„Sjálfsvinna er ævistarf“ Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 5. apríl 2026 09:02 Aníta Mist er Ungfrú Esja. Arnór Trausti „Mín gæfa í lífinu er þolinmæði og viljinn til að vaxa,“ segir hin tvítuga Aníta Mist Davíðsdóttir sem er meðal keppenda í Ungfrú Ísland í ár. Aníta er fædd árið 2005 og starfar sem þjónustufulltrúi hjá Arionbanka. Fegurðarsamkeppnin Ungfrú Ísland verður haldin í ellefta skiptið þann 22. apríl næstkomandi og fer fram í Gamla bíói þar sem Eva Ruza verður kynnir. Keppendur eru tuttugu talsins og etja þar kappi fyrir hönd Íslands í Ungfrú alheimi sem fer fram í Puerto Rico í lok árs. Lífið á Vísi ræðir við stúlkurnar sem keppast um titilinn Ungfrú Ísland í ár og fær að kynnast þeim aðeins betur. Ungfrú Ísland verður í beinni útsendingu þann 22. apríl í sjónvarpi Vísis. Vigdís Finnbogadóttir helsta fyrirmyndin Aníta Mist er samhliða þjónustufulltrúastarfinu í hlutastarfi hjá íþróttamerkinu Metta Sport. Hún er stúdent frá Menntaskólanum við Sund og stefnir á rekstrarverkfræði við Háskólann í Reykjavík í haust. Hvað kæmi fólki mest á óvart að vita um þig? „Hvað ég er fylgin sjálfri mér og kemst þangað sem ég stefni.“ Hver er þinn mesti ókostur? „Fullkomnunarárátta, ég vil gera hlutina mjög vel. En ég hef lært að jafnvægið milli gæða og skilvirkni skiptir mestu máli.“ Aníta Mist lærði að finna milliveginn í fullkomnunaráráttunni.Aðsend Hver er fyrirmynd þín í lífinu (sem er ekki ættingi þinn)? „Mín fyrirmynd í lífinu er Vigdís Finnbogadóttir. Ég dáist að hversu ákveðin hún er sem persóna í öllu sem hún tók sér fyrir hendur á lífsleiðinni. Hún fylgdi sínum markmiðum þrátt fyrir neikvæða umfjöllun. Mér finnst hún vera sérstaklega góð fyrirmynd vegna þess að hún trúði á sjálfa sig og gafst aldrei upp. Að fylgjast með hennar áskorunum og afrekum hefur hvatt mig til að gera mitt besta og prófa nýja hluti þrátt fyrir hvað öðrum finnst.“ Hvað hefur mótað þig mest? „Það sem hefur mótað mig mest er fjölskyldan mín og tengslin þar. Sú reynsla að vera til staðar fyrir aðra hefur mótað mig í að vera hlý, ábyrgð og með sterka samkennd ásamt reynslu sem hefur kennt mér að standa með sjálfri mér.“ Af hverju ertu stoltust af? „Ég er stoltust af því að hafa unnið mig út úr feimni. Ég var áður frekar feimin og til baka og er alltaf að bæta mig. En ég ákvað að vinna í því og markmið mitt er að halda áfram á þeirri braut, að vinna í því að byggja upp sjálfstraust því sjálfsvinna er ævistarf. Í dag á ég mun auðveldara með að tjá mig, taka þátt og standa með sjálfri mér.“ Hver er mesta áskorunin sem þú hefur þurft að takast á við og hvernig komstu þér í gegnum hana? „Að ferðast ein, ég er ótrúlega heimakær og á erfitt með að fara frá allri fjölskyldu minni. Ég fór sem au pair til Ítalíu og ferðaðist þar mikið ein sem var ákveðin áskorun. Ég þurfti virkilega að stíga út fyrir þægindarammann minn og eiga við hluti sem mér finnst vera erfiðir. Með því að stíga út fyrir þægindarammann byggði ég upp sjálfstraust sem gerði mig öruggari í samskiptum og ákvörðunum. Ég er ótrúlega stolt af sjálfri mér og ég mun svo sannarlega aldrei gleyma þessari lífsreynslu. Hver er þín mesta gæfa í lífinu? „Mín gæfa í lífinu er þolinmæði og viljinn til að vaxa, að hafa lært að treysta mér sjálfri, taka ábyrgð og halda áfram að þróast bæði sem manneskja og í samskiptum við aðra.