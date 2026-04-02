„Ef þú ert að fara í gegnum helvíti haltu bara áfram“ Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 2. apríl 2026 09:01 Sólveig Rut er Ungfrú Reykjanesbær. Arnór Trausti „Ég held að það séu erfiðu tímarnir sem hafa mótað mig mest, þeir hafa kennt mér að standa upp aftur þrátt fyrir að það sé erfitt,“ segir Sólveig Rut Guðmundsdóttir sem er meðal þátttakenda í Ungfrú Íslands keppninni í ár. Fegurðarsamkeppnin Ungfrú Ísland verður haldin í ellefta skiptið þann 22. apríl næstkomandi og fer fram í Gamla bíói þar sem Eva Ruza verður kynnir. Keppendur eru tuttugu talsins og etja þar kappi fyrir hönd Íslands í Ungfrú alheimi sem fer fram í Puerto Rico í lok árs. Lífið á Vísi ræðir við stúlkurnar sem keppast um titilinn Ungfrú Ísland í ár og fær að kynnast þeim aðeins betur. Ungfrú Ísland verður í beinni útsendingu þann 22. apríl í sjónvarpi Vísis. Missti stjúpmóður sína ung Sólveig Rut Guðmundsdóttir er 22 ára gömul og starfar á hjúkrunarheimilinu Hrafnistu á meðan hún finnur út úr því hvað hana langar að læra. Sextán ára gömul gekk Sólveig Rut í gegnum þá erfiðu lífsreynslu að missa stjúpmóður sína úr krabbameini og hugsar oft til hennar í dag. Hvað kæmi fólki mest á óvart að vita um þig? „Ég er búin að vera í hestum síðan ég var sjö ára gömul.“ Hver er þinn mesti ókostur? „Ég get verið of skipulögð, ég er mjög mikið í því að plana of mikið og missi mig í því. Ég tek alltof mikið að verkefnum að mér í einu, það getur verið stressandi.“ Sólveig Rut byrjaði sjö ára gömul í hestum og getur verið of skipulögð.Aðsend Hver er fyrirmynd þín í lífinu (sem er ekki ættingi þinn)? „Manneskjan sem ég lít upp til sem er ekki ættingi er líklegast tónlistarkonan Tate McRae. Ég dáist að því hvað hún hefur unnið hart að markmiðum sínum og byggt ferilinn sinn upp með miklum metnaði. Mér finnst það mjög hvetjandi.“ Hvað hefur mótað þig mest? „Ég held að það séu erfiðu tímarnir sem hafa mótað mig mest, þeir hafa kennt mér að standa upp aftur þrátt fyrir að það sé erfitt. Þeir hafa líka gert mig sterkari og þakklátari fyrir það sem ég hef í kringum mig.“ Hver er mesta áskorunin sem þú hefur þurft að takast á við og hvernig komstu þér í gegnum hana? „Þegar að ég missti stjúpmömmu mína Ölmu Geirdal. Hún lést úr krabbameini þegar ég var sextán ára og það hafði verulega mikil áhrif á mig, en ég mundi eftir samtali sem við höfðum áður en hún lést og þá sagði hún: Ef þú ert að fara í gegnum helvíti, haltu bara áfram. Ég hugsa enn í dag um þessi orð.“ Hverju ertu stoltust af? Ég er stoltust af því hvernig ég hef lært að takast á við áskoranir og halda áfram þó hlutirnir séu stundum erfiðir. Það hefur gert mig að sterkari manneskju. Mótandi orð frá afa „Þegar ég var í grunnskóla átti ég smá erfitt með félagslíf og afi sagði við mig: Lífið þitt er ekki þitt ef þú hugsar alltaf hvað öðrum finnst,“ segir Sólveig Rut um besta heilræði sem hún hefur fengið. „Ég held að mín mesta gæfa séu fjölskylda og vinir sem styðja mig, að vita að ég á fólk sem trúir á mig hefur hjálpað mér að takast á allt sem kemur fyrir,“ bætir hún við. Sólveig Rut er Ungfrú Reykjanesbær.Aðsend Hvernig tekstu á við stress og álag? „Ég fer á hestbak.