Fegurðarsamkeppnin Ungfrú Ísland verður haldin í ellefta skiptið þann 22. apríl næstkomandi og fer fram í Gamla bíói þar sem Eva Ruza verður kynnir. Keppendur eru tuttugu talsins og etja kappi um að verða fulltrúi Íslands í Ungfrú alheimi sem fer fram í Puerto Rico í lok árs.
Lífið á Vísi ræðir við stúlkurnar sem keppast um titilinn Ungfrú Ísland í ár og fær að kynnast þeim aðeins betur. Ungfrú Ísland verður í beinni útsendingu þann 22. apríl í sjónvarpi Vísis.
Elinborg Jóhanna Hrannarsdóttir er átján ára þjónn á Jómfrúnni sem starfar stundum á viðburðum hjá Senu Live. Hún er í fjarnámi í Fjölbrautaskólanum í Ármúla og stefnir á að fara næsta haust í Myndlistarskólann í Reykjavík.
Hvað kæmi fólki mest á óvart að vita um þig?
„Þar sem ég er frekar róleg og jarðbundin manneskja kæmi fólki líklegast á óvart að ég syng í hljómsveit og hef sungið með henni í þrjú ár. Við höfum spilað mikið á ýmsum stöðum og því byggt upp reynslu í að standa á sviði,“ segir Elinborg Jóhanna, Ungfrú Reykjavík.
Hver er þinn mesti ókostur?
„Ég tel það bæði kost og ókost að ég á það stundum til að vera aðeins of ákveðin þegar ég hef sett mér einhver markmið eða myndað mér skoðun. Það getur stundum komið út eins og þrjóska en samt kemur það bara frá því að ég vil standa með sjálfri mér og því sem ég trúi á.“
Hvað hefur mótað þig mest?
„Það sem hefur mótað mig mest er fólkið sem ég umgengst. Ekki bara fólkið sem hefur stutt mig og gert mér gott, heldur líka samskipti við aðra sem hafa verið erfið og stundum valdið mér usla. Ég lít á það þannig að öll þessi reynsla kenni manni eitthvað og hefur held ég hjálpað mér að skilja fólk betur, þroskast og verða sterkari manneskja.“
„Fyrir rúmlega ári síðan greindist ég með sjaldgæfan sjálfsofnæmissjúkdóm sem hefur stundum gert daglegt líf og vinnu erfiðari. Þrátt fyrir það var ákveðinn léttir að fá loksins skýringu á því sem ég hafði verið að ganga í gegnum. Það gaf mér tækifæri til að skilja líkamann minn betur og læra að takast á við einkennin,“ segir Elinborg um stærstu áskorunina sem hún hefur mætt.
„Þetta ferli hefur kennt mér að vera mildari og þolinmóðari við sjálfa mig og hlusta betur á líkamann. Þótt þetta hafi verið áskorun hef ég líka fundið að reynslan hefur gert mig sterkari og seigari og hjálpað mér að mæta lífinu með meira jafnvægi og jákvæðni.“
Hverju ertu stoltust af?
„Ég er stoltust af manneskjunni sem ég er í dag og sjálfstraustinu sem ég hef náð að byggja upp en hafði ekki áður. Í dag er ég ánægð með mína sjálfsmynd og hvað ég stend fyrir.“
Hver er þín mesta gæfa í lífinu?
„Mín mesta gæfa í lífinu er að eiga fjölskyldu og vini sem styðja mig í gegnum allt, bæði- þegar mér gengur vel og þegar ég stend frammi fyrir áskorunum.“
Hvernig tekstu á við stress og álag?
„Ef ég á að vera alveg hreinskilin þá hef ég svolítið vanið mig á að bíta á jaxlinn og halda áfram þegar hlutirnir verða erfiðir. Ekki á þann hátt að ég hunsi hvernig mér líður, heldur meira þannig að ég minni mig á að ég geti komist í gegnum það.“
„Besta heilræði sem ég hef fengið kemur frá pabba mínum sem segir þetta alltaf við mig þegar ég er að stressa mig of mikið á lífinu: að ég þurfi að muna að lifa í núinu. Þetta hljómar mjög einfalt en hefur haft miklu meiri áhrif á mig en ég áttaði mig fyrst á, því ég á það til að hugsa langt fram í tímann og hafa áhyggjur af hlutum sem ég get ekki stjórnað,“ segir Elinborg.
