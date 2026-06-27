Innlent

„Fólk sem er á bið á ekki að vera þjónustu­laust“

Smári Jökull Jónsson skrifar
Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir er formaður velferðarráðs Reykjavíkurborgar.
Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir er formaður velferðarráðs Reykjavíkurborgar. Vísir/Vilhelm

Formaður velferðarráðs Reykjavíkurborgar segir að breyta þurfi algjörlega hvernig NPA-þjónusta sveitarfélaga sé fjármögnuð og núrverandi staða sé óásættanleg. Þá séu tækifæri til að bæta aðra þjónustu við fólk með fötlun.

Í vikunni var greint frá máli manns sem fær ekki NPA-þjónustu þrátt fyrir að umsókn hans hafi verið samþykkt fyrir sjö mánuðum. Notendastýrð persónuleg þjónusta, eða NPA er lögfest á Íslandi. 

Formaður velferðarráðs Reykjavíkurborgar segir kerfisvanda á bakvið fjármögnun þjónustunnar.

„Ég held við eigum ekki að vera með kerfi sem er háð fjárhagsáætlun hverju sinni, hvort sem það er hjá ríki eða sveitarfélaginu. Heldur eigi þetta bara að vera pottur sem er byggður á traustum og sjálfbærum grunni sem er bætt í jafnt og þétt,“ segir Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir sem nýlega tók við sem formaður velferðarráðs.

„Þannig að um leið og þú ert kominn með þessi réttindi að þá sé fyrirsjáanlegt hvenær þjónustan hefst og hvernig hún er fjármögnuð. Mér finnst við þurfa að breyta algjörlega um það hvernig við erum að fjármagna þessa þjónustu.“

Fjörtíu manns bíða eftir samþykkt

Hún segir að um 40 samningar um NPA-þjónustu bíði samþykktar hjá borginni. Um sé að ræða kerfi sem búi til biðlista sem hafi frá upphafi verið vanfjármagnað. 

„Við höfum bara mikinn metnað um að tryggja þjónustu þannig að fólk sé ekki fast á biðlistum. Það sem við ætlum að gera í raun og veru er að fara strax í samstarf við sambandið og ríkið um að endurskoða hvernig þetta er fjármagnað þannig að þetta sé sannarlega fjármagnað.“

Hún segir að ekki eigi að horfa í hvort þjónustan sé dýr, ágreiningur snúi að fjármögnun.

„Hún er ekki ódýr en hún endurspeglar bara nákvæmlega hvernig það er að vera með menneskju í vinnu í x margar klukkustundir á viku og mikla þjónustu. Ef við lítum til þess síðan að fólk sem fær NPA-þjónustu getur farið í vinnu og jafnvel menntað sig. Við eigum bara að tryggja þessa þjónustu,“ segir Ragnhildur Alda.

„Greinilega mikið af tækifærum til að bæta þá þjónustu“

Aðspurð hvað sé hægt að gera til að bregðast við strax segir hún að tækifæri séu til að bæta þjónustu við fatlaða víðar, til dæmis í heimaþjónustu.

„Fólk sem er á bið á ekki að vera þjónustulaust. Það er að fá þjónustu á öðrum þrepum og það er greinilegt að það er mikið af tækifærum til þess að bæta líka þá þjónustu.“

„Þegar ég hugsa um hvernig við ætlum að tækla þetta mál núna, þá er það ekki bar aað fara í róttækar breytingar á fjármögnun NPA heldur líka að skoða alla þjónustuna í heild sinni. Þannig að þegar fólk er að bíða eftir NPA eða einhverri annarri þjónustu, sem getur gerst, þá sé sú þjónustu sem þau eru að fá alveg í lagi og á þann hátt sem við viljum veita hana.“

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