Urður trúlofuð og mætt aftur á Instagram Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 22. júní 2026 13:02 Urður Örlygsdóttir er trúlofuð Úlfi Bæringi. Instagram @uorlyx Fréttakonan Urður Örlygsdóttir átti rosalega endurkomu á samfélagsmiðilinn Instagram um helgina eftir margra ára fjarveru frá forritinu. Í leiðinni tilkynnti hún stórar fréttir eins og henni einni er lagið. Urður er fædd árið 1992 og hefur unnið í fjölmiðlum í áraraðir, undanfarin ár á RÚV við kvöldfréttir, Kastljós og Kveik. Hún er góðkunnug landsmönnum af skjánum en lítið hefur farið fyrir henni á samfélagsmiðlunum. Eftir margra ára fjarveru frá Instagram birti hún mynd í hringrás sinni um helgina þar sem hún deildi því að sambýlismaður hennar Úlfur Bæringur, sem er fæddur árið 1996, hafi farið á skeljarnar. Hún sagði að sjálfsögðu já. Það er stæll á þessari Instagram endurkomu.Instagram @uorlyx „Er til betra insta comeback en að mæta til leiks lofuð?,“ skrifaði Urður við mynd af sér skælbrosandi með demantshring og kampavínsglas. Urður og Úlfur eiga saman tvo stráka og hafa verið par frá árinu 2017. Sæt mynd af parinu frá árinu 2017.Instagram @uorlyx Tímamót Ástin og lífið Mest lesið Stjörnulífið: Halla og Eiður Smári ástfangin á Þingvöllum Lífið Jökull í Kaleo kynnti nýju kærustuna Lífið Urður trúlofuð og mætt aftur á Instagram Lífið „Grét meðan verið var að dæla í mig blóðinu” Lífið Fjárfestir og fyrirsæta selur útsýnisíbúð Lífið Hannaði frægasta brúðarkjól ársins Tíska og hönnun „Mér finnst þetta nánast hafa komið fyrir einhvern annan en mig“ Lífið Prjónarar missa sig yfir ponsjói Jökuls Tíska og hönnun Kallar próteinið gull og segir kreatín leyndan lykil að betri líðan Lífið samstarf Kúrekahattar, sólskinsbros og forsetahjón í banastuði á Þingvöllum Lífið Fleiri fréttir Söguleg skiltaskipti á Ölstofunni Urður trúlofuð og mætt aftur á Instagram „Grét meðan verið var að dæla í mig blóðinu” Fjárfestir og fyrirsæta selur útsýnisíbúð Útskiptin miklu og svikula elítan Stjörnulífið: Halla og Eiður Smári ástfangin á Þingvöllum Jökull í Kaleo kynnti nýju kærustuna Kúrekahattar, sólskinsbros og forsetahjón í banastuði á Þingvöllum „Mér finnst þetta nánast hafa komið fyrir einhvern annan en mig“ Frá Kalda bar í vín með Norah Jones, Jökli í Kaleo og Tony Parker „Á endanum snýst þetta um að giftast besta vini sínum“ Krakkatía vikunnar: Dorrit, fjallkonan og lítilmenni Blönduðu áður óséðu efni frá aldamótum við upphitunaratriðið Svona er stemningin á Þingvöllum í dag Fólk streymi inn í þjóðgarðinn í rjómablíðu Gull og gimsteinar leynast víða Nýir útvarpsþættir að norðan: „Ef eitthvað fer illa þá bara fer það illa“ Fréttatía vikunnar: Kæra, Hafþór og Florencia Anne Hathaway á von á sínu þriðja barni Bjórinn nefndur eftir lagi hljómsveitarinnar Kaleo Hilmir Snær og Vala í aðalhlutverkum í „öskugráum hjónaleik“ Búast við fimmtán gráðum og sól á Þingvöllum „Ég verð bara að gera það, hvort sem mér líkar betur eða verr“ Íhugaði meiðyrðamál vegna nafnlausra Facebook-færslna Leikkonan Margrét Helga Jóhannsdóttir er látin Hönnuðir nota blóm á mjög óvenjulegan hátt Opnar sig um sambandið við Harry Styles: „Mjög þung byrði og ekki eitthvað sem ég öfunda hann af“ Hvað eiga antisportistar að gera meðan HM stendur yfir? Barnastjarna úr Lilo&Stitch og The Ring látin Hvað veistu um... HM karla í fótbolta? Sjá meira