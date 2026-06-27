Hætta á að námsframboð dragist saman Bjarki Sigurðsson skrifar 27. júní 2026 17:16 Berglind Ósk Guðmundsdóttir er bæjarstjóri Akureyrarbæjar. Vísir/Viktor Freyr Bæjarstjóri Akureyrar segir eftirspurn eftir námi í bænum meiri en kerfið ræður við. Ríkið þurfi að grípa til aðgerða og styðja við menntastofnanir bæjarins. Hætta sé á að námsframboð dragist saman. Á Akureyri má finna þrjár ríkisreknar menntastofnanir, menntaskóla, verkmenntaskóla og háskóla. Á brautskráningarhátíð menntaskólans 17. júní gagnrýndi Karl Frímannsson skólameistari stjórnvöld harðlega og sagði aðgerðarleysi og úrræðaleysi hafa ráðið för varðandi framhaldsskólastigið á þessari öld. Berglind Ósk Guðmundsdóttir, nýráðinn bæjarstjóri Akureyrarbæjar, tekur undir með skólameistaranum. „Undanfarið hefur halli verið mikill á framhaldsskólastiginu í heild sinni. Nú er verið að gera kröfu um frekari niðurskurð og áfram til næstu ára. Það gefur augaleið að það þýði að þurfi að skera niður fjármagn til náms. Það er einmitt það sem við þurfum að vernda, námsframboðið sem við höfum hér til staðar. Svo fólk geti sótt sér menntun í sinni heimabyggð, það er lykilatriði,“ segir Berglind. Ár hvert þurfi að vísa verknámsnemendum frá við verkmenntaskólann og því þurfi að byggja viðbyggingu við skólann. „Það er bara krafa frá atvinnulífinu að það séu fleiri iðnmenntaðir. Það eru mörg flott verkefni í gangi um allt land sem krefjast þess að við séum með fleiri iðnmenntaða einstaklinga,“ segir Berglind. Háskólinn í bænum sé sívinsælli, til að mynda sóttu yfir þrjú hundruð manns um að hefja nám í hjúkrunarfræði við skólann í haust. „Það er bara gríðarlega jákvætt að sjá að Háskólinn á Akureyri stækkar og stækkar og aðsóknin er mikil. Það er ákveðinn gæðastimpill yfir náminu og stofnuninni. Því er hægt að fagna en það er alvarlegt mál ef fjármagn fylgir ekki þessum nemendum og þeim tækifærum sem felast í því að mennta fleiri í þeim greinum þar sem vantar fólk,“ segir Berglind. Skóla- og menntamál Háskólar Framhaldsskólar Akureyri Mest lesið Foreldrar standi eftir „einir, örmagna og án stuðnings“ Innlent Gotta-rennibraut lokað vegna slysahættu Innlent „Þegar við komum til Íslands munum við stöðva hann“ Innlent Hitamet slegið í Danmörku: Börnin að bráðna inni á sófanum Innlent „Ég ætla bara að halda mínu striki, það verða tíu gusur hér um helgina“ Innlent Íslendingur hlaut þriðja vinning í EuroJackpot Innlent Flest ljósin tengd stýritölvu en kerfið ekki fullnýtt Innlent Bandaríkin bregðast við drónaárás með annarri árás Erlent Minni hamingja meðal landsmanna og fleiri einmana Innlent Tilkynnt um einstakling að stunda sjálfsfróun í runna Innlent Fleiri fréttir Notust við dróna við að ná utan um stórfellda líkamsárás Hætta á að námsframboð dragist saman Hitamet slegið í Danmörku: Börnin að bráðna inni á sófanum „Þegar við komum til Íslands munum við stöðva hann“ Minni hamingja meðal landsmanna og fleiri einmana Þörf sé á að endurhugsa fjármögnum NPA-þjónustu Rétt rúmur helmingur myndi segja já í ágúst Foreldrar standi eftir „einir, örmagna og án stuðnings“ Gotta-rennibraut lokað vegna slysahættu Flest ljósin tengd stýritölvu en kerfið ekki fullnýtt Tilkynnt um einstakling að stunda sjálfsfróun í runna „Ég ætla bara að halda mínu striki, það verða tíu gusur hér um helgina“ Íslendingur hlaut þriðja vinning í EuroJackpot Erfitt fyrir launafólk að taka aftur mark á loforðum stjórnvalda og fyrirtækja Hrafnagilshverfi stækkar ört Verðhækkanirnar vonbrigði Fjármálaráðherra telur tæpt að forsenduákvæði kjarasamninga haldi Skipuð skólameistari eftir storminn á Bifröst Baðlón sýknað af kröfum fyrrverandi starfsmanns Drógu dauða langreyði fram hjá hvalaskoðunarskipi: „Áttu ekki til orð“ Telur „gusumeistara“ hafa sölsað undir sig eign borgarinnar Fella þurfi niður tungumálaþröskulda og auka traust á kerfinu Brottfararstöð þurfi að hafa pláss fyrir þrjátíu manns Áhyggjuefni að markmið kjarasamninga sé ekki að nást Fiskverð í hæstu hæðum og strandveiðimenn brosa allan hringinn Verðbólgan eykst þvert á spár og fiskverð í hæstu hæðum „Í guðanna bænum ekki apa eftir þessu“ Nöfn úr rannsókn sáust í kynningarmyndbandi Ivanka Trump og Jared Kushner á Íslandi Þessi sóttu um starf upplýsingafulltrúa Sjá meira