Innlent

Götu­lokanir í mið­borginni á Þor­láks­messu og um ára­mót

Atli Ísleifsson skrifar
Lokanirnar á Þorláksmessu eru í gildi frá klukkan 14 til miðnættis.
Lokanirnar á Þorláksmessu eru í gildi frá klukkan 14 til miðnættis. Vísir/Vilhelm

Stór hluti Kvosarinnar, Laugavegar og nærliggjandi götum í miðborg Reykjavíkur verður lokað fyrir akandi umferð á Þorláksmessu, 23. desember. Þá verða einnig lokanir í miðborginni á gamlársdag, 31. desember næstkomandi.

Í tilkynningu frá Reykjavíkurborg segir að lokanirnar séu í samráði við Lögregluna á Höfuðborgarsvæðinu með það að markmiði að tryggja öryggi gesta miðborgarinnar. Lokanirnar séu í gildi frá klukkan 14 til miðnættis.

Aðeins verður hægt að komast út af svæðinu um eftirfarandi gatnamót:

  • Barónsstíg við Laugaveg
  • Þingholtsstræti við Bankastræti
  • Hverfisgötu við Ingólfsstræti
  • Hverfisgötu við Frakkastíg
  • Pósthússtræti við Hafnarstræti

Friðargangan 2025

Friðargangan er venju samkvæmt á Þorláksmessu og má búast við töfum á umferð á gatnamótum Snorrabrautar og Laugavegar og Lækjargötu og Bankastrætis í tengslum við gönguna.

Fólk safnast saman klukkan 17:45 á Hlemmtorgi og fer gangan af stað klukkan 18:00 og gengið sem leið liggur á Austurvöll þar sem fer fram stuttur fundur.

Lögreglan mun stöðva umferð á meðan að gangan fer yfir Snorrabraut og þegar gangan fer yfir Lækjargötu.

Áramót

Skólavörðuholt verður lokað fyrir akandi umferð frá klukkan 22:00, 31. desember til klukkan 01:00 á nýársnótt, (1. janúar) til að tryggja öryggi gangandi vegfarenda á svæðinu.

Öllum aðliggjandi götum að Skólavörðustíg verður lokað fyrir akandi vegfarendum frá klukkan 16:00 þann 30. desember. Göturnar sem um ræðir eru Kárastígur, Bjarnarstígur, Baldursgata, Týsgata, Óðinsgata og Vegamótastígur. Hægt verður að keyra um Skólavörðustíg til klukkan 21:00 á Gamlársdag. Opnað verður fyrir umferð að nýju 2. janúar.

Gamlárshlaup ÍR 2025

Gamlárshlaup ÍR fer fram á gamlársdag og er skemmtileg blanda af keppnishlaupi, áramótaskemmtun og fjölskyldusamveru. Hlaupið í ár er samstarfverkefni frjálsíþróttadeildar ÍR og Krabbameinsfélagsins og því geta þátttakendur hlaupið til styrktar góðu starfi félagsins.

Gleðin er ávallt við völd í Gamlárshlaupi ÍR, hvernig sem viðrar, en auk hefðbundinna keppnisbúninga mæta fjölmargir til leiks íklæddir grímubúningum. Hlaupið er ræst klukkan 12:00 og tímatöku lýkur klukkan 13:30.

Rásmark er á syðri akrein Sæbrautar fyrir framan Hörpu. Endamarkið er á planinu fyrir framan Hörpu. Gert er ráð fyrir að Sæbrautinni sé lokað klukkan 10:30 og opnuð um 13:30. Skemmtihlaupið er ræst 5-7 mínútum eftir ræsingu 10 km hlaupsins og hlaupið eftir sömu braut. Skemmtihlaupið hefur engin áhrif á lokanir eða merkingar umfram 10 km hlaupið. Þrengt verður að umferð og lokað, eftir atvikum götum og afmörkuðu svæði í stutta stund á meðan götuhlaupinu stendur,“ segir í tilkynningunni. 

Jól Reykjavík Verslun Áramót

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið