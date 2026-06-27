Undirbúningur vegna almyrkvans víða á lokametrunum Atli Ísleifsson skrifar 27. júní 2026 19:55 Vestfirðir eru eitt helsta álagssvæðið. Verið er að stækka bílastæði við Látrabjarg, bæta salernisaðstöðu, afmarka bjargbrún, fjölga landvörðum og undirbúa umferðarstýringu og mögulegar lokanir þegar þolmörkum ákveðinna staða er náð. Getty Undirbúningi í tengslum við almyrkvann þann 12. ágúst næstkomandi miðar almennt vel og er hann á mörgum stöðum á lokametrunum. Þetta kemur fram í minnisblaði stýrihóps Stjórnarráðsins um samhæfingu undirbúnings vegna almyrkvans en minnisblaðið var lagt fram á fundi ríkisstjórnarinnar í síðustu viku. Á vef stjórnarráðsins segir að það séu sem fyrr tilmæli stjórnvalda að fólk á vestanverðu landinu og suðvesturhorninu reyni að njóta þessa einstæða og sögulega atburðar heima eða í sínu nærumhverfi. Fram kemur að stýrihópur Stjórnarráðsins hafi farið í vettvangsferðir á Vestfirði, Vesturland, höfuðborgarsvæðið og Reykjanes og kynnt sér vinnuna sem þar sé í gangi. „Vestfirðir eru eitt helsta álagssvæðið. Verið er að stækka bílastæði við Látrabjarg, bæta salernisaðstöðu, afmarka bjargbrún, fjölga landvörðum og undirbúa umferðarstýringu og mögulegar lokanir þegar þolmörkum ákveðinna staða er náð. Þá verða gerðar úrbætur á afköstum og útbreiðslu farnetskerfa við Látrabjarg. Fjarskiptaöryggi við Látrabjarg styrkt Í minnisblaðinu kemur fram að vegurinn um Látrabjarg beri að líkindum þá umferð sem fer um hann enda mest fólksbílar og smærri rútur. Vegurinn verður einstefna í aðdraganda almyrkvans og til baka eftir hann. Vegurinn verður seinfarinn sem getur haft áhrif á viðbragðsgetu lögreglu og sjúkraflutninga. Óheimilt verður að aka stærri ökutækjum en 19+1 á Örlygshafnarvegi og Rauðasandsvegi þann 12. ágúst. Mannfjöldi helsta áskorunin á Vesturlandi Á Vesturlandi er undirbúningur kominn langt, meðal annars umferðarstýring, bílastæði, þjónusta, náttúruvernd og viðbúnaður lögreglu og heilbrigðisstofnana. Skýrar aðgerðaráætlanir liggja fyrir en gera má ráð fyrir mikilli umferð um Vesturland og álagi á Hvalfjarðargöng og Borgarfjarðarbrú. Helsta áskorunin á Vesturlandi er mannfjöldi en líklegt er að þeir Íslendingar og aðrir landsmenn sem taka ákvörðun um ferðalag með skömmum fyrirvara stefni á Vesturland frekar en Vestfirði. Á höfuðborgarsvæðinu hafa sveitarfélög gert sameiginlega aðgerðaáætlun og áhersla er á markvissa upplýsingagjöf sem geti haft áhrif á ferðamynstur og dregið úr álagi á Vesturland, Vestfirði og Reykjanes. Hvatt verður til þess að fólk njóti almyrkvans heima eða í sínu nærumhverfi. Á Reykjanesi er vinnan einnig vel á veg komin. Helstu áskoranir þar eru einkaflugvélar, drónaflug, möguleg samþjöppun fólks á vinsælum skoðunarsvæðum og álag á Reykjanesbraut. Lögregluembætti fá fjármagn vegna viðbúnaðar Í minnisblaði stýrihópsins kemur fram að lögregluembætti hafi fengið heimild til að standa straum af nauðsynlegum útgjöldum vegna viðbúnaðar. Þetta hafi dregið verulega úr óvissu um aðkomu björgunarsveita og fjármögnun verkefna. Lögregluembætti á almyrkvaslóð gera ráð fyrir töluverðum viðbúnaði og aukinni viðbragðsgetu til að stuðla að öryggi almennings, stýra og greiða fyrir umferð og lágmarka áhættu vegna slysa eða annarra ófyrirséðra atvika. Á öllum áhrifasvæðum er unnið að umferðarstýringu, viðbúnaði, upplýsingagjöf, náttúruvernd og móttöku gesta. Stýrihópurinn telur að