“ Lærði að setja sig í spor annarra „Ég hef lært að taka móti stressi með því að staldra aðeins við og reyna ná jafnvægi. Svefn og mataræði skiptir miklu máli, ég reyni að skipuleggja hlutina, forgangsraða og einbeita mér af því sem ég get stjórnað hverju sinni,“ segir Aníta Mist sem reynir að passa vel upp á andlega heilsu. Besta heilræði sem þú hefur fengið? „Ég hef lært að setja mig í spor annarra áður en ég mynda mér skoðun. Það hefur hjálpað mér að vera bæði betri hlustandi og skilningsríkari í samskiptum sem ég tel vera einn af mínum helsta styrkleika.“ Neyðarlegasta atvik sem þú hefur lent í? „Ég var tólf ára gömul og æfði kór í grunnskólanum mínum. Kórinn var að syngja í Lindakirkju fyrir framan fullan sal af fólki. Ég stend í efstu tröppu og við erum í miðju lagi þegar mér byrjar að líða eitthvað skringilega. Ég byrja að missa jafnvægið og það líður yfir mig, ég hrapa fram fyrir mig á krakkana sem voru fyrir framan mig. Það er strax náð í mig og farið með mig á bak við þar sem ég fékk súkkulaðirúsínur sem hjálpuðu blóðsykrinum að komast í lag. Dagurinn endaði með flottu glóðarauga og svo var tekin mynd með Friðriki Dór, sem kom sem sagt til þess að syngja með okkur.“ Aníta Mist fékk mynd með Frikka Dór eftir að hafa dottið á tónleikum með honum.Aðsend Býrðu yfir einhverjum leyndum hæfileika? „Já, minn leyndi hæfileiki er að ég get talið upp í þrjátíu á ítölsku, ég fór vissulega að læra ítölsku þegar ég var au pair á Ítalíu.“ Hvað finnst þér heillandi í fari fólks? „Mér finnst heillandi þegar fólk er óhrætt við að vera það sjálft og sýnir einlægni í samskiptum. Líka fólk sem geislar af hlýju og fallegum persónuleika.“ En óheillandi? „Mér finnst óheillandi þegar fólk er ósanngjarnt eða tekur ekki ábyrgð á eigin hlut. Mér finnst mikilvægt að vera heiðarleg, standa við mitt og sýna öðrum virðingu.“ Hver er þinn helsti ótti? „Minn helsti ótti er að standa kyrr og nýta ekki þá möguleika sem ég hef. En ég lít á það sem drifkraft frekar en hindrun. Það ýtir mér áfram til að taka frumkvæði, þroskast og gera það sem mig langar til í lífinu.“ Hvar sérðu þig eftir tíu ár? „Eftir tíu ár sé ég mig hafa byggt upp sterkan grunn bæði persónulega og faglega. Ég hef lokið háskólanámi og búin að stofna mitt eigið fyrirtæki. Ég hef ferðast mikið og sé sjálfan mig búsetta erlendis tímabundið. Þar hef ég tækifæri til að prófa nýja hluti og fylgja því sem mig langar til, tækifæri meðal annars með því að stofna mitt eigið fyrirtæki eftir að ég hef lokið háskólanámi. Ég sé mig vera búna að ferðast út um allan heim og þá sérstaklega til Guatemala þaðan sem ég er frá af einni hlið, ég hef lokið háskólanámi og starfa í skemmtilegu starfi eða á mitt eigið fyrirtæki. Mögulega bý ég erlendis og vonandi í flottari eign.“ Hver er frægasti einstaklingur sem þú hefur hitt? „Frægasti einstaklingur sem ég hef hitt er ekkjan hans John Lennon en hún heitir Yoko Ono. Hún kom að kveikja á friðarsúlunni í Viðey þegar ég var átta ára gömul.“ Mikil áskorun að taka þátt Aðspurð hvað hún myndi gera við peningana ef hún hefði milljarð til umráða svarar Aníta: „Ég myndi auðvitað tryggja mér og mínum öryggi en það sem ég myndi líka vilja er að geta hjálpað öðrum. Að geta gefið til baka, stutt fólk og haft jákvæð áhrif. Það er eitthvað sem myndi gefa mér ánægju.“ Hver er uppáhalds bókin þín? „Þegar ég var í menntaskóla las ég mjög áhugaverða bók sem heitir Born a crime eftir Trevor Noah.