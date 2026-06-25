„Dagurinn var algjör draumur. Við fengum náttúrulega þetta geðveika veður sem skaðaði ekki,“ segir Telma Jóhannesdóttir sem giftist ástinni sinni Inga Péturssyni 13. júní síðastliðinn við hátíðlega athöfn í miðbæ Reykjavíkur. Parið er búið að vera saman í sjö ár, starfa bæði sem læknar og kynntust á fyrsta árinu í náminu.
Dagurinn var draumi líkastur hjá hjónakornunum en blaðamaður ræddi við Telmu um hann, undirbúninginn, kjólinn og fleira til.
Hvenær og hvernig trúlofuðust þið?
Ingi bað mín undir Brooklyn brúnni í New York í ágúst 2022. Við sátum tvö að kvöldi til, með Manhattan skyline-ið fyrir framan okkur, drekkandi síða bjóra í dós og Ingi fór á skeljarnar.
Ég bjóst engan veginn við bónorðinu en Ingi vill meina að hann hafi verið búin að hugsa þetta heillengi og hafi beðið eftir að geta gert þetta á þessum stað.
Hvað voruð þið búin að vera lengi að skipuleggja stóra daginn?
Það er eitt og hálft ár síðan að við bókuðum kirkju og sal, en við fórum að plana hluti af alvöru eftir að við kláruðum síðasta lokaprófið í náminu síðastliðið vor.
Hvernig var brúðkaupsdagurinn?
Hann var algjör draumur. Við fengum náttúrulega þetta geðveika veður sem skaðaði ekki. Við byrjuðum á að vakna með dóttur okkar og eiga smá fjölskyldustund saman heima og drifum okkur svo að skreyta salinn með bestu vinkonum mínum. Svo skiptum við liði, það var bröns og GMT, eða gera sig til, heima hjá mér með mínu nánasta fólki.
Á sama tíma tók Ingi við bestu vinum sínum heima hjá mömmu minni en þeir eyddu nú hvað mestum tíma í heita pottinum í góða veðrinu og svona tíu mínútum í að gera sig til. Það fór einhver aðeins meiri tími í að gera sig til hjá okkur stelpunum.
Brúðarbílinn sem frændi minn á sótti svo mig og pabba minn og keyrði okkur í Dómkirkjuna. Við tók athöfnin, myndataka, skrúðganga yfir í Gamla Bíó og svo þessi tryllta veisla í Gamla Bíói.
Hvar hélduð þið brúðkaup? Var erfitt að ákveða staðsetningu?
Við vissum bæði að við vildum vera á höfuðborgarsvæðinu til að tryggja að allir sem við vildum hafa í brúðkaupinu gætu örugglega verið með. Við hugsuðum bæði fyrst um Dómkirkjuna og það kom í rauninni aldrei neitt annað til greina, svo ég get nú ekki sagt að það hafi verið erfitt.
Staðsetningin í Gamla Bíói var í rauninni líka mjög einföld, mér finnst þetta einn fallegasti salurinn í Reykjavík og staðsetningin er auðvitað frábær, svo var hann blessunarlega laus 13. júní.
Voruð þið sammála í skipulaginu?
Við vorum nú frekar heppin með það að vera mjög samstíga í þessu, einstaklega lítill ágreiningur sem kom upp.
Hvað fannst ykkur mikilvægast?
Mér fannst mikilvægast að við skipulögðum nánast hvert einasta atriði saman, sem gerði undirbúninginn svo ótrúlega skemmtilegan. Það var í raun date night á hverju kvöldi að plana brúðkaupið okkar sem það gerði það að verkum að þetta varð að draumabrúðkaupi okkar beggja.
Hvaðan sóttuð þið innblástur?
Við vorum bæði með draum um að hafa þetta svolítið „grand“ án þess að missa algjöra stjórn á kostnaðinum. Þannig við vönduðum okkur mikið að gera allar skreytingar sjálf. Þar komu samfélagsmiðlarnir Pinterest og TikTok einstaklega sterk inn, sérstaklega við að plana litlu smáatriðin.
Annars sóttum við mikinn innblástur úr fyrri brúðkaupum sem við höfum farið í og fengum góð ráð frá vinum og fjölskyldumeðlimum.
Hvað stendur upp úr?
Það er mjög væmið að segja það en held að það standi helst upp úr hvað við eigum fáránlega skemmtilega vini og fjölskyldu sem gerðu kvöldið og partýið sturlað. En Frikki Dór var nú frekar „sick“.
Sáu einhverjir um veislustjórn og voru skemmtiatriði?
Bestu vinir okkar og kollegar úr læknadeild sáu um veislustjórn, þau Herdís og Hafþór og stóðu sig eins og hetjur. Helgi Björns söng í kirkjunni og fullkomnaði athöfnina, Friðrik Dór gerði allt vitlaust í veislunni og Bjarni Kristbjörnsson var DJ og hélt uppi geðveikri stemningu þangað til við vorum rekin út við lokun.
Þar að auki voru yndislegar ræður, myndbönd og nokkrir leikir í gegnum kvöldið sem voru mjög skemmtilegir.
Var eitthvað sem kom ykkur á óvart?
Það er stórmerkilegt hvað allt sem er titlað brúðkaups- eitthvað er umtalsvert dýrara en aðrir sambærilegir hlutir. Nei nei, ætli það hafi ekki verið hversu erfitt það var að plana sætaskipan.
Hvað voru margir gestir?
Það voru nákvæmlega 114 gestir sem mættu.
Hvernig gekk að velja brúðkaupsfötin og hvaðan sóttirðu innblásturinn fyrir það?
Ég velti þessu mikið fyrir mér með kjólinn, ég hafði aldrei séð mig fyrir mér í stórum brúðarkjól og vissi að ég vildi eitthvað hógvært og sígilt. Ég skoðaði mikið á Pinterest og öðrum samfélagsmiðlum, fór svo í mátun hjá Loforð og fann lukkulega kjól sem var nákvæmlega eins og ég hafði séð fyrir mér. Hann var líka einmitt á útsölu og passaði á mig eins og hann væri sniðinn að mér, þannig ég keypti hann á staðnum.
Það var reyndar fyrir sex mánuðum síðan þannig ég þurfti bara að passa að halda mér í sama formi og þá myndi þetta sleppa. Ingi keypti svo sérsaumuð jakkaföt í útskriftarferðinni okkar til Taílands í fyrra og notaði þau ekki fyrr en nú.
Ertu með eitthvað gullið ráð fyrir verðandi hjón sem eru að skipuleggja brúðkaup?
Mitt helsta ráð er að hámarka tímann yfir daginn til að finna gæðastundir með fólkinu sínu, til dæmis að eyða góðum tíma með sínum nánustu að gera sig til.
Líka reyna að skipuleggja inn í dagskránna í veislunni tíma fyrir brúðhjónin til að spjalla við sem flesta gesti, því það er svo mikið að gera og mann langar að eyða tíma með öllum en það er oft knappur tími.
Ætlið þið í brúðkaupsferð?
Það er svolítið vesen að púsla saman fríi sem tveir nýútskrifaðir læknar, þannig við förum í stutta brúðkaupsferð til Prag núna en stefnum á að fara svo til Ítalíu í haust í aðeins lengra frí saman.