„Þegar ég minni mig á þetta, róast ég og næ að færa mig aftur inn í augnablikið þar sem lífið er í raun að gerast. Það hefur kennt mér að njóta betur, vera þakklát fyrir það sem ég hef í dag, sleppa aðeins tökunum á óvissunni og líka því sem er liðið.“
Hvað finnst þér heillandi í fari fólks?
„Mér finnst virkilega heillandi þegar fólk hefur einlægt og geislandi bros, svona bros sem er ekki þvingað heldur kemur beint innan frá. Það skín alltaf ótrúlega langt út fyrir manneskjuna sjálfa og smitar alla í kring.“
En óheillandi?
„Það sem mér finnst óheillandi er þegar fólk er ekki einlægt, til dæmis þegar það setur upp grímu eða reynir að vera eitthvað sem það er ekki. Maður finnur það oft strax og það getur verið svo fráhrindandi.“
Hver er þinn helsti ótti?
„Minn helsti ótti er að ná ekki þeim markmiðum og draumum sem ég hef. Ekki bara að það rætist ekki, heldur að ég gefi ekki allt í að reyna. Að horfa einhvern daginn til baka og hugsa að ég hefði getað gert meira eða þorað meira. Draumarnir mínir skipta mig miklu máli og kannski er það einmitt ástæðan fyrir því að þessi ótti er til staðar.“
Hvar sérðu þig eftir tíu ár?
Eftir tíu ár sé ég fyrir mér að gera það sem ég elska, að búa til mína eigin tónlist og alls konar list. Kannski og vonandi verð ég líka búin að fara í listaháskóla og nýta það til að þróa mig enn meira sem listamann.
„Ég datt af rafmagnshlaupahjóli fyrir þremur árum og handleggsbrotnaði mjög illa. Hef ekki farið á rafmagnshjól síðan,“ segir Elinborg um neyðarlegasta atvik sem hún hefur lent í.
Býrðu yfir einhverjum leyndum hæfileika?
„Ég er með mjög gagnlegan og skemmtilegan leyndan hæfileika, ég get hreyft á mér eyrun.“
Hver er frægasti einstaklingur sem þú hefur hitt?
„Ég hef verið að vinna á alls kyns viðburðum fyrir Senu Live og verið svo heppin að rekast þar á Khalid, Zöru Larsson og Bryan Adams.“
Ef þú fengir milljarð til umráða, hvað myndirðu gera við peningana?
„Ef ég fengi milljarð myndi ég klárlega vilja styrkja krabbameinsfélagið, svo myndi ég nota restina í að byggja upp mitt eigið líf, setja meira í tónlistina mína, fara í meira nám erlendis, ferðast og upplifa nýja hluti.“
Hver er uppáhalds bókin þín?
„Uppáhalds bókin mín er skáldsagan Mistur eftir Ragnar Jónasson. Hún er svona fullkominn spennutryllir og heldur manni alveg föstum frá byrjun til enda. Ég held að ég hafi hlustað og lesið hana allavega fimmtán sinnum og mér finnst hún einhvern veginn alltaf verða betri í hvert skipti.“
Hver er fyrirmynd þín í lífinu (sem er ekki ættingi þinn)?
„Ein af mínum helstu fyrirmyndum er Margot Robbie. Ég lít virkilega mikið upp til hennar í flestum þáttum lífsins. Hún hefur byggt upp ótrúlega flottan feril og náð langt á sínum eigin forsendum. Mér finnst hún góð fyrirmynd fyrir konur því hún sýnir að það er hægt að ná langt, vinna hart og standa með sjálfri sér á sama tíma.“
„Það sem vakti áhuga minn á keppninni er reynslan sem ég átti í Ungfrú Ísland Teen. Að taka þátt í því var ein af bestu ákvörðunum sem ég hef tekið, því hún hafði miklu meiri áhrif á mig en ég bjóst við. Hún kenndi mér enn frekar að standa með sjálfri mér og treysta minni eigin rödd. Eftir þá upplifun langaði mig einfaldlega að halda áfram, að taka næsta skref og sjá hvað ég get meira,“ segir Elínborg.
Hvaða samfélagslega málefni brennur þú fyrir?
