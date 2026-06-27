Þörf sé á að endurhugsa fjármögnum NPA-þjónustu Smári Jökull Jónsson skrifar 27. júní 2026 11:46 Hádegisfréttir eru á slaginu tólf. Vísir Í hádegisfréttum verður rætt við formann velferðarráðs Reykjavíkurborgar sem segir að breyta þurfi algjörlega hvernig NPA-þjónusta sveitarfélaga sé fjármögnuð. Þá fjöllum við um andlega heilsu ungs fólks en þeim hefur fækkað á síðastliðnum áratug sem telja hana góða. Í fréttatímanum verður rætt við verkefnastjóra geðræktar hjá embætti landlæknis en í nýjum talnabrunni embættisins er farið yfir hvernig líðan landsmanna hefur þróast síðastliðinn áratug. Ástandið í Venesúela versnar með hverri klukkustund eftir jarðskjálftana fyrr í vikunni. 920 eru staðfestir látnir og tugþúsunda er enn saknað. Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 27.júní 2026 Eftirspurn eftir námi á Akureyri er meiri en kerfið ræður við og segir bæjarstjórinn að ríkið þurfi að grípa til aðgerða og styðja við menntastofnanir bæjarins. Þá heyrum við í mótsstjóra Orkumótsins í Vestmannaeyjum sem segir foreldra hafa tekið til sín umræðu síðastu ára um slæma hegðun á hliðarlínunni. Í íþróttunum förum við yfir allt það helst á heimsmeistaramótinu í knattspyrnu en riðlakeppni mótsins lýkur í dag. Allt þetta og meira til á slaginu tólf. Hádegisfréttir Bylgjunnar Málefni fatlaðs fólks Venesúela Akureyri Skóla- og menntamál Börn og uppeldi Geðheilbrigði Heilbrigðismál Mest lesið Gotta-rennibraut lokað vegna slysahættu Innlent Foreldrar standi eftir „einir, örmagna og án stuðnings“ Innlent „Ég ætla bara að halda mínu striki, það verða tíu gusur hér um helgina“ Innlent Flest ljósin tengd stýritölvu en kerfið ekki fullnýtt Innlent Íslendingur hlaut þriðja vinning í EuroJackpot Innlent Bandaríkin bregðast við drónaárás með annarri árás Erlent Tilkynnt um einstakling að stunda sjálfsfróun í runna Innlent Hrafnagilshverfi stækkar ört Innlent Núverandi hitabylgja „sú alvarlegasta sem mælst hefur“ Erlent Dagurinn í dag sé örlagaríkur fyrir leit og björgun Erlent Fleiri fréttir Minni hamingja meðal landsmanna og fleiri einmana Þörf sé á að endurhugsa fjármögnum NPA-þjónustu Rétt rúmur helmingur myndi segja já í ágúst Foreldrar standi eftir „einir, örmagna og án stuðnings“ Gotta-rennibraut lokað vegna slysahættu Flest ljósin tengd stýritölvu en kerfið ekki fullnýtt Tilkynnt um einstakling að stunda sjálfsfróun í runna „Ég ætla bara að halda mínu striki, það verða tíu gusur hér um helgina“ Íslendingur hlaut þriðja vinning í EuroJackpot Erfitt fyrir launafólk að taka aftur mark á loforðum stjórnvalda og fyrirtækja Hrafnagilshverfi stækkar ört Verðhækkanirnar vonbrigði Fjármálaráðherra telur tæpt að forsenduákvæði kjarasamninga haldi Skipuð skólameistari eftir storminn á Bifröst Baðlón sýknað af kröfum fyrrverandi starfsmanns Drógu dauða langreyði fram hjá hvalaskoðunarskipi: „Áttu ekki til orð“ Telur „gusumeistara“ hafa sölsað undir sig eign borgarinnar Fella þurfi niður tungumálaþröskulda og auka traust á kerfinu Brottfararstöð þurfi að hafa pláss fyrir þrjátíu manns Áhyggjuefni að markmið kjarasamninga sé ekki að nást Fiskverð í hæstu hæðum og strandveiðimenn brosa allan hringinn Verðbólgan eykst þvert á spár og fiskverð í hæstu hæðum „Í guðanna bænum ekki apa eftir þessu“ Nöfn úr rannsókn sáust í kynningarmyndbandi Ivanka Trump og Jared Kushner á Íslandi Þessi sóttu um starf upplýsingafulltrúa Fær ekki bætur fyrir sóttkví vegna Covid-19 Telur gagnrýni sveitarfélaganna ekki eiga við rök að styðjast Neitaði að yfirgefa strætisvagninn Vilja semja aftur um bensínstöðalóðir í borginni Sjá meira