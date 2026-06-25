Piparmeyjan Paul mæti á skjáinn í júlí

Bachelorette-sería mormónaskvísunnar Taylor Frankie Paul kann að vera tekin til sýninga strax í næsta mánuði. Það er slúðurmiðillinn TMZ sem greinir frá og hefur eftir heimildarmönnum að eftirvinnsla þáttanna hafi aldrei verið stöðvuð heldur hafi klipparar haldið áfram að vinna þættina.
Strax og greint hafði verið frá vali framleiðenda á Paul sem einhleypu seríunnar greindi Vísir frá því að valið þætti umdeilt og átti málið sannarlega eftir að vinda upp á sig en Piparmeyjarþáttaröð hennar var kippt af dagskrá ABC-stöðvarinnar aðeins þremur dögum fyrir frumsýningu.
Taylor Frankie Paul hlaut heimsfrægð í raunveruleikaþættinum The Secret Lives of Mormon Wives. Þættirnir fylgja hópi kvenna í Utah-ríki í Bandaríkjunum sem allar tilheyra Kirkju Jesú Krists hinna síðari daga heilögu, eða Mormónakirkjunni. Konurnar stýrðu sameiginlega TikTok-aðganginum Mom Tok þar sem þær sýndu frá daglegu lífi sínu og samskiptum.
Það var síðan þegar Paul birti myndband þar sem hún ræddi „swing“-senuna innan mormónasamfélagsins sem áhorfstölur hennar á miðlinum ruku upp, en flestir tengja mormóna eflaust við hefðbundin, kristin fjölskyldugildi.
Birting TMZ á myndbandi þar sem Paul og þáverandi sambýlismaður hennar, Dakota Mortensen, sáust takast á varð til þess að þáttaröðin var tekin úr sýningu. Í myndbandinu birtist Paul sem árásaraðilinn og sést meðal annars grýta barstól í átt að Mortensen. Paul var í kjölfarið handtekin og ákærð fyrir alvarlega líkamsárás og heimilisofbeldi. Hún játaði sekt í einum ákærulið, sem sneri að líkamsárás, en hinir voru felldir niður og hlaut hún þriggja ára skilorðsbundinn dóm. Handtakan og eftirmálar hennar voru til umfjöllunar í The Secret Lives of Mormon Wives þó að myndefnið hefði ekki verið sýnt.
Paul lýsti því yfir í kjölfar birtingar myndbandsins að það væri tekið úr samhengi og væri hluti af áralangri herferð Mortensen sem snerist um að sverta mannorð hennar. Sagði hún að samband þeirra hefði einkennst af andlegu og líkamlegu ofbeldi af hans hálfu og hegðun hans í kjölfar sambandsslita þeirra væri áframhaldandi birtingarmynd þess.
Mortensen og Paul eru í dag bæði með virkt nálgunarbann gagnvart hinum aðilanum.
Paul hefur síðustu mánuði leitast við að birta nýja og endurbætta útgáfu af sér á samfélagsmiðlum þar sem hún talar um andlegan vöxt sinn og bataferlið í kjölfar þess sem á undan hefur gengið
Í þessari frétt er fjallað um heimilisofbeldi. Verðir þú fyrir heimilisofbeldi eða ef grunur vaknar um slíkt er bent á lögreglu í síma 112, Kvennaathvarfið í síma 561-1205 og hjálparsíma Rauða krossins í 1717.
Sjónvarpsstöðin ABC hefur ákveðið að taka nýjustu þáttaröð The Bachelorette af dagskrá eftir að myndskeið af raunveruleikastjörnunni Taylor Frankie Paul, piparjónku seríunnar, að beita fyrrverandi kærasta sinn heimilisofbeldi, fór í dreifingu. Frumsýna átti þáttaröðina eftir þrjá daga.
Raunveruleikastjarnan Taylor Frankie Paul segir myndband af henni beita fyrrverandi kærasta sinn, Dakota Mortensen, ofbeldi tekið úr samhengi, það sé hluti af áframhaldandi ófrægingarherferð gegn henni og hann hafi beitt hana ofbeldi. Mortensen hefur aftur á móti farið fram á nálgunarbann á hendur Paul og hafnar öllum ásökunum hennar.