undirbúningur sem þessi sé lykilforsenda þess að hægt verði að taka á móti miklum fjölda gesta með öruggum hætti. Samkvæmt upplýsingum frá almannvarnadeild ríkislögreglustjóra má búast við töluverðum umferðarþunga í þrjá daga fyrir atburðinn og tvo daga á eftir. Landhelgisgæslan gerir ráð fyrir að vera með tvær þyrlur og tvær áhafnir til taks í Reykjavík og að þriðja áhöfnin verði tiltæk til að leysa af ef þörf krefur. Þyrlurnar verða í Reykjavík en varðskipið Freyja staðsett úti fyrir Vesturlandi auk þess sem nýir aðgerðarbátar Gæslunnar verða á Snæfellsnesi annars vegar og Suðurnesjum hins vegar til að sinna löggæslu á hafi ef á þarf að halda. Bæði Samgöngustofa og Landhelgisgæslan telja jafnframt mikilvægt að fólk kynni sér þær kröfur sem gerðar eru til farþegaflutninga á sjó og minna á að ekki er heimilt að bjóða upp á slíkt án tilskilinna leyfa. Minnt er á upplýsingagáttina um almyrkvann, island.is/almyrkvi. Hún verður uppfærð reglulega með nýjustu upplýsingum,“ segir á vef stjórnarráðsins. Almyrkvi 12. ágúst 2026 Fjarskipti Vegagerð Vesturbyggð Snæfellsbær Ferðaþjónusta Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið „Þegar við komum til Íslands munum við stöðva hann“ Innlent Hitamet slegið í Danmörku: Börnin að bráðna inni á sófanum Innlent Foreldrar standi eftir „einir, örmagna og án stuðnings“ Innlent Gotta-rennibraut lokað vegna slysahættu Innlent „Ég ætla bara að halda mínu striki, það verða tíu gusur hér um helgina“ Innlent Bíður milli vonar og ótta á meðan fjölskyldan er föst undir hótelrústum Innlent Íslendingur hlaut þriðja vinning í EuroJackpot Innlent Flest ljósin tengd stýritölvu en kerfið ekki fullnýtt Innlent Minni hamingja meðal landsmanna og fleiri einmana Innlent Tilkynnt um einstakling að stunda sjálfsfróun í runna Innlent Fleiri fréttir Festa lengri opnunartíma lauganna um helgar í sessi Undirbúningur vegna almyrkvans víða á lokametrunum „Fólk sem er á bið á ekki að vera þjónustulaust“ Hrun úr Reynisfjalli: „Ansi mikil bergfylla sem hefur farið þarna niður“ Bíður milli vonar og ótta á meðan fjölskyldan er föst undir hótelrústum Notuðust við dróna við að ná utan um stórfellda líkamsárás Hætta á að námsframboð dragist saman Hitamet slegið í Danmörku: Börnin að bráðna inni á sófanum „Þegar við komum til Íslands munum við stöðva hann“ Minni hamingja meðal landsmanna og fleiri einmana Þörf sé á að endurhugsa fjármögnum NPA-þjónustu Rétt rúmur helmingur myndi segja já í ágúst Foreldrar standi eftir „einir, örmagna og án stuðnings“ Gotta-rennibraut lokað vegna slysahættu Flest ljósin tengd stýritölvu en kerfið ekki fullnýtt Tilkynnt um einstakling að stunda sjálfsfróun í runna „Ég ætla bara að halda mínu striki, það verða tíu gusur hér um helgina“ Íslendingur hlaut þriðja vinning í EuroJackpot Erfitt fyrir launafólk að taka aftur mark á loforðum stjórnvalda og fyrirtækja Hrafnagilshverfi stækkar ört Fjármálaráðherra telur tæpt að forsenduákvæði kjarasamninga haldi Skipuð skólameistari eftir storminn á Bifröst Baðlón sýknað af kröfum fyrrverandi starfsmanns Drógu dauða langreyði fram hjá hvalaskoðunarskipi: „Áttu ekki til orð“ Telur „gusumeistara“ hafa sölsað undir sig eign borgarinnar Fella þurfi niður tungumálaþröskulda og auka traust á kerfinu Brottfararstöð þurfi að hafa pláss fyrir þrjátíu manns Áhyggjuefni að markmið kjarasamninga sé ekki að nást Fiskverð í hæstu hæðum og strandveiðimenn brosa allan hringinn Verðbólgan eykst þvert á spár og fiskverð í hæstu hæðum Sjá meira