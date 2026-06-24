Lífið

GusGus drottning og frú selja í Hafnar­firði

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Bryndís Hrönn og Margrét Rán hafa sett íbúð sína í Hafnarfirði á sölu.
Bryndís Hrönn og Margrét Rán hafa sett íbúð sína í Hafnarfirði á sölu.

Ofurparið Bryndís Hrönn eigandi markaðstorgsins Dunda og Margrét Rán söngkona hljómsveitanna GusGus og Vök hafa sett íbúð á besta stað í Hafnarfirði á sölu. Íbúðin er tæplega 92 fermetrar og ásett verð 78,9 milljónir.

Bryndís Hrönn Kristinsdóttir er fædd árið 1994 og Margrét Rán Magnúsdóttir árið 1992. Þær hafa verið par í árabil og eiga saman eina dóttur. 

Er um að ræða vel skipulagða 91,7 fm fjögurra herbergja íbúð á fjórðu hæð í nýlagfærðu húsi við miðbæ Hafnarfjarðar. 

Fallegt útsýni er frá íbúðinni sem er með aukinni lofthæð, þrjú svefnherbergi, stórt baðherbergi, bjarta stofu, nýlega endurnýjað eldhús og stórar svalir til suðurs.

Opið eldhús.Garður fasteignasala
Aukin lofthæð í sjarmerandi íbúð.Garður fasteignasala
Tónlistin er falleg á veggjunum.Garður fasteignasala
Stórar svalir til suðurs.Garður fasteignasala

Hér má nálgast nánari upplýsingar um íbúðina. 

Hús og heimili Fasteignamarkaður Hafnarfjörður

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