Lífið

Lauf­ey óskar ástinni sinni til hamingju með daginn

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Laufey Lín heillaði sextán þúsund Íslendinga upp úr skónum í Kórnum í mars síðastliðnum. 
Laufey Lín heillaði sextán þúsund Íslendinga upp úr skónum í Kórnum í mars síðastliðnum.  Vísir/Viktor Freyr

Tónlistarkona þjóðarinnar allrar, Laufey Lín, óskaði sínum heitelskaða Charlie Christie til hamingju með daginn í hjartnæmri færslu. Parið fagnaði í janúar tveggja ára sambandsafmæli.

Charlie starfar innan tónlistarbransans í Bandaríkjunum en Laufey eyðir miklu af tíma sínum þar vestra. 

„Til hamingju með afmælið, hamingjusamasta manneskja sem ég þekki.“

Laufey og Charlie eru greinilega óaðskiljanleg.Instagram

„Þú færir svo mikla gleði í líf mitt, ég elska þig.“

Laufey birti mynd af Charlie í tilefni dagsins. Instagram

Laufey hefur notið fádæma hylli frá því að hún kom fyrst fram á sjónarsviðið og getur státað af afrekum eins og tvennum Grammy-verðlaunum og að hafa selt upp Madison Sqaure Garden tvö kvöld í röð á nýjasta tónleikaferðalagi hennar, A Matter of Time, sem fylgdi eftir samnefndri plötu. . 

Laufey Lín


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