Geoff og Ásta Margrét nýtt par Magnús Jochum Pálsson skrifar 5. febrúar 2026 11:49 Geoffrey og Ásta hafa verið að slá sér upp undanfarið og virðast einkar hamingjusöm saman. Geoffrey Þ. Huntingdon-Williams, eigandi Priksins og tónlistarstjóri Sticky Records, hefur fundið ástina í örmum Ástu Margrétar Hafbergsdóttur, myndlistarkonu og sálfræðinema. Geoff á Prikinu er öllum miðborgarrottum kunnugur, hefur verið leiðandi rödd í skemmtistaðabransanum um margra ára bil og stýrt plötuútgáfunni Sticky Records síðastliðin tíu ár. Geoffrey var áður giftur Ingibjörgu Lilju Kubielas Hafliðadóttur og á með henni tvö börn en þau skildu í fyrra. Ásta Margrét er sálfræðinemi við Háskólann í Reykjavík og málar olíu- og akrýlmálverk undir listamannsnafninu Artby.asta. Því má segja að um listapar sé að ræða þar sem Geoff er með bakgrunn í grafískri hönnun og götulist og hefur tekið þátt í fjölda samsýninga gegnum árin. View this post on Instagram A post shared by Geoffrey Huntingdon-Williams (@geoffreyskywalker) Parið hefur verið að slá sér upp undanfarið og birt myndir hvort af öðru á samfélagsmiðlum. Dálítill aldursmunur er á þeim, Geoff er fæddur 1988 en Ásta árið 2001, eða þrettán ár. Þá er Ásta Margrét systir Helgu Sigrúnar Hermannsdóttur, eiganda húðvörufyrirtækisins Dóttur Skin, sem er í sambandi með Jóni Davíð Davíðssyni, einum eigenda Húrra Reykjavíkur, Flateyjar pizzu og Yuzu. Rekstrarmennirnir Jón og Geoff eru með öðrum orðum orðnir svilar. View this post on Instagram A post shared by ☆ Ásta Margrét (@aastamargret) Ástin og lífið Reykjavík Samkvæmislífið