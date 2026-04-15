Lífið

Mætti í þáttinn til að vinna sér inn fyrir þurrkara

Stefán Árni Pálsson skrifar
Thelma langaði í nýjan þurrkara.
Thelma Björk Ingólfsdóttir var gestur í síðasta þætti af Spurningaspretti en Thelma er sem stendur í fæðingarorlofi.

Hún mætti í þáttinn og tók þátt í leiknum til þess eins að vinna sér inn fyrir þurrkara.

Hún hafði farið áreynslulaust í gegnum fyrstu tvö þrepin en þurfti að nota allar líflínurnar í þriðju spurningu í þriðja þrepi, sem var tónlist. Það gerði hún til að eiga möguleika á því að vinna sér inn fjögur hundruð þúsund krónur.

Spurningin sem stóð á milli hennar og fjögur hundruð þúsund króna hljómaði svona: Hvaða tónlistarkona hefur unnið flest Grammy-verðlaun?

Hér að neðan má sjá hvernig vegferðin að nýjum þurrkara gekk.

Klippa: Mætti í þáttinn til að vinna sér inn fyrir þurrkara
Spurningasprettur


