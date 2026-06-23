Athafnahjónin Sandra Björg Helgadóttir og Hilmar Arnarson hafa sett sjarmerandi einbýli í Vesturbæ á sölu. Eignin er 201,3 fermetrar og ásett verð tæplega 180 milljónir.
Hjónin voru að eignast sinn annan dreng og hafa komið víða við í atvinnulífinu. Sandra Björg er þjálfari og stofnaði meðal annars æfingaprógrammið Absaloute Training. Hún gegnir stöðu aðstoðarframkvæmdarstjóra hjá Bestseller en Hilmar Arnarson er fasteignasali og þjálfari.
Húsið er á þremur hæðum staðsett á Suðurgötu 100 með bílskúr sem breytt hefur verið í stúdíóíbúð. Eignin hefur fengið gott viðhald og miklar endurbætur hafa átt sér stað síðastliðið ár, meðal annars stækkun á húsinu.
Hér má nálgast nánari upplýsingar um eignina.