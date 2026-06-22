Lífið

Urður trú­lofuð og mætt aftur á Instagram

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Urður Örlygsdóttir er trúlofuð Úlfi Bæringi.
Urður Örlygsdóttir er trúlofuð Úlfi Bæringi. Instagram @uorlyx

Fréttakonan Urður Örlygsdóttir átti rosalega endurkomu á samfélagsmiðilinn Instagram um helgina eftir margra ára fjarveru frá forritinu. Í leiðinni tilkynnti hún stórar fréttir eins og henni einni er lagið.

Urður er fædd árið 1992 og hefur unnið í fjölmiðlum í áraraðir, undanfarin ár á RÚV við kvöldfréttir, Kastljós og Kveik. Hún er góðkunnug landsmönnum af skjánum en lítið hefur farið fyrir henni á samfélagsmiðlunum. 

Eftir margra ára fjarveru frá Instagram birti hún mynd í hringrás sinni um helgina þar sem hún deildi því að sambýlismaður hennar Úlfur Bæringur, sem er fæddur árið 1996, hafi farið á skeljarnar. Hún sagði að sjálfsögðu já. 

Það er stæll á þessari Instagram endurkomu.Instagram @uorlyx

„Er til betra insta comeback en að mæta til leiks lofuð?,“ skrifaði Urður við mynd af sér skælbrosandi með demantshring og kampavínsglas. 

Urður og Úlfur eiga saman tvo stráka og hafa verið par frá árinu 2017. 

Sæt mynd af parinu frá árinu 2017.Instagram @uorlyx
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