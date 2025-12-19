Innlent

Katrín orðin stjórnar­for­maður

Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar
Katrín Jakobsdóttir hefur tekið að sér nýtt hlutverk fyrir hönd Almannaróms.
Katrín Jakobsdóttir hefur tekið að sér nýtt hlutverk fyrir hönd Almannaróms. Mynd/Baldur Kristjánsson

Katrín Jakobsdóttir, fyrrverandi forsætisráðherra, hefur tekið við stöðu stjórnarformanns nýrrar gervigreindarmiðstöðvar Norðurlandanna og Eystrasaltsríkjanna. Miðstöðin sem hefur fengið nafnið New Nordics AI var stofnuð fyrr í haust en katrín gegnir stjórnarformennsku fyrir hönd Almannaróms.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá Almannarómi en tilkynnt var um fyrstu stjórn miðstöðvarinnar í dag. Stjórnin mun gegna „lykilhlutverki í að tryggja að starf miðstöðvarinnar skili sér í sameiginlegri norrænni verðmætasköpun. Meginhlutverk miðstöðvarinnar er að eflasamstarf á svæðinu, hraða upptöku gervigreindar og styrkja samkeppnishæfni svæðisins í alþjóðlegu samhengi,“ segir meðal annars í tilkynningunni, en Almannarómur, með stuðningi menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðuneytisins, er aðili að stofnun miðstöðvarinnar fyrir Íslands hönd.

„Ég er afar spennt að taka að mér hlutverk fyrsta stjórnarformanns þessarar mikilvægu miðstöðvar. Þar ætlum við að kortleggja þau nýju tækifæri sem gervigreindin skapar og tryggja að þau nýtist til að efla norræna verðmætasköpun, ásamt því að hvetja til rannsókna, þróunar og innleiðingar á gervigreind. Samtímis mun stjórnin hafa það að leiðarljósi að varðveita sameiginleg norræn gildi okkar: lýðræði, mannréttindi og jafnrétti, í virku samtali við fyrirtæki og stjórnmálamenn á svæðinu. Við búum að dýrmætri reynslu hér á Íslandi þar sem við höfum lagt áherslu á að íslensk tunga verði gjaldgeng í heimi nýrrar tækni,“ er haft eftir Katrínu í tilkynningunni.

Lilja Dögg Jónsdóttir, framkvæmdastjóri Almannaróms.mynd/Baldur Kristjánsson

Þar er ennfremur haft eftir Lilju Dögg Jónsdóttur, framkvæmdastjóra Almannaróms, að bakgrunnur Katrínar falli vel að markmiðum miðstöðvarinnar. „Sem virtur og þekktur leiðtogi á alþjóðasviðinu býr Katrín yfir mikilli pólitískri reynslu af Norðurlöndunum og nýtur víðtæks trausts. Aðkoma Katrínar að New Nordics AI setur skýran tón og markar stefnu um að brúa bilið á milli opinberra stofnana, iðnaðar og alþjóðlegra aðila,“ er meðal annars haft eftir Lilju.

Sex sitja í stjórn 

Hér að neðan má sjá hverjir skipa stjórnina ásamt upplýsingum um bakgrunn þeirra eins og honum er lýst í tilkynningu Almannaróms.

• Katrín Jakobsdóttir (Ísland): Fyrrverandi forsætisráðherra Íslands og býr yfir einstakri pólitískri innsýn. Í embættistíð sinni var hún drifkraftur í þróun stefnu Íslands í gervigreind.

• Staffan Truvé (Svíþjóð): Fulltrúi hátæknigeirans, meðstofnandi og tæknistjóri Recorded Future. Sem fyrsti stjórnarformaður AI Sweden hefur hann sterk tengsl við sænska tækniiðnaðinn.

• Maria Ervik Løvold (Noregur): Fulltrúi fjármálageirans, er framkvæmdastjóri einstaklingssviðs hjá DNB og situr í framkvæmdastjórn samstæðunnar. Hún býr yfir sérþekkingu á stækkun stafrænnar þjónustu.

• Haktan Bulut (Danmörk): Leiðandi í stafrænni umbreytingu og starfar sem framkvæmdastjóri stafrænna lausna og upplýsingatæknistjóri hjá lífeyrisrisanum ATP.

• Ville Voipio (Finnland): Hann gegnir mikilvægum stjórnarstörfum í iðnaði, en hann er stjórnarformaður bæði hjá alþjóðlega mælitæknifyrirtækinu Vaisala og samtökum tækniiðnaðarins í Finnlandi.

• Cecilia Leveaux (Norræna ráðherranefndin): Yfirráðgjafi stafrænnar þróunar hjá Norrænu ráðherranefndinni og Norðurlandaráði.

Gervigreind Tækni Utanríkismál

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið