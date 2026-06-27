Innlent

Þörf sé á að endur­hugsa fjár­mögnum NPA-þjónustu

Smári Jökull Jónsson skrifar
Hádegisfréttir eru á slaginu tólf.
Hádegisfréttir eru á slaginu tólf. Vísir

Í hádegisfréttum verður rætt við formann velferðarráðs Reykjavíkurborgar sem segir að breyta þurfi algjörlega hvernig NPA-þjónusta sveitarfélaga sé fjármögnuð. Þá fjöllum við um andlega heilsu ungs fólks en þeim hefur fækkað á síðastliðnum áratug sem telja hana góða.

Í fréttatímanum verður rætt við verkefnastjóra geðræktar hjá embætti landlæknis en í nýjum talnabrunni embættisins er farið yfir hvernig líðan landsmanna hefur þróast síðastliðinn áratug.

Ástandið í Venesúela versnar með hverri klukkustund eftir jarðskjálftana fyrr í vikunni. 920 eru staðfestir látnir og tugþúsunda er enn saknað.

Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 27.júní 2026

Eftirspurn eftir námi á Akureyri er meiri en kerfið ræður við og segir bæjarstjórinn að ríkið þurfi að grípa til aðgerða og styðja við menntastofnanir bæjarins. Þá heyrum við í mótsstjóra Orkumótsins í Vestmannaeyjum sem segir foreldra hafa tekið til sín umræðu síðastu ára um slæma hegðun á hliðarlínunni.

Í íþróttunum förum við yfir allt það helst á heimsmeistaramótinu í knattspyrnu en riðlakeppni mótsins lýkur í dag.

Allt þetta og meira til á slaginu tólf.

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