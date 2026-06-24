GusGus drottning og frú selja í Hafnarfirði Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 24. júní 2026 09:44 Bryndís Hrönn og Margrét Rán hafa sett íbúð sína í Hafnarfirði á sölu. Ofurparið Bryndís Hrönn eigandi markaðstorgsins Dunda og Margrét Rán söngkona hljómsveitanna GusGus og Vök hafa sett íbúð á besta stað í Hafnarfirði á sölu. Íbúðin er tæplega 92 fermetrar og ásett verð 78,9 milljónir. Bryndís Hrönn Kristinsdóttir er fædd árið 1994 og Margrét Rán Magnúsdóttir árið 1992. Þær hafa verið par í árabil og eiga saman eina dóttur. Er um að ræða vel skipulagða 91,7 fm fjögurra herbergja íbúð á fjórðu hæð í nýlagfærðu húsi við miðbæ Hafnarfjarðar. Fallegt útsýni er frá íbúðinni sem er með aukinni lofthæð, þrjú svefnherbergi, stórt baðherbergi, bjarta stofu, nýlega endurnýjað eldhús og stórar svalir til suðurs. Opið eldhús.Garður fasteignasala Aukin lofthæð í sjarmerandi íbúð.Garður fasteignasala Tónlistin er falleg á veggjunum.Garður fasteignasala Stórar svalir til suðurs.Garður fasteignasala Hér má nálgast nánari upplýsingar um íbúðina. Hús og heimili Fasteignamarkaður Hafnarfjörður Tengdar fréttir Hvað stoltust af því að vera lesbía „Ég held að það að vera hinsegin sé eitthvað sem ég er hvað stoltust af í lífinu,“ segir tónlistarkonan Margrét Rán sem er hvað þekktust fyrir að vera meðlimur í tveimur stórum íslenskum hljómsveitum, Vök og GusGus. 11. nóvember 2023 07:01 „Verð alltaf aðeins öðruvísi skotin í henni þegar hún er uppi á sviði“ Listasafn Reykjavíkur iðaði af lífi síðastliðið laugardagskvöld þar sem Iceland Airwaves hátíðin náði hápunkti sínum og þolinmóðir tónleikagestir biðu í langri röð sem einkenndist þó aðallega af gleði og fjöri. 7. nóvember 2022 16:30 Dunda dömurnar fögnuðu í bongó blíðu Það var líf og fjör í miðbæ Reykjavíkur þegar markaðstorgið Dunda fór í loftið. Um áttatíu manns komu saman og fögnuðu þessu á barnum Nínu og sólin var heiðursgestur partýsins. 22. maí 2025 09:01 Mest lesið Getur siðblinda frá afanum dúkkað upp hjá barnabörnum? Áskorun GusGus drottning og frú selja í Hafnarfirði Lífið Myndaveisla: Þær voru fjallkonur um land allt í ár Menning Athafnahjón selja sjarmerandi hús í Vesturbæ Lífið Bylgjulestin lét sig ekki vanta í eina af stærstu veislum ársins á Þingvöllum Lífið samstarf „Þetta átti allt að gerast og ég er þakklát í dag“ Lífið Kjarnorkuverkfræði-draumurinn rætist í París Lífið Þrír fulltrúar Íslendinga í hópi topp 20 undir 30 Menning Hilmir Snær stígur einn á svið Menning Jóhann Örn fulltrúi Íslands í Mr. Bear Europe Lífið Fleiri fréttir GusGus drottning og frú selja í Hafnarfirði „Þetta átti allt að gerast og ég er þakklát í dag“ Athafnahjón selja sjarmerandi hús í Vesturbæ Ólík túlkun listamanna á Reykjavík í tvær aldir „Ég vil gera frábæra hluti eins og ég sé í sjónvarpinu“ Jóhann Örn fulltrúi Íslands í Mr. Bear Europe Þrastahreiður í Garðabæ í beinni Kjarnorkuverkfræði-draumurinn rætist í París Gugga gestur í afmælisboði Kanye West Söguleg skiltaskipti á Ölstofunni Urður trúlofuð og mætt aftur á Instagram „Grét meðan verið var að dæla í mig blóðinu” Fjárfestir og fyrirsæta selur útsýnisíbúð Útskiptin miklu og svikula elítan Stjörnulífið: Halla og Eiður Smári ástfangin á Þingvöllum Jökull í Kaleo kynnti nýju kærustuna Kúrekahattar, sólskinsbros og forsetahjón í banastuði á Þingvöllum „Mér finnst þetta nánast hafa komið fyrir einhvern annan en mig“ Frá Kalda bar í vín með Norah Jones, Jökli í Kaleo og Tony Parker „Á endanum snýst þetta um að giftast besta vini sínum“ Krakkatía vikunnar: Dorrit, fjallkonan og lítilmenni Blönduðu áður óséðu efni frá aldamótum við upphitunaratriðið Svona er stemningin á Þingvöllum í dag Fólk streymi inn í þjóðgarðinn í rjómablíðu Gull og gimsteinar leynast víða Nýir útvarpsþættir að norðan: „Ef eitthvað fer illa þá bara fer það illa“ Fréttatía vikunnar: Kæra, Hafþór og Florencia Anne Hathaway á von á sínu þriðja barni Bjórinn nefndur eftir lagi hljómsveitarinnar Kaleo Hilmir Snær og Vala í aðalhlutverkum í „öskugráum hjónaleik“ Sjá meira