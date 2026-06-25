Tónlistarkona þjóðarinnar allrar, Laufey Lín, óskaði sínum heitelskaða Charlie Christie til hamingju með daginn í hjartnæmri færslu. Parið fagnaði í janúar tveggja ára sambandsafmæli.
Charlie starfar innan tónlistarbransans í Bandaríkjunum en Laufey eyðir miklu af tíma sínum þar vestra.
„Til hamingju með afmælið, hamingjusamasta manneskja sem ég þekki.“
„Þú færir svo mikla gleði í líf mitt, ég elska þig.“
Laufey hefur notið fádæma hylli frá því að hún kom fyrst fram á sjónarsviðið og getur státað af afrekum eins og tvennum Grammy-verðlaunum og að hafa selt upp Madison Sqaure Garden tvö kvöld í röð á nýjasta tónleikaferðalagi hennar, A Matter of Time, sem fylgdi eftir samnefndri plötu. .