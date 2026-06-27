Innlent

Hætta á að náms­fram­boð dragist saman

Bjarki Sigurðsson skrifar
Berglind Ósk Guðmundsdóttir er bæjarstjóri Akureyrarbæjar.
Berglind Ósk Guðmundsdóttir er bæjarstjóri Akureyrarbæjar. Vísir/Viktor Freyr

Bæjarstjóri Akureyrar segir eftirspurn eftir námi í bænum meiri en kerfið ræður við. Ríkið þurfi að grípa til aðgerða og styðja við menntastofnanir bæjarins. Hætta sé á að námsframboð dragist saman. 

Á Akureyri má finna þrjár ríkisreknar menntastofnanir, menntaskóla, verkmenntaskóla og háskóla. Á brautskráningarhátíð menntaskólans 17. júní gagnrýndi Karl Frímannsson skólameistari stjórnvöld harðlega og sagði aðgerðarleysi og úrræðaleysi hafa ráðið för varðandi framhaldsskólastigið á þessari öld.

Berglind Ósk Guðmundsdóttir, nýráðinn bæjarstjóri Akureyrarbæjar, tekur undir með skólameistaranum.

„Undanfarið hefur halli verið mikill á framhaldsskólastiginu í heild sinni. Nú er verið að gera kröfu um frekari niðurskurð og áfram til næstu ára. Það gefur augaleið að það þýði að þurfi að skera niður fjármagn til náms. Það er einmitt það sem við þurfum að vernda, námsframboðið sem við höfum hér til staðar. Svo fólk geti sótt sér menntun í sinni heimabyggð, það er lykilatriði,“ segir Berglind. 

Ár hvert þurfi að vísa verknámsnemendum frá við verkmenntaskólann og því þurfi að byggja viðbyggingu við skólann.

„Það er bara krafa frá atvinnulífinu að það séu fleiri iðnmenntaðir. Það eru mörg flott verkefni í gangi um allt land sem krefjast þess að við séum með fleiri iðnmenntaða einstaklinga,“ segir Berglind. 

Háskólinn í bænum sé sívinsælli, til að mynda sóttu yfir þrjú hundruð manns um að hefja nám í hjúkrunarfræði við skólann í haust.

„Það er bara gríðarlega jákvætt að sjá að Háskólinn á Akureyri stækkar og stækkar og aðsóknin er mikil. Það er ákveðinn gæðastimpill yfir náminu og stofnuninni. Því er hægt að fagna en það er alvarlegt mál ef fjármagn fylgir ekki þessum nemendum og þeim tækifærum sem felast í því að mennta fleiri í þeim greinum þar sem vantar fólk,“ segir Berglind. 

Skóla- og menntamál Háskólar Framhaldsskólar Akureyri

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