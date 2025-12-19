Kennarar beittir ofbeldi af nemanda á jólaskemmtun Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 19. desember 2025 10:27 Frá Grafarholti í Reykjavík. Vísir/Vilhelm Foreldrar í Ingunnarskóla í Grafarholti í Reykjavík hafa fengið tilkynningu um að tveir kennarar skólans hafi verið beittir ofbeldi af nemanda á miðstigi á jólaskemmtun í íþróttahúsi skólans í gær. Þar segir að hluti nemenda í fimmta til sjöunda bekk hafi orðið vitni að árásinni og að þeim hafi verið brugðið.- Í tölvupósti skólastjórnenda til foreldra kemur fram að strax hafi verið brugðist við samkvæmt ferlum skólans og borgarinnar. Málið sé í ferli. Atvikið hafi átt sér stað á jólaleikum í íþróttahúsinu þar sem nemendur í fimmta, sjötta og sjöunda bekk voru saman. „Því miður urðu hluti nemenda í 5.-7. bekk vitni að þessum atburði og var þeim brugðið. Stjórnendur ræddu við hópinn og buðu þeim sem vildu ræða málin frekar að hitta námsráðgjafa,“ segir í póstinum. Þá er foreldrum sagt að velkomið sé að hafa samband við Austurmiðstöð vilji þeir ræða málin frekar eða leita ráðgjafar. Þar segir enn fremur að stjórnendur harmi atvikið. Þeir voni að nemendur hafi að öðru leyti átt góðan dag og geti farið glöð og kát út í jólafríið. Grunnskólar Reykjavík Mest lesið Reynslubolti kveður lögregluna Innlent Íslendingar í alvarlegu umferðarslysi í Suður-Afríku Innlent Halla forseti opnar sig um kynferðisbrot í æsku Innlent Morðinginn í Brown háskóla fannst látinn Erlent Fjögur vilja stöðu ríkislögreglustjóra Innlent Leitaði á lögreglustöð til að komast úr járnunum Innlent Sex um borð í einkaþotu sem hrapaði Erlent Enn fleiri myndir úr safni Epsteins: „En hún vill þúsund dali fyrir hverja stúlku“ Erlent Kennarar beittir ofbeldi af nemanda á jólaskemmtun Innlent Herða reglur og ráðast í endurkaup á skotvopnum Erlent Fleiri fréttir Katrín orðin stjórnarformaður Hæstiréttur vill ekki hlýða á Kristján Markús Kennarar beittir ofbeldi af nemanda á jólaskemmtun Halla forseti opnar sig um kynferðisbrot í æsku Íslendingar í alvarlegu umferðarslysi í Suður-Afríku Fjögur vilja stöðu ríkislögreglustjóra Þrír karlmenn handteknir fyrir þjófnað í Laugarneshverfi Starfslokasamningar undirstofnana kostað hátt í 175 milljónir Reynslubolti kveður lögregluna Leitaði á lögreglustöð til að komast úr járnunum Mikið álag á bráðamóttökunni á Akureyri Magnús Þór sjálfkjörinn Fimm ára dómur fyrir hnífaárás á fjölskylduföður Telur hagræðingaráformin þau metnaðarfyllstu Nauðsyn að skýra betur hvort eða hvenær læknar megi rjúfa þagnarskyldu Selfyssingar í 60 plús heilsueflingu klárir í jólin Skoða að koma á ferjusamgöngum milli Skotlands og Seyðisfjarðar Viðreisn gæti reynst í lykilstöðu milli blokkanna Frumvarp um kílómetragjald samþykkt og þingmenn komnir í jólafrí Barnavernd fylgist með fleiri ófrískum konum í neyslu en síðustu ár Fleiri óléttar konur í neyslu á borði barnaverndar og spennandi kosningar framundan Langvarandi einangrun ungrar konu gagnrýnd af Amnesty Selfoss stöðvaður í Bretlandi Þrettán nýir rafknúnir strætisvagnar teknir í notkun Zuism tekið af trúfélagaská eftir áralöng svik og pretti Mun áfram leiða lista Framsóknar í Múlaþingi Töpuðu 133 milljónum króna á kosningaári Reyndu að koma útlendingafrumvarpi að á síðustu stundu Súlunesmálið: Skoða þurfi lög er varða þagnarskyldu Samþykktu tillögu um uppbyggingu á Sorpu-lóð við Dalveg Sjá meira