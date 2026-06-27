„Fólk sem er á bið á ekki að vera þjónustulaust“ Smári Jökull Jónsson skrifar 27. júní 2026 19:02 Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir er formaður velferðarráðs Reykjavíkurborgar. Vísir/Vilhelm Formaður velferðarráðs Reykjavíkurborgar segir að breyta þurfi algjörlega hvernig NPA-þjónusta sveitarfélaga sé fjármögnuð og núrverandi staða sé óásættanleg. Þá séu tækifæri til að bæta aðra þjónustu við fólk með fötlun. Í vikunni var greint frá máli manns sem fær ekki NPA-þjónustu þrátt fyrir að umsókn hans hafi verið samþykkt fyrir sjö mánuðum. Notendastýrð persónuleg þjónusta, eða NPA er lögfest á Íslandi. Formaður velferðarráðs Reykjavíkurborgar segir kerfisvanda á bakvið fjármögnun þjónustunnar. „Ég held við eigum ekki að vera með kerfi sem er háð fjárhagsáætlun hverju sinni, hvort sem það er hjá ríki eða sveitarfélaginu. Heldur eigi þetta bara að vera pottur sem er byggður á traustum og sjálfbærum grunni sem er bætt í jafnt og þétt,“ segir Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir sem nýlega tók við sem formaður velferðarráðs. „Þannig að um leið og þú ert kominn með þessi réttindi að þá sé fyrirsjáanlegt hvenær þjónustan hefst og hvernig hún er fjármögnuð. Mér finnst við þurfa að breyta algjörlega um það hvernig við erum að fjármagna þessa þjónustu.“ Fjörtíu manns bíða eftir samþykkt Hún segir að um 40 samningar um NPA-þjónustu bíði samþykktar hjá borginni. Um sé að ræða kerfi sem búi til biðlista sem hafi frá upphafi verið vanfjármagnað. „Við höfum bara mikinn metnað um að tryggja þjónustu þannig að fólk sé ekki fast á biðlistum. Það sem við ætlum að gera í raun og veru er að fara strax í samstarf við sambandið og ríkið um að endurskoða hvernig þetta er fjármagnað þannig að þetta sé sannarlega fjármagnað.“ Hún segir að ekki eigi að horfa í hvort þjónustan sé dýr, ágreiningur snúi að fjármögnun. „Hún er ekki ódýr en hún endurspeglar bara nákvæmlega hvernig það er að vera með menneskju í vinnu í x margar klukkustundir á viku og mikla þjónustu. Ef við lítum til þess síðan að fólk sem fær NPA-þjónustu getur farið í vinnu og jafnvel menntað sig. Við eigum bara að tryggja þessa þjónustu,“ segir Ragnhildur Alda. „Greinilega mikið af tækifærum til að bæta þá þjónustu“ Aðspurð hvað sé hægt að gera til að bregðast við strax segir hún að tækifæri séu til að bæta þjónustu við fatlaða víðar, til dæmis í heimaþjónustu. „Fólk sem er á bið á ekki að vera þjónustulaust. Það er að fá þjónustu á öðrum þrepum og það er greinilegt að það er mikið af tækifærum til þess að bæta líka þá þjónustu.“ „Þegar ég hugsa um hvernig við ætlum að tækla þetta mál núna, þá er það ekki bar aað fara í róttækar breytingar á fjármögnun NPA heldur líka að skoða alla þjónustuna í heild sinni. Þannig að þegar fólk er að bíða eftir NPA eða einhverri annarri þjónustu, sem getur gerst, þá sé sú þjónustu sem þau eru að fá alveg í lagi og á þann hátt sem við viljum veita hana.“ Málefni fatlaðs fólks Reykjavík Félagsmál Mest lesið „Þegar við komum til Íslands munum við stöðva hann“ Innlent Hitamet slegið í Danmörku: Börnin að bráðna inni á sófanum Innlent Foreldrar standi eftir „einir, örmagna og án stuðnings“ Innlent Gotta-rennibraut lokað vegna slysahættu Innlent „Ég ætla bara að halda mínu striki, það verða tíu gusur hér um helgina“ Innlent Íslendingur hlaut þriðja vinning í EuroJackpot Innlent Flest ljósin tengd stýritölvu en kerfið ekki fullnýtt Innlent Minni hamingja meðal landsmanna og fleiri einmana Innlent Bíður milli vonar og ótta á meðan fjölskyldan er föst undir hótelrústum Innlent Bandaríkin bregðast við drónaárás með annarri árás Erlent Fleiri fréttir Hrun úr Reynisfjalli: „Ansi mikil bergfylla sem hefur farið þarna niður“ Bíður milli vonar og ótta á meðan fjölskyldan er föst undir hótelrústum Notuðust við dróna við að ná utan um stórfellda líkamsárás Hætta á að námsframboð dragist saman Hitamet slegið í Danmörku: Börnin að bráðna inni á sófanum „Þegar við komum til Íslands munum við stöðva hann“ Minni hamingja meðal landsmanna og fleiri einmana Þörf sé á að endurhugsa fjármögnum NPA-þjónustu Rétt rúmur helmingur myndi segja já í ágúst Foreldrar standi eftir „einir, örmagna og án stuðnings“ Gotta-rennibraut lokað vegna slysahættu Flest ljósin tengd stýritölvu en kerfið ekki fullnýtt Tilkynnt um einstakling að stunda sjálfsfróun í runna „Ég ætla bara að halda mínu striki, það verða tíu gusur hér um helgina“ Íslendingur hlaut þriðja vinning í EuroJackpot Erfitt fyrir launafólk að taka aftur mark á loforðum stjórnvalda og fyrirtækja Hrafnagilshverfi stækkar ört Verðhækkanirnar vonbrigði Fjármálaráðherra telur tæpt að forsenduákvæði kjarasamninga haldi Skipuð skólameistari eftir storminn á Bifröst Baðlón sýknað af kröfum fyrrverandi starfsmanns Drógu dauða langreyði fram hjá hvalaskoðunarskipi: „Áttu ekki til orð“ Telur „gusumeistara“ hafa sölsað undir sig eign borgarinnar Fella þurfi niður tungumálaþröskulda og auka traust á kerfinu Brottfararstöð þurfi að hafa pláss fyrir þrjátíu manns Áhyggjuefni að markmið kjarasamninga sé ekki að nást Fiskverð í hæstu hæðum og strandveiðimenn brosa allan hringinn Verðbólgan eykst þvert á spár og fiskverð í hæstu hæðum „Í guðanna bænum ekki apa eftir þessu“ Nöfn úr rannsókn sáust í kynningarmyndbandi Sjá meira