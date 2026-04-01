„Þá spurði ég hann hvort hann vildi gamla eða nýja ísinn“ Magnús Jochum Pálsson skrifar 1. apríl 2026 09:01 Klara útskrifaðist úr Menntaskólanum í Reykjavík síðasta vor. „Ég hef alltaf þurft að takast á við fordóma gagnvart húðlitnum mínum. Oftast öráreitni, en líka rasískar hótanir á netinu og í persónu. Þetta hafði gríðarleg áhrif á líf mitt, sjálfstraustið mitt og vellíðan. Ég vissi samt snemma að eina leiðin sem ég get barist gegn kynþáttafordóma er að nota mína rödd og gera eitthvað gott úr því,“ segir Klara Wanjiru Sindradóttir sem keppir í Ungfrú Ísland 2026. Fegurðarsamkeppnin Ungfrú Ísland verður haldin í ellefta skiptið þann 22. apríl næstkomandi og fer fram í Gamla bíói þar sem Eva Ruza verður kynnir. Keppendur eru tuttugu talsins og etja þar kappi fyrir hönd Íslands í Ungfrú alheimi sem fer fram í Púertó Ríkó í lok árs. Lífið á Vísi ræðir við stúlkurnar sem keppast um titilinn Ungfrú Ísland í ár og fær að kynnast þeim aðeins betur. Ungfrú Ísland verður í beinni útsendingu þann 22. apríl í sjónvarpi Vísis. Ætlar að gera meira en að koma fólki á óvart í karíókí Klara Wanjiru Sindradóttir er nítján ára stuðningsfulltrúi í íbúakjarna fyrir fatlaða einstaklinga, nýútskrifuð úr Menntaskólanum í Reykjavík og stefnir á að fara í háskólanám í haust. Hvað kæmi fólki mest á óvart að vita um þig? „Að ég geti sungið og að ég stefni á að gera eitthvað meira úr því en að koma fólki á óvart í karíókí.“ Klara er Ungfrú Garðabær. Hver er þinn mesti ókostur? „Ég á það til að taka stundum of mikið að mér. Ég er alltaf til í að hjálpa öllum og sinna eins mörgum verkefnum og hægt er, en maður verður að muna að setja ákveðin mörk og passa upp á sig sjálfan.“ Hver er fyrirmynd þín í lífinu (sem er ekki ættingi þinn)? „Beyoncé að sjálfsögðu. Ég lít ekki bara upp til hennar því hún er ein hæfileikaríkasta söngkona okkar tíma, heldur er hún líka mjög gjafmild og hefur gert fjölmörg góðgerðarstörf víða um heim. Svo er líka sjálfstraustið hennar og framkoma til fyrirmyndar og hef ég notað hana sem innblástur fyrir keppnina og ferlið yfirhöfuð.“ „Alltaf þurft að takast á við fordóma“ „Ég myndi segja að það að ég sé af kenískum og íslenskum uppruna hefur mótað mig mest í lífinu. Ég er mjög þakklát fyrir það að foreldrar mínir hafa kynnt mér fyrir báðum menningarheimunum mínum frá ungu aldri. Að vera af tveimur upprunum hefur kennt mér að sjá heiminn frá fleiri en einu sjónarhorni, sem hefur gert mig opnari og skilningsríkari. Ég hef líka lært að það er mikilvægt að vera stolt af uppruna sínum, því menning er okkar stærsti styrkur,“ segir Klara um það sem hefur mótað hana mest. Af hverju ertu stoltust af? „Ég er stoltust af sjálfstraustinu sem ég hef byggt upp yfir árin. Sem barn var ég mjög feimin og með slæma sjálfsmynd. Það tók langan tíma til að byggja upp hugrekki og sjálfstraust, en ég myndi segja að litla ég væri stolt af því hversu lang ég er kominn í lífinu.“ Klara keppir sem Ungfrú Garðabær í keppninni. Hver er mesta áskorunin sem þú hefur þurft að takast á við og hvernig komstu þér í gegnum hana? „Ég hef alltaf þurft að takast á við fordóma gagnvart húðlitnum mínum. Oftast öráreitni, en líka rasískar hótanir á netinu og í persónu. Þetta hafði gríðarleg áhrif á líf mitt, sjálfstraustið mitt og vellíðan. Ég vissi samt snemma að eina leiðin sem ég get barist gegn kynþáttafordóma er að nota mína rödd og gera eitthvað gott úr því,“ segir Klara. „Þetta er ein af ástæðunum fyrir því að ég er að keppa í Ungfrú Ísland. Ég vil nota þetta tækifæri til þess að tjá mig um mína reynslu og hvetja aðra með sama húðlit og ég að nota þeirra rödd. Fjölbreytileiki er ekki veikleiki, heldur okkar stærsti styrkur, ég vil að allir viti að þau séu fullkomin eins og þau eru, sama hvaðan þau koma. Hver er þín mesta gæfa í lífinu? „Mín mesta gæfa í lífinu er mamma mín. Hún er góðhjartaðasta og skemmtilegasta kona sem ég þekki. Hún hefur kennt mér að vera hugrökk, góðhjörtuð og að alltaf stefna hátt í lífinu. Ég er ótrúlega heppin að hafa hana sem mömmu, án hennar væri ég ekki manneskjan sem ég er í dag.