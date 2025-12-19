Katrín orðin stjórnarformaður Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 19. desember 2025 10:50 Katrín Jakobsdóttir hefur tekið að sér nýtt hlutverk fyrir hönd Almannaróms. Mynd/Baldur Kristjánsson Katrín Jakobsdóttir, fyrrverandi forsætisráðherra, hefur tekið við stöðu stjórnarformanns nýrrar gervigreindarmiðstöðvar Norðurlandanna og Eystrasaltsríkjanna. Miðstöðin sem hefur fengið nafnið New Nordics AI var stofnuð fyrr í haust en katrín gegnir stjórnarformennsku fyrir hönd Almannaróms. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Almannarómi en tilkynnt var um fyrstu stjórn miðstöðvarinnar í dag. Stjórnin mun gegna „lykilhlutverki í að tryggja að starf miðstöðvarinnar skili sér í sameiginlegri norrænni verðmætasköpun. Meginhlutverk miðstöðvarinnar er að eflasamstarf á svæðinu, hraða upptöku gervigreindar og styrkja samkeppnishæfni svæðisins í alþjóðlegu samhengi,“ segir meðal annars í tilkynningunni, en Almannarómur, með stuðningi menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðuneytisins, er aðili að stofnun miðstöðvarinnar fyrir Íslands hönd. „Ég er afar spennt að taka að mér hlutverk fyrsta stjórnarformanns þessarar mikilvægu miðstöðvar. Þar ætlum við að kortleggja þau nýju tækifæri sem gervigreindin skapar og tryggja að þau nýtist til að efla norræna verðmætasköpun, ásamt því að hvetja til rannsókna, þróunar og innleiðingar á gervigreind. Samtímis mun stjórnin hafa það að leiðarljósi að varðveita sameiginleg norræn gildi okkar: lýðræði, mannréttindi og jafnrétti, í virku samtali við fyrirtæki og stjórnmálamenn á svæðinu. Við búum að dýrmætri reynslu hér á Íslandi þar sem við höfum lagt áherslu á að íslensk tunga verði gjaldgeng í heimi nýrrar tækni,“ er haft eftir Katrínu í tilkynningunni. Lilja Dögg Jónsdóttir, framkvæmdastjóri Almannaróms.mynd/Baldur Kristjánsson Þar er ennfremur haft eftir Lilju Dögg Jónsdóttur, framkvæmdastjóra Almannaróms, að bakgrunnur Katrínar falli vel að markmiðum miðstöðvarinnar. „Sem virtur og þekktur leiðtogi á alþjóðasviðinu býr Katrín yfir mikilli pólitískri reynslu af Norðurlöndunum og nýtur víðtæks trausts. Aðkoma Katrínar að New Nordics AI setur skýran tón og markar stefnu um að brúa bilið á milli opinberra stofnana, iðnaðar og alþjóðlegra aðila,“ er meðal annars haft eftir Lilju. Sex sitja í stjórn Hér að neðan má sjá hverjir skipa stjórnina ásamt upplýsingum um bakgrunn þeirra eins og honum er lýst í tilkynningu Almannaróms. • Katrín Jakobsdóttir (Ísland): Fyrrverandi forsætisráðherra Íslands og býr yfir einstakri pólitískri innsýn. Í embættistíð sinni var hún drifkraftur í þróun stefnu Íslands í gervigreind. • Staffan Truvé (Svíþjóð): Fulltrúi hátæknigeirans, meðstofnandi og tæknistjóri Recorded Future. Sem fyrsti stjórnarformaður AI Sweden hefur hann sterk tengsl við sænska tækniiðnaðinn. • Maria Ervik Løvold (Noregur): Fulltrúi fjármálageirans, er framkvæmdastjóri einstaklingssviðs hjá DNB og situr í framkvæmdastjórn samstæðunnar. Hún býr yfir sérþekkingu á stækkun stafrænnar þjónustu. • Haktan Bulut (Danmörk): Leiðandi í stafrænni umbreytingu og starfar sem framkvæmdastjóri stafrænna lausna og upplýsingatæknistjóri hjá lífeyrisrisanum ATP. • Ville Voipio (Finnland): Hann gegnir mikilvægum stjórnarstörfum í iðnaði, en hann er stjórnarformaður bæði hjá alþjóðlega mælitæknifyrirtækinu Vaisala og samtökum tækniiðnaðarins í Finnlandi. • Cecilia Leveaux (Norræna ráðherranefndin): Yfirráðgjafi stafrænnar þróunar hjá Norrænu ráðherranefndinni og Norðurlandaráði. Gervigreind Tækni Utanríkismál Mest lesið Reynslubolti kveður lögregluna Innlent Íslendingar í alvarlegu umferðarslysi í Suður-Afríku Innlent Halla forseti opnar sig um kynferðisbrot í æsku Innlent Morðinginn í Brown háskóla fannst látinn Erlent Fjögur vilja stöðu ríkislögreglustjóra Innlent Leitaði á lögreglustöð til að komast úr járnunum Innlent Sex um borð í einkaþotu sem hrapaði Erlent Enn fleiri myndir úr safni Epsteins: „En hún vill þúsund dali fyrir hverja stúlku“ Erlent Kennarar beittir ofbeldi af nemanda á jólaskemmtun Innlent Herða reglur og ráðast í endurkaup á skotvopnum Erlent Fleiri fréttir Katrín orðin stjórnarformaður Hæstiréttur vill ekki hlýða á Kristján Markús Kennarar beittir ofbeldi af nemanda á jólaskemmtun Halla forseti opnar sig um kynferðisbrot í æsku Íslendingar í alvarlegu umferðarslysi í Suður-Afríku Fjögur vilja stöðu ríkislögreglustjóra Þrír karlmenn handteknir fyrir þjófnað í Laugarneshverfi Starfslokasamningar undirstofnana kostað hátt í 175 milljónir Reynslubolti kveður lögregluna Leitaði á lögreglustöð til að komast úr járnunum Mikið álag á bráðamóttökunni á Akureyri Magnús Þór sjálfkjörinn Fimm ára dómur fyrir hnífaárás á fjölskylduföður Telur hagræðingaráformin þau metnaðarfyllstu Nauðsyn að skýra betur hvort eða hvenær læknar megi rjúfa þagnarskyldu Selfyssingar í 60 plús heilsueflingu klárir í jólin Skoða að koma á ferjusamgöngum milli Skotlands og Seyðisfjarðar Viðreisn gæti reynst í lykilstöðu milli blokkanna Frumvarp um kílómetragjald samþykkt og þingmenn komnir í jólafrí Barnavernd fylgist með fleiri ófrískum konum í neyslu en síðustu ár Fleiri óléttar konur í neyslu á borði barnaverndar og spennandi kosningar framundan Langvarandi einangrun ungrar konu gagnrýnd af Amnesty Selfoss stöðvaður í Bretlandi Þrettán nýir rafknúnir strætisvagnar teknir í notkun Zuism tekið af trúfélagaská eftir áralöng svik og pretti Mun áfram leiða lista Framsóknar í Múlaþingi Töpuðu 133 milljónum króna á kosningaári Reyndu að koma útlendingafrumvarpi að á síðustu stundu Súlunesmálið: Skoða þurfi lög er varða þagnarskyldu Samþykktu tillögu um uppbyggingu á Sorpu-lóð við Dalveg Sjá meira