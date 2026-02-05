Lífið

Geoff og Ásta Margrét nýtt par

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Geoffrey og Ásta hafa verið að slá sér upp undanfarið og virðast einkar hamingjusöm saman.
Geoffrey og Ásta hafa verið að slá sér upp undanfarið og virðast einkar hamingjusöm saman.

Geoffrey Þ. Huntingdon-Williams, eigandi Priksins og tónlistarstjóri Sticky Records, hefur fundið ástina í örmum Ástu Margrétar Hafbergsdóttur, myndlistarkonu og sálfræðinema.

Geoff á Prikinu er öllum miðborgarrottum kunnugur, hefur verið leiðandi rödd í skemmtistaðabransanum um margra ára bil og stýrt plötuútgáfunni Sticky Records síðastliðin tíu ár. Geoffrey var áður giftur Ingibjörgu Lilju Kubielas Hafliðadóttur og á með henni tvö börn en þau skildu í fyrra.

Ásta Margrét er sálfræðinemi við Háskólann í Reykjavík og málar olíu- og akrýlmálverk undir listamannsnafninu Artby.asta. Því má segja að um listapar sé að ræða þar sem Geoff er með bakgrunn í grafískri hönnun og götulist og hefur tekið þátt í fjölda samsýninga gegnum árin.

Parið hefur verið að slá sér upp undanfarið og birt myndir hvort af öðru á samfélagsmiðlum. Dálítill aldursmunur er á þeim, Geoff er fæddur 1988 en Ásta árið 2001, eða þrettán ár.

Þá er Ásta Margrét systir Helgu Sigrúnar Hermannsdóttur, eiganda húðvörufyrirtækisins Dóttur Skin, sem er í sambandi með Jóni Davíð Davíðssyni, einum eigenda Húrra Reykjavíkur, Flateyjar pizzu og Yuzu. Rekstrarmennirnir Jón og Geoff eru með öðrum orðum orðnir svilar.

Ástin og lífið Reykjavík Samkvæmislífið


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.