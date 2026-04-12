Tónlistarmaðurinn og Íslandsvinurinn Justin Bieber sneri aftur á stóra sviðið í gærkvöldi. Hann steig þá á stokk á bandarísku tónlistarhátíðinni Coachella sem eitt af aðalnúmerum hennar. Hinn 32 ára gamli söngvari varði stórum hluta tónleikanna sitjandi fyrir framan fartölvu og syngjandi með YouTube-tónlistarmyndböndum við eldri slagara sína, eins og „Baby“ og „Never Say Never“.
Justin Bieber greindist með Ramsey Hunt-heilkennið árið 2022 en það lýsti sér hjá honum þannig að hluti andlits hans lamaðist og hefur hann sagt frá því í viðtölum að hann hafi ekki verið fær um að brosa í marga mánuði. Tónlistarmaðurinn, sem kemur frá Kanada, gaf út óvæntu plötuna Swag í júlí 2025 og kom seinna fram á Grammy-verðlaunahátíðinni í febrúar.
Hann aflýsti heimstónleikaferð sinni eftir að hafa tilkynnt aðdáendum sínum að hann þjáðist af heilkenninu en tónleikar hans í gærkvöldi eru þeir stærstu sem hann hefur komið fram á í fjögur ár. Þetta er meðal þess sem breski fjölmiðillinn BBC birti í umfjöllun sinni um tónleikana í gær.
Justin var tólf ára gamall þegar umboðsmaðurinn Scooter Braun rakst fyrir tilviljun á myndbönd sem móðir hans hafði birt á YouTube-miðlinum af honum syngja. Þau vöktu athygli Braun þrátt fyrir að hafa upphaflega verið hugsuð til þess eins að deila söngnum með fjölskyldunni.
Á tónleikunum í gær spilaði Justin nokkur af heimatilbúnu myndböndunum sem vöktu athygli tónlistarbransans á honum, sýndi þau á stórum skjá og virtist eiga í samskiptum við athugasemdir í beinni á YouTube-streymi tónleikanna.
Hann hóf tónleikana einn á annars tómu sviði og flutti lög af plötum sínum Swag og Swag II frá 2025 áður en hann sagði áhorfendum að hann vildi fara með þá „í ferðalag“ og kafaði ofan í safn sitt.
Nýtt tónlistarmyndband kanadísku poppstjörnunnar Justins Bieber er tekið upp hér á landi, sér í lagi í Fljótunum í Skagafirði.
Justin Bieber var hér á landi í síðustu viku og hélt tvenna tónleika í Kórnum í Kópavoginum.