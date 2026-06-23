Lífið

Athafnahjón selja sjarmerandi hús í Vestur­bæ

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Sandra Björg og Hilmar hafa sett hús sitt við Suðurgötu 100 á sölu.
Sandra Björg og Hilmar hafa sett hús sitt við Suðurgötu 100 á sölu.

Athafnahjónin Sandra Björg Helgadóttir og Hilmar Arnarson hafa sett sjarmerandi einbýli í Vesturbæ á sölu. Eignin er 201,3 fermetrar og ásett verð tæplega 180 milljónir. 

Hjónin voru að eignast sinn annan dreng og hafa komið víða við í atvinnulífinu. Sandra Björg er þjálfari og stofnaði meðal annars æfingaprógrammið Absaloute Training. Hún gegnir stöðu aðstoðarframkvæmdarstjóra hjá Bestseller en Hilmar Arnarson er fasteignasali og þjálfari. 

Húsið er á þremur hæðum staðsett á Suðurgötu 100 með bílskúr sem breytt hefur verið í stúdíóíbúð. Eignin hefur fengið gott viðhald og miklar endurbætur hafa átt sér stað síðastliðið ár, meðal annars stækkun á húsinu. 

Björt stofa.RE/MAX
Húsið er sjarmerandi. REMAX
Opið eldhús.REMAX
Rúmgóð svefnherbergi.REMAX

Hér má nálgast nánari upplýsingar um eignina. 

Fasteignamarkaður Hús og heimili


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