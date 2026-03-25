Breska poppstjarnan Lily Allen átti sögulega endurkomu inn í tónlistina þegar hún gaf út hráu og opinskáu plötuna West End Girl í fyrra. Þar skefur hún ekkert af hlutunum og syngur um átakanlegt samband og sambandsslit sín og leikarans David Harbour.
Platan hefur náð til ótal hlustenda um allan heim en Allen hefur verið á tónleikaferðalagi um allt Bretland og það seldist upp á alla tónleika þar á örfáum sekúndum.
Hún stóð fyrir tveimur stórskemmtilegum tónleikum í Soho hverfinu í London um helgina þar sem blaðamaður lét sig ekki vanta. Hún talaði ekkert við áhorfendur en lék sér við salinn með glottum, afklæðnaði og flippi og tók plötuna frá upphafi til enda.
Salurinn söng með hverju einasta lagi og voru þetta einhverjir skemmtilegustu tónleikar sem undirrituð hefur sótt. Beinskeyttir í anda Lily Allen.
Lily Allen er fædd árið 1985 og skaust upp á stjörnuhimininn árið 2006 þegar hún gaf út kaldhæðna smellinn Smile og plötuna Alright, Still. Hún fylgdi því vel eftir með vinsælu plötunni It's Not Me, It's You árið 2009 en þar er að finna söguleg lög á borð við Fuck You, The Fear, 22 og Not Fair.
Níu árum síðar reyndi hún á endurkomu með plötunni No Shame við dræmar undirtektir en platan flaug ekki mjög hátt hjá hlustendum. Sjö árum seinna var heimurinn sannarlega tilbúinn fyrir ástarsorg Allen þar sem hún syngur hispurslaust um opið hjónaband og hjákonur Stranger Things stjörnunnar Harbour.
Það má jafnvel segja að frægðarsól söngkonunnar hafi sjaldan skinið skærar, þá sérstaklega því þessar vinsældir virðast hafa komið henni í opna skjöldu. Á West End Girl syngur hún meðal annars um að hafa eitt sinn verið smá fræg en það hafi verið fyrir löngu og hve ömurlega henni leið lengi í hjónabandi sínu.
Nú er Allen orðin svo mikil stjarna að hún hangir á vegg á einu virtasta safni London. Fyrir tónleikana var hún gestur á The National Portrait Gallery í London og var tilefnið vægast sagt elegant.
Plötuumslagið fyrir plötuna West End Girl er eftirprent af olíumálverk eftir spænsku listakonuna Nieves González þar sem Lily Allen situr á stól í blárri og hvítri doppóttri úlpu og doppóttum stígvélum. Aðdáendur söngkonunnar voru einmitt duglegir að klæðast doppum á tónleikunum sem undirstrikar áhrif hennar.
Verkið er nú í eigu Allen en hún lánaði safninu það og var viðstödd þegar það var afhjúpað, tignarlegt á stórum vegg safnsins.
Hún lét þetta þó að sjálfsögðu ekki stíga sér til höfuðs.
„Fólk elskar að ofnota orðið goðsagnakennt. Ekki ég á National Portrait Gallery,“ gantaðist Allen með á Instagram.