árbæjarlaug, Breiðholtslaug, Dalslaug, Grafarvogslaug, Sundhöll Reykjavíkur, Vesturbæjarlaug og Klébergslaug á Kjalarnesi. Sundlaugar og baðlón Reykjavík Borgarstjórn Mest lesið „Þegar við komum til Íslands munum við stöðva hann“ Innlent Hitamet slegið í Danmörku: Börnin að bráðna inni á sófanum Innlent Foreldrar standi eftir „einir, örmagna og án stuðnings“ Innlent Gotta-rennibraut lokað vegna slysahættu Innlent „Ég ætla bara að halda mínu striki, það verða tíu gusur hér um helgina“ Innlent Bíður milli vonar og ótta á meðan fjölskyldan er föst undir hótelrústum Innlent Íslendingur hlaut þriðja vinning í EuroJackpot Innlent Flest ljósin tengd stýritölvu en kerfið ekki fullnýtt Innlent Minni hamingja meðal landsmanna og fleiri einmana Innlent Tilkynnt um einstakling að stunda sjálfsfróun í runna Innlent Fleiri fréttir Festa lengri opnunartíma lauganna um helgar í sessi Undirbúningur vegna almyrkvans víða á lokametrunum „Fólk sem er á bið á ekki að vera þjónustulaust“ Hrun úr Reynisfjalli: „Ansi mikil bergfylla sem hefur farið þarna niður“ Bíður milli vonar og ótta á meðan fjölskyldan er föst undir hótelrústum Notuðust við dróna við að ná utan um stórfellda líkamsárás Hætta á að námsframboð dragist saman Hitamet slegið í Danmörku: Börnin að bráðna inni á sófanum „Þegar við komum til Íslands munum við stöðva hann“ Minni hamingja meðal landsmanna og fleiri einmana Þörf sé á að endurhugsa fjármögnum NPA-þjónustu Rétt rúmur helmingur myndi segja já í ágúst Foreldrar standi eftir „einir, örmagna og án stuðnings“ Gotta-rennibraut lokað vegna slysahættu Flest ljósin tengd stýritölvu en kerfið ekki fullnýtt Tilkynnt um einstakling að stunda sjálfsfróun í runna „Ég ætla bara að halda mínu striki, það verða tíu gusur hér um helgina“ Íslendingur hlaut þriðja vinning í EuroJackpot Erfitt fyrir launafólk að taka aftur mark á loforðum stjórnvalda og fyrirtækja Hrafnagilshverfi stækkar ört Fjármálaráðherra telur tæpt að forsenduákvæði kjarasamninga haldi Skipuð skólameistari eftir storminn á Bifröst Baðlón sýknað af kröfum fyrrverandi starfsmanns Drógu dauða langreyði fram hjá hvalaskoðunarskipi: „Áttu ekki til orð“ Telur „gusumeistara“ hafa sölsað undir sig eign borgarinnar Fella þurfi niður tungumálaþröskulda og auka traust á kerfinu Brottfararstöð þurfi að hafa pláss fyrir þrjátíu manns Áhyggjuefni að markmið kjarasamninga sé ekki að nást Fiskverð í hæstu hæðum og strandveiðimenn brosa allan hringinn Verðbólgan eykst þvert á spár og fiskverð í hæstu hæðum Sjá meira