“ Hvað var það sem vakti áhuga þinn á keppninni? Það sem vakti áhuga minn á keppninni voru fyrri keppendur. Ég hef fylgst með keppninni í nokkur ár og séð marga keppendur blómstra í ferlinu, sem mér finnst vera mjög hvetjandi. Þetta er mikil áskorun fyrir mig sjálfa og ég er að gera hluti sem ég hélt að ég myndi aldrei gera. Svo er það auðvitað draumur margra lítilla stelpna að fá að vera í prinsessukjól einu sinni á ævinni og sá draumur er svo sannarlega að rætast.“ Hvaða samfélagslega málefni brennur þú fyrir? „Skjátími og áhrif samfélagsmiðla á börn. Börn eyða miklum tíma á samfélagsmiðlum sem getur haft áhrif á svefn, einbeitingu og sjálfsmynd. Það er mikilvægt að kenna börnum að finna jafnvægi á milli skjátímans og hreyfingu, leik og samveru og einnig að allt sem þú sérð á samfélagsmiðlum er ekki alltaf raunveruleikinn.“ Aníta bjó á Ítalíu um stund og mótaði það hana rosalega.Aðsend Hvaða kosti þarf Ungfrú Ísland að búa yfir? „Mér finnst að Ungfrú Ísland þurfi að búa yfir sjálfstrausti, einlægni og góðri framkomu. Hún þarf að vera fyrirmynd sem sýnir bæði styrk og hlýju, getur komið fram af virðingu og haft jákvæð áhrif á aðra. Mér finnst mikilvægt að yngri kynslóðin geti litið upp til Ungfrú Íslands og jafnvel tekið til sín ráð eða innblástur sem gæti gagnast þeim í lífinu.“ Vill geta haft raunveruleg áhrif „Ég sækist eftir því að vera Ungfrú Ísland því mig langar að vera fyrirmynd sem hefur jákvæð áhrif. Ég hef sjálf unnið mig út úr feimni og lært að treysta mér, og sú reynsla hefur kennt mér að sjálfsvinna er ævistarf. Mig langar að nota röddina mína til að hvetja aðra til að stíga út fyrir þægindarammann, trúa á sig og fylgja því sem þeim langar til í lífinu. Minn draumur er að bera titilinn Ungfrú Ísland og keppa fyrir Íslands hönd í Miss Universe. Fyrir mér snýst þetta ekki bara um titil, heldur um að standa fyrir gildi eins og einlægni, virðingu og samkennd og að geta haft raunveruleg áhrif,“ segir Aníta um þátttöku sína. Hvað greinir þig frá öðrum keppendum? „Það sem greinir mig frá öðrum keppendum er ekki bara hver ég er í dag, heldur ferðalagið sem hefur mótað mig. Ég hef unnið mig út úr óöryggi, byggt upp sjálfstraust og lært að treysta mér. Það hefur kennt mér bæði styrk og samkennd og ég tel að sú blanda sé það sem gerir mig einstaka. Ég er ekki bara að koma hingað sem ég, heldur sem manneskja sem hefur vaxið inn í sjálfa sig.“ Hvert er stærsta áskorunin sem þín kynslóð stendur frammi fyrir? „Ég tel að stærsta áskorunin sé að halda í sjálfstraust og von í heimi sem er stöðugt að breytast með áhrifum frá samfélagsmiðlum, tækni og loftslagsbreytingum. En ég held líka að stærsti styrkurinn okkar sé meðvitundin. Við erum opnari, meðvitaðri og viljum hafa áhrif og með því að vinna í okkur sjálfum og standa saman getum við mótað betri framtíð.“ Hvað viltu segja við þá sem hafa neikvæða skoðun á fegurðarsamkeppnum? „Fyrir mér er þessi keppni svo miklu meira en bara útlit. Hún snýst um að styrkja sjálfstraust, stíga út fyrir þægindarammann og leyfa sér að skína. Á sama tíma fær maður að kynnast dásamlegu fólki og deila þessari reynslu með öðrum sem eru á svipuðu ferðalagi. Fyrir mig hefur þetta verið tækifæri til að prófa nýja hluti, vaxa sem manneskja og setja mér markmið. Ég er ótrúlega þakklát fyrir að hafa tekið þátt og fyrir allt það sem ég hef lært og upplifað á þessari leið." 