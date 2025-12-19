Funduðu í 320 klukkustundir og afgreiddu 37 frumvörp Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 19. desember 2025 11:18 Diljá Mist og Þórunn þingforseti í góðum gír á Alþingi fyrr í vetur, umkringdar samstarfsmönnum sínum. Vísir/Anton Brink Fundir Alþingis á liðnu haustþingi voru 53 talsins og stóðu samtals í tæpar 320 klukkustundir. Af þeim 138 frumvörpum sem bárust þinginu urðu aðeins 37 að lögum og eru 101 frumvörp enn óútrædd. Þá voru samþykktar fimm þingsályktunartillögur af 66 og ráðherrar svöruðu 107 óundirbúnum fyrirspurnum. Nú þegar Alþingi er komið í jólafrí hefur skrifstofa Alþingis tekið saman ýmsa tölfræði vegna 157. löggjafarþings sem lauk í gær. Þingið starfaði frá 9. september í haust til 18. desember og kemur þing aftur saman næst samkvæmt áætlun þann 14. janúar. Í tilkynningu frá skrifstofu þingsins segir að þingfundardagar hafi verið 48, en líkt og áður segir voru þingfundirnir þó fleiri, eða 53 talsins. Meðallengd þingfunda var rétt tæpar sex klukkustundir en lengsti þingfundurinn stóð í um 13,5 klukkustundir. Lengst var umræðan um fjárlög sem stóð samtals í 44 klukkustundir og 54 mínútur. Þá voru lagðar fram sex skriflegar skýrslur, þar af ein samkvæmt beiðni, en átta beiðnir um skýrslur til ráðherra komu fram á 157. löggjafarþingi. Þá flutti ráðherra eina munnlega skýrslu. Frá þingsetningarathöfn í september.Vísir/Anton Brink „Fyrirspurnir á þingskjölum voru samtals 155. Fyrirspurnir til munnlegs svars voru 14 og hefur sjö þeirra verið svarað en ein var kölluð aftur. 141 skrifleg fyrirspurn var lögð fram og hefur 71 þeirra verið svarað. 70 biðu svars er þingi var frestað,“ segir meðal annars í tilkynningunni. Þá fóru fram tíu sérstakar umræður og samtals hafa verið haldnir 192 fundir í fastanefndum og einn opinn nefndarfundur. Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis, ávarpaði þingið þegar því var frestað í gær. Í ávarpi sínu vék Þórunn máli sínu meðal annars að kvennréttindabaráttu á Íslandi, rifjaði upp fyrstu alþingiskosningarnar árið 1844 og stofnun Alþingis árið 930. Um leið þakkaði hún þingheimi fyrir samstarfið í vetur, óskaði þeim gleðilegrar hátíðar og kvaðst hlakka til að hitta samstarfsfólkið aftur þegar þing kemur aftur saman í janúar. „Það má með sanni segja um þá þróun í átt til lýðræðis og jafnréttis sem íslenskt samfélag hefur notið góðs af um langt skeið að okkur hefur vissulega miðað fram á við og erum framarlega í flokki á alþjóðavísu. Þar á Alþingi stóran hlut að máli sem löggjafi samfélagsins sem í senn mótar reglur þess og skyldar okkur öll til að hlíta þeim. Við þingmenn erum sérstaklega skuldbundin Alþingi og starfsemi þess. Kjósendur hafa trúað okkur fyrir því meðan kjörtímabilið varir. Það er á ábyrgð okkar allra að sjá til þess að þingið sé starfhæft og að reglur um starfsemi þess séu virtar þannig að það gegni hlutverki sínu. Það er fyrir öllu,“ sagði Þórunn meðal annars í ávarpi sínu sem sjá má í heild sinni í spilaranum hér að ofan. Þingflokkur Miðflokksins birti