“ Neyðarlegasta augnablikið tengt pizzu og ís Hvernig tekstu á við stress og álag? Mér finnst alltaf best og mikilvægast að finna tíma með sjálfri mér þegar ég er undir álagi. Annað hvort að fara í göngutúr, ræktina eða jafnvel hafa það notalegt heima og horfa á þátt. Besta heilræði sem þú hefur fengið? „Það var einhver sem sagði mér fyrir löngu að maður þarf ekki að vera með allt á hreinu til að halda áfram að gera eitthvað, að vera með viljann til þess er það sem skiptir mest máli. Frá því að ég heyrði þetta, hef ég breytt hugarfarinu mínu þegar ég er að prófa nýja hluti.“ Neyðarlegasta atvik sem þú hefur lent í? „Fyrir sirka þremur árum var ég að vinna bæði í ísbúð og Flatey Pizzu. Einn daginn var ég dauðþreytt á vakt á Flatey og afgreiddi kúnna. Þá spurði ég hann hvort hann vildi gamla eða nýja ísinn. Klara kann að lesa, skrifa og fallbeygja latínu. Býrðu yfir einhverjum leyndum hæfileika? „Ég get lesið, skrifað og fallbeygt á latínu. Á MR að þakka fyrir það.“ Hvað finnst þér heillandi í fari fólks? „Einfaldlega þegar fólk þorir að vera það sjálft. Það sýnir hugrekki að standa í eigin skinni og láta ekki væntinga annarra trufla mann, enda ríkir mikil hjarðhegðun í okkar samfélag.“ En óheillandi? „Mér finnst neikvæðni mjög óheillandi. Það er auðvitað allt í góðu að vera opinn um tilfinningar sínar, en ef annar hvern hlutur sem þú segir snýst um kvartanir og neikvæðni án upplausnar, þá mun þetta bara hafa slæm áhrif á vellíðan þinn og annarra í kringum þig.“ Milljarðurinn færi í fjölskylduna, góðgerðarmál, íbúð og ferðalög Hver er þinn helsti ótti? „Það sem ég óttast mest er að sjá eftir því að hafa ekki fylgt hjartanu og lifað lífinu mínu án þess að hafa elt draumana mína.“ Hvar sérðu þig eftir tíu ár? „Ég sé mig sjálfa búa í útlöndum, annaðhvort í París eða Madríd, vonandi að vinna við eitthvað sem mér finnst skemmtilegt t.d. í tísku eða grafískri hönnun, í flottri íbúð með nokkra pomeranian hunda. Við erum bara með eitt líf þannig það er mikilvægt að lifa lífinu eins og þú vilt, ekki eins og hvernig aðrir vilja.“ Klara segist mótuð af uppruna sínum. Hver er frægasti einstaklingur sem þú hefur hitt? „Ég afgreiddi söngkonuna Laufeyju fyrir nokkrum árum. Ég var með stjörnur í augunum þegar ég sá hana, enda er hún algjör goðsögn.“ Ef þú fengir milljarð til umráða, hvað myndirðu gera við peningana? „Ég myndi fyrst og fremst deila hluta af því með fjölskyldu minni, svo nýta peninginn í fjölmörg góðgerðarstörf og að lokum nýta restina til að kaupa íbúð og ferðast um heiminn.“ Hver er uppáhalds bókin þín? „Fyrir nokkrum árum las ég Left to Tell (2006) eftir Immaculée Ilibagiza, þar sem hún talar um hennar upplifun af helförinni í Rúanda. Þetta er ein eftirminnilegasta bók sem ég hef lesið og mæli ótrúlega mikið með henni.