„Samfélagslegt málefni sem skiptir mig máli eru réttindi trans fólks og að fólk fái einfaldlega að vera það sjálft án áreitis. Einn af mínum bestu vinum er trans og í gegnum hans ferli hef ég séð hversu miklir fordómar eru enn til staðar. Það hefur haft djúp áhrif á mig að sjá það svona nálægt mér og skilja betur hvað fólk er í raun að ganga í gegnum,“ segir Elinborg.
„Fyrir mér snýst þetta í grunninn um mannréttindi, virðingu og það að allir fái að lifa eins og þeir eru. Ég held að við sem samfélag getum gert betur. Með því að fræðast, hlusta og sýna meiri skilning getum við minnkað óttann og brotið niður fordóma. Það skiptir mig miklu máli að sýna samstöðu og vera virkur þátttakandi í að stuðla að jafnrétti trans fólks. Að vera þú sjálf, sjálfur eða sjálft ætti aldrei að vera eitthvað sem þú þarft að berjast fyrir.“
Hvaða kosti þarf Ungfrú Ísland að búa yfir?
„Mér finnst að Ungfrú Ísland þurfi að vera einlæg og óhrædd við að vera hún sjálf. Hún þarf að vera jákvæð, ákveðin og opin fyrir nýjum áskorunum. Mér finnst líka mikilvægt að Ungfrú Ísland hafi rödd og vilji nota hana á jákvæðan hátt.“
Af hverju sækist þú eftir því að vera næsta Ungfrú Ísland?
„Það hefur verið langþráður draumur minn að bera titilinn Ungfrú Ísland og að keppa fyrir hönd Íslands í Miss Universe. Þetta snýst ekki bara um keppni heldur um tækifæri til að standa fyrir eitthvað meira. Mig langar sérstaklega að leggja mitt af mörkum til að breyta viðhorfi margra til keppninnar og sýna að þetta getur verið jákvæður og uppbyggjandi vettvangur. Ég vil sýna að Ungfrú Ísland getur verið manneskja með rödd, gildi og vilja til að hafa áhrif.“
Hvað greinir þig frá öðrum keppendum?
„Ég er ekki hrædd við að standa út úr og vera ég sjálf, jafnvel þegar það er ekki auðveldasta leiðin. Ég stend með mínum skoðunum og læt ekki undan pressu til að passa inn ef það kostar mig hver ég er. Lífið hefur hingað til kennt mér að aðlagast og vaxa út frá eigin reynslu, sem hefur gert mig bæði opnari og sterkari.“
Hver er stærsta áskorunin sem þín kynslóð stendur frammi fyrir?
„Togstreitan á milli þess að heimurinn er að þróast og verða opnari á sama tíma og dómharka og fordómar virðast enn í fullum gangi. Við sjáum þetta alls staðar í dag, sérstaklega á samfélagsmiðlum þar sem fólk er fljótt að mynda sér skoðanir og dæma aðra án þess að þekkja söguna á bak við manneskjuna,“ segir Elinborg.
„Þetta er ekki bara eitthvað sem ég sé á netinu, heldur eitthvað sem ég hef upplifað í gegnum fólk í kringum mig. Þó við viljum trúa því að við séum komin langt, þá er fólk enn að berjast fyrir því að fá að vera það sjálft. Í dag ætti þetta ekki að þurfa að vera svona erfitt. Ég held að áskorunin sé að breyta þessu hugarfari, við þurfum að verða kynslóð sem velur að skilja frekar en að dæma. Að við tökum ábyrgð á því hvernig við tölum um aðra og hvernig við komum fram. Ef við náum því, getum við skapað samfélag þar sem fleiri upplifa sig örugga.“
Hvað viltu segja við þá sem hafa neikvæða skoðun á fegurðarsamkeppnum?
„Ég skil alveg hvaðan neikvæðar skoðanir á fegurðarsamkeppnum koma en oft finnst mér þær byggjast á því að fólk hefur ekki raunverulega séð hvað keppnin gengur út á. Orðið „fegurðarsamkeppni“ nær eiginlega ekki lengur utan um það sem þetta er orðið í dag, því þetta snýst um miklu meira en útlit. Áherslan er meðal annars á sjálfseflingu, framkomu og reynslu, en í ljósi neikvæðrar umræðu mætti segja að það krefjist hugrekkis og styrks að taka þátt í svona keppni því það er persónulegt val að taka þátt. Konurnar sem taka þátt eru sterkar, klárar og með eitthvað að segja. Þær stíga fram, sýna hugrekki og vilja hafa áhrif.“