jólalega mynd af sér á samfélagsmiðlum í gær í tilefni af jólafríi. Sigríður Andersen fremst í flokki, en hún flutti ávarp fyrir hönd þingmanna við þingfrestun í gær.Facebook/Miðflokkurinn Þá flutti Sigríður Á. Andersen, þingflokksformaður Miðflokksins, jólakveðju fyrir hönd alþingismanna. „Þingstörfin hafa verið fyrirsjáanleg í flesta staði. Bæði ríkisstjórn og stjórnarandstaða hafa lagt fram fjölda þingmála og í þeirri málstofu sem Alþingi er er eðlilegt að margir kalli eftir orðinu. Til að þingstörfin gangi greiðlega þarf sterka verkstjórn. Þingmenn hafa almennt þykkan skráp í því orðaskaki sem stjórnmálunum fylgir. Það á líka við hér í þingsal og það er viðbúið að sá sem stýrir dagskrá hverju sinni beri þess merki. Falli þung orð í hita leiksins þá fennir yfir þau svo lengi sem forseti er hlutlaus í störfum sínum og þar með forseti þingsins alls,“ sagði Sigríður meðal annars, en ávarp hennar má sjá í heild sinni hér að neðan. Alþingi Mest lesið Íslendingar í alvarlegu umferðarslysi í Suður-Afríku Innlent Halla forseti opnar sig um kynferðisbrot í æsku Innlent Reynslubolti kveður lögregluna Innlent Enn fleiri myndir úr safni Epsteins: „En hún vill þúsund dali fyrir hverja stúlku“ Erlent Nemandi réðst á kennara á jólaskemmtun í Ingunnarskóla Innlent Fjögur vilja stöðu ríkislögreglustjóra Innlent Hæstiréttur vill ekki hlýða á Kristján Markús Innlent Morðinginn í Brown háskóla fannst látinn Erlent Bústaðakirkja opnuð vegna slyssins í Suður-Afríku Innlent Stormur gæti skollið á landinu á aðfangadag Innlent Fleiri fréttir Bústaðakirkja opnuð vegna slyssins í Suður-Afríku Stormur gæti skollið á landinu á aðfangadag Kílómetragjaldið verður að veruleika og hvassviðri um jólin Funduðu í 320 klukkustundir og afgreiddu 37 frumvörp Telja innbrot og umferðarlagabrot mesta vandamálið Katrín orðin stjórnarformaður Hæstiréttur vill ekki hlýða á Kristján Markús Nemandi réðst á kennara á jólaskemmtun í Ingunnarskóla Halla forseti opnar sig um kynferðisbrot í æsku Íslendingar í alvarlegu umferðarslysi í Suður-Afríku Fjögur vilja stöðu ríkislögreglustjóra Þrír vasaþjófar handteknir á gistiheimili Laugarneshverfi Starfslokasamningar undirstofnana kostað hátt í 175 milljónir Reynslubolti kveður lögregluna Leitaði á lögreglustöð til að komast úr járnunum Mikið álag á bráðamóttökunni á Akureyri Magnús Þór sjálfkjörinn Fimm ára dómur fyrir hnífaárás á fjölskylduföður Telur hagræðingaráformin þau metnaðarfyllstu Nauðsyn að skýra betur hvort eða hvenær læknar megi rjúfa þagnarskyldu Selfyssingar í 60 plús heilsueflingu klárir í jólin Skoða að koma á ferjusamgöngum milli Skotlands og Seyðisfjarðar Viðreisn gæti reynst í lykilstöðu milli blokkanna Frumvarp um kílómetragjald samþykkt og þingmenn komnir í jólafrí Barnavernd fylgist með fleiri ófrískum konum í neyslu en síðustu ár Fleiri óléttar konur í neyslu á borði barnaverndar og spennandi kosningar framundan Langvarandi einangrun ungrar konu gagnrýnd af Amnesty Selfoss stöðvaður í Bretlandi Þrettán nýir rafknúnir strætisvagnar teknir í notkun Zuism tekið af trúfélagaská eftir áralöng svik og pretti Sjá meira