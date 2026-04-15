Lífið

„Ég hef grátið því að ég var svo skotin í þér“

Boði Logason skrifar
Friðrik Dór kemur fram á Þjóðhátíð í ár. Hann skellti sér í bíla-karíókí með þáttastjórnendum á FM957. Fm957

Tónlistarmaðurinn Friðrik Dór kemur fram á Þjóðhátíð í ár og af því tilefni fór hann á rúntinn með þáttastjórnendum FM957. 

Þau Jóna Margrét, Guðjón Smári og Andri Björns spurðu söngvarann spjörunum úr. Friðrik Dór ætlar að mæta með hljómsveitina á sviðið í Eyjum og taka alla helstu slagarana sína. 

Jóna Margrét viðurkenndi að hún hafi verið mjög skotin í honum þegar hún var 8 ára hafi grátið af því tilefni. „Mig dreymdi um að Hlið við Hlið væri um mig,“ sagði hún og strákarnir bentu henni á að nú væri sú draumur orðinn að veruleika - enda hún að keyra bílinn og Friðrik Dór í farþegasætinu.

Horfa má á myndbandið í spilaranum hér fyrir neðan.