“ Neyðarlegasta atvik sem þú hefur lent í? „Það gerist svo oft sem ég geri eitthvað algjörlega klaufalegt og vandræðalegt en það sem ég man eftir sem gerðist fyrir stuttu var að ég var að setja olíu á bílinn hans afa og ætla svo að fara af stað en þá vill bíllinn ekki fara í gang. Ég reyni áfram að starta bílnum og held svo á endanum að hann sé rafmagnslaus, þannig ég hringi í afa og hann kemst auðvitað ekki að kíkja á þetta þar sem ég var á bílnum hans, svo hringi ég í mömmu en hún var í bænum hjá lækni þannig ég hringi í stjúppabba minn og hann er fastur í vinnunni og á endanum hringi ég í eldri bróðir minn. Hann þurfti ekki einu sinni að koma til að segja mér að bíllinn væri ekki rafmagnslaus heldur var ég með hann í drive, þannig ég sat föst á bensíndælu í rúma klukkustund af því bíllinn var í gír allan tímann.“ Býrðu yfir einhverjum leyndum hæfileika? „Ég næ að setja fótinn minn aftur fyrir höfuðið.“ Hvað finnst þér heillandi í fari fólks? „Ég dáist af fólki sem leggur sig fram, tekur ábyrgð og stendur við orð sín.“ En óheillandi? „Mér finnst það óheillandi þegar fólk gefst upp auðveldlega eða tekur ekki ábyrgð á hlutum.“ Hver er þinn helsti ótti? „Köngulær og mávar.“ Sólveig Rut er þakklát fyrir fólkið sitt.Aðsend Hvar sérðu þig eftir tíu ár? „Vonandi flutt eitthvert til útlanda, þar sem er sól. Ég er ekki að lifa af í þessum kulda.“ Jón Gnarr innblástur „Uppáhalds bókin mín er Indjáninn eftir Jón Gnarr. Ég er mjög lesblind þannig ég les ekki mjög mikið en þessi bók sat í mér vegna þess að hún er bæði fyndin og einlæg og segir frá því hvernig það er að vera aðeins öðruvísi. Mér fannst auðvelt að tengja við það,“ segir Sólveig um bók sem náði mikið til hennar. Hver er frægasti einstaklingur sem þú hefur hitt? „Frægasti einstaklingur sem ég hef séð er líklegast Zendaya.“ Ef þú fengir milljarð til umráða, hvað myndirðu gera við peningana? „Ég myndi styðja endósamtökin og Krabbameinsfélagið og setja svo pening í sparnað.“ Hvað var það sem vakti áhuga þinn á keppninni? „Það sem vakti áhuga minn var tækifærið til að vaxa sem manneskja. Mér fannst spennandi að taka þátt í einhverju sem krefst bæði sjálfstrausts og að læra nýja hluti.“ Hvaða samfélagslega málefni brennur þú fyrir? „Samfélagslegt málefni sem brennur fyrir mér er meiri skilningur á ADHD. Mér finnst mikilvægt að fólk fái meiri fræðslu og skilning á ADHD þar sem að það hefur veruleg áhrif á daglegt líf.“ Hvaða kosti þarf Ungfrú Ísland að búa yfir? „Mikilvægustu kostirnir fyrir mér er að vera mjög góð fyrirmynd, að sýna virðingu og heiðarleika.“ Af hverju sækist þú eftir því að vera næsta Ungfrú Ísland? „Mig langar að sækjast eftir því að vera Ungfrú Ísland vegna þess að þetta gefur tækifæri til að standa fyrir eitthvað stærra en sjálfan sig. Mig langar að nýta það til að vera góð fyrirmynd og hvetja aðra til að trúa á sjálfa sig.“ Hvað greinir þig frá öðrum keppendum? „Ég held að það sem greinir mig frá öðrum sé hvað ég er róleg manneskja en mjög ákveðin þegar það skiptir máli.“ Hvert er stærsta áskorunin sem þín kynslóð stendur frammi fyrir? „Ég held að ein stærsta áskorunin sem mín kynslóð stendur frammi fyrir sé pressa og andleg heilsa. Við erum oft að bera okkur saman við aðra og sérstaklega þá mikið á netinu, það getur haft mikil áhrif á sjálfstraust. Mér finnst mjög mikilvægt að við lærum að styðja hvert annað.“ Hvað viltu segja við þá sem hafa neikvæða skoðun á fegurðarsamkeppnum? „Fólk hefur auðvitað mismunandi skoðanir á fegurðarsamkeppnum, en þegar fólk spyr mig af hverju ég vil taka þátt í þessu ferli þá er alls ekki erfitt fyrir mig að svara. Þetta er svo miklu meira en bara keppni fyrir mér. Í gegnum ferlið hefur margt komið mér á óvart við sjálfa mig, ég næ betri tengingu við það hver ég er og hvað ég get gert. Svo eru það auðvitað stelpurnar, ég er búin að mynda vinasambönd sem ég er 100 prósent viss um að endist til lífstíðar." 