“ „Fötlun er ekki takmörkun“ „Áhugi minn á keppninni vakti fyrst þegar ég horfði á Birtu Abibu sigra Ungfrú Ísland árið 2019. Síðan þá hef ég verið að fylgjast með keppnina yfir árin og tekið eftir hvernig keppendur blómstra í ferlinu. Þá fattaði ég að þetta er einmitt keppnin sem mér langar að taka þátt í,“ segir Klara um það hvernig áhugi hennar á Ungfrú Íslandi kviknaði. Hvaða samfélagslega málefni brennur þú fyrir? „Samfélagslegt málefni sem ég brenn fyrir er jafnrétti og aukin skilning fatlaðra. Ég hef unnið með fatlaða einstaklinga í meira en hálft ár og hefur sú upplifun breytt hvernig ég sé lífið. Mín upplifun í þessu starfi hefur mótað skilning minn á hversu mikilvægt það er að allir fái virðingu, jöfn tækifæri og vettvang til að tjá sig, ásamt það að samfélagið er ekki alltaf byggt með alla í huga,“ segir Klara. Ég vil nýta mína rödd til að auka skilning, brjóta niður fordóma, hvetja fólk til að sjá að fötlun er ekki takmörkun, heldur eitt af því fallega við fjölbreytileikann í samfélaginu okkar. Hvaða kosti þarf Ungfrú Ísland að búa yfir? „Hún þarf auðvitað að vera góð fyrirmynd, þar sem margir munu líta upp til hennar. Það er mikilvægt að hún sé tilbúin að tjá sig um ýmis málefni samfélagsins. Hún þarf líka að vera heiðarleg, vinnusöm og skilningsrík þar sem hún mun þurfa að vinna með fullt af mismunandi fólki.“ Af hverju sækist þú eftir því að verða næsta Ungfrú Ísland? „Ungfrú Ísland hefur aldrei verið bara titill fyrir mér, heldur tækifæri til þess að nota mína rödd. Ef ég væri næsta Ungfrú Ísland, væri ég tilbúin að nota minn vettvang á jákvæðan og áhrifaríkan hátt. Ég vil sérstaklega sýna okkar kynslóð að alveg sama hvaðan þú kemur og hvað sagan þín er, þá á maður aldrei gefast upp, aldrei hika að nota sína rödd og alltaf vera þú sjálfur. Semsagt vil ég vera fyrirmyndin sem ég þarfnaðist þegar ég var lítil.“ Vill skapa rými fyrir aðrar litaðar stelpur „Það sem greinir mig frá öðrum keppendum er vegurinn minn hingað. Í minni æsku var ég með lítið sem ekkert sjálfstraust og glímdi við fordóma gagnvart húðlitnum mínum snemma í mínu lífi. Það leiddi til þess að mér leið oft eins og ég væri ekki nóg, ekki nógu íslensk, ekki nógu fullkomin fyrir aðra. Það tók mig langan tíma og mikla sálarleit til þess að byggja upp sjálfstraust og setja sjálfan mig í fyrsta sæti, en í endanum vissi ég að mín saga er ekki um vorkunn, heldur tilgang,“ segir Klara. Klara vill gefa lituðum stelpum rými. „Mitt markmið er að nota mína sögu til þess að skapa rými fyrir aðrar litaðar stelpur eins og mig. Ég vil líka að þær viti að þær ættu alltaf að vera stoltar af upprunan sínum og geta stefnt á hvað sem þær vilja í lífinu. Ég tek ekki bara þátt í þessa keppni sem ég, heldur stelpa sem hefur gert eitthvað gott út úr því erfiðu og er tilbúin að hvetja aðra að gera það sama. Hver er stærsta áskorunin sem þín kynslóð stendur frammi fyrir? „Ég myndi segja að gervigreindin sé okkar stærsta áskorun í dag. Ég get viðurkennt að hún getur hjálpað fjölmörgum í ýmsu og það getur verið gaman að nota ChatGPT af og til, en margir fatta ekki hversu slæm áhrif hún hefur á okkur,“ segir Klara. „Fyrst og fremst erum við hægt og rólega að missa sköpunargáfu okkar, þar sem við erum byrjuð að venjast því að nota gervigreindina til að búa til lausnir, listaverk, hugmyndir og svo framvegis handa okkur. Í öðru lagi eru því miður margir að nota gervigreindina á hættulegan hátt t.d. Búa til myndrænar eða skriflegar lygasögur, sem gerir það erfiðara að treysta það sem kemur upp á ýmsum miðlum. Þess vegna finnst mér mikilvægt að við byrjum að læra að nota hana á ábyrgan og meðvitaðan hátt, semsagt stjórna tækninni án þess hún stjórni okkur.“ Hvað viltu segja við þá sem hafa neikvæða skoðun á fegurðarsamkeppnum? „Fegurðarsamkeppnir nú til dags eru um svo margt annað en fegurð að utan. Út frá minni reynslu, snúast þær um góða framkomu, gjafmildi, heiðarleika, sjálfstraust, samvinnu og ekki síst skemmtun. Maður lærir svo margt um sjálfan sig og mun eignast mörg sterk vinasambönd í þessu ferli." 