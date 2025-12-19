Götulokanir í miðborginni á Þorláksmessu og um áramót Atli Ísleifsson skrifar 19. desember 2025 13:30 Lokanirnar á Þorláksmessu eru í gildi frá klukkan 14 til miðnættis. Vísir/Vilhelm Stór hluti Kvosarinnar, Laugavegar og nærliggjandi götum í miðborg Reykjavíkur verður lokað fyrir akandi umferð á Þorláksmessu, 23. desember. Þá verða einnig lokanir í miðborginni á gamlársdag, 31. desember næstkomandi. Í tilkynningu frá Reykjavíkurborg segir að lokanirnar séu í samráði við Lögregluna á Höfuðborgarsvæðinu með það að markmiði að tryggja öryggi gesta miðborgarinnar. Lokanirnar séu í gildi frá klukkan 14 til miðnættis. Aðeins verður hægt að komast út af svæðinu um eftirfarandi gatnamót: Barónsstíg við Laugaveg Þingholtsstræti við Bankastræti Hverfisgötu við Ingólfsstræti Hverfisgötu við Frakkastíg Pósthússtræti við Hafnarstræti Friðargangan 2025 Friðargangan er venju samkvæmt á Þorláksmessu og má búast við töfum á umferð á gatnamótum Snorrabrautar og Laugavegar og Lækjargötu og Bankastrætis í tengslum við gönguna. Fólk safnast saman klukkan 17:45 á Hlemmtorgi og fer gangan af stað klukkan 18:00 og gengið sem leið liggur á Austurvöll þar sem fer fram stuttur fundur. Lögreglan mun stöðva umferð á meðan að gangan fer yfir Snorrabraut og þegar gangan fer yfir Lækjargötu. Áramót Skólavörðuholt verður lokað fyrir akandi umferð frá klukkan 22:00, 31. desember til klukkan 01:00 á nýársnótt, (1. janúar) til að tryggja öryggi gangandi vegfarenda á svæðinu. Öllum aðliggjandi götum að Skólavörðustíg verður lokað fyrir akandi vegfarendum frá klukkan 16:00 þann 30. desember. Göturnar sem um ræðir eru Kárastígur, Bjarnarstígur, Baldursgata, Týsgata, Óðinsgata og Vegamótastígur. Hægt verður að keyra um Skólavörðustíg til klukkan 21:00 á Gamlársdag. Opnað verður fyrir umferð að nýju 2. janúar. Gamlárshlaup ÍR 2025 Gamlárshlaup ÍR fer fram á gamlársdag og er skemmtileg blanda af keppnishlaupi, áramótaskemmtun og fjölskyldusamveru. Hlaupið í ár er samstarfverkefni frjálsíþróttadeildar ÍR og Krabbameinsfélagsins og því geta þátttakendur hlaupið til styrktar góðu starfi félagsins. Gleðin er ávallt við völd í Gamlárshlaupi ÍR, hvernig sem viðrar, en auk hefðbundinna keppnisbúninga mæta fjölmargir til leiks íklæddir grímubúningum. Hlaupið er ræst klukkan 12:00 og tímatöku lýkur klukkan 13:30. Rásmark er á syðri akrein Sæbrautar fyrir framan Hörpu. Endamarkið er á planinu fyrir framan Hörpu. Gert er ráð fyrir að Sæbrautinni sé lokað klukkan 10:30 og opnuð um 13:30. Skemmtihlaupið er ræst 5-7 mínútum eftir ræsingu 10 km hlaupsins og hlaupið eftir sömu braut. Skemmtihlaupið hefur engin áhrif á lokanir eða merkingar umfram 10 km hlaupið. Þrengt verður að umferð og lokað, eftir atvikum götum og afmörkuðu svæði í stutta stund á meðan götuhlaupinu stendur,“ segir í tilkynningunni. Jól Reykjavík Verslun Áramót Mest lesið Íslendingar í alvarlegu umferðarslysi í Suður-Afríku Innlent Halla forseti opnar sig um kynferðisbrot í æsku Innlent Bústaðakirkja opnuð vegna slyssins í Suður-Afríku Innlent Reynslubolti kveður lögregluna Innlent Enn fleiri myndir úr safni Epsteins: „En hún vill þúsund dali fyrir hverja stúlku“ Erlent Nemandi réðst á kennara á jólaskemmtun í Ingunnarskóla Innlent Stormur gæti skollið á landið á aðfangadag Innlent Hæstiréttur vill ekki hlýða á Kristján Markús Innlent Fjögur vilja stöðu ríkislögreglustjóra Innlent Katrín orðin stjórnarformaður Innlent Fleiri fréttir „Við látum alltaf taka okkur í bakaríið á endanum“ Götulokanir í miðborginni á Þorláksmessu og um áramót Bein útsending: Logi kynnir aðgerðir í þágu fjölmiðla Einn handtekinn í aðgerð sérsveitar á Selfossi Bústaðakirkja opnuð vegna slyssins í Suður-Afríku Stormur gæti skollið á landið á aðfangadag Kílómetragjaldið verður að veruleika og hvassviðri um jólin Funduðu í 320 klukkustundir og afgreiddu 37 frumvörp Telja innbrot og umferðarlagabrot mesta vandamálið Katrín orðin stjórnarformaður Hæstiréttur vill ekki hlýða á Kristján Markús Nemandi réðst á kennara á jólaskemmtun í Ingunnarskóla Halla forseti opnar sig um kynferðisbrot í æsku Íslendingar í alvarlegu umferðarslysi í Suður-Afríku Fjögur vilja stöðu ríkislögreglustjóra Þrír vasaþjófar handteknir á gistiheimili Laugarneshverfi Starfslokasamningar undirstofnana kostað hátt í 175 milljónir Reynslubolti kveður lögregluna Leitaði á lögreglustöð til að komast úr járnunum Mikið álag á bráðamóttökunni á Akureyri Magnús Þór sjálfkjörinn Fimm ára dómur fyrir hnífaárás á fjölskylduföður Telur hagræðingaráformin þau metnaðarfyllstu Nauðsyn að skýra betur hvort eða hvenær læknar megi rjúfa þagnarskyldu Selfyssingar í 60 plús heilsueflingu klárir í jólin Skoða að koma á ferjusamgöngum milli Skotlands og Seyðisfjarðar Viðreisn gæti reynst í lykilstöðu milli blokkanna Frumvarp um kílómetragjald samþykkt og þingmenn komnir í jólafrí Barnavernd fylgist með fleiri ófrískum konum í neyslu en síðustu ár Fleiri óléttar konur í neyslu á borði barnaverndar og spennandi kosningar framundan Sjá meira