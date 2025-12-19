„Við látum alltaf taka okkur í bakaríið á endanum“ Tómas Arnar Þorláksson skrifar 19. desember 2025 13:42 Sjór gekk yfir þjóðveginn austan við Vík í Mýrdal í gær. Einar Freyr Elínarson Veðurfræðingur Vegagerðarinnar segir brýnt að bregðast við miklum sjógangi við Vík í Mýrdal og að ekki megi sofa á verðinum. Sjór gekk yfir þjóðveginn í gær sem geti haft alvarlegar afleiðingar í för með sér. Mikill sjór gekk á land við Vík í Mýrdal í gær með þeim afleiðingum að flóð var austan við Vík og sunnan við þjóðveginn og mikill sjór safnaðist saman við bæinn. Austan við Vík gekk sjór yfir þjóðveginn. Þó nokkur sjór safnaðist saman á landi við Vík í Mýrdal.Einar Freyr Elínarson Mbl.is greindi fyrst frá. Einar Sveinbjörnsson, veðurfræðingur Vegagerðarinnar, segir sjóganginn í gær vera áhyggjuefni og koma verulega á óvart. „Það virðist vera sem að breytingar hafi orðið á sandinum framan við Vík og líka við Reynisfjöru. Þannig að sjórinn gekk lengra inn á land en venja er til, í ekki verra veðri en var þó. Það var einhver öldugangur og einhver vindur en alls ekki verulega slæmt veður. Ég held að þetta hafi komið fólki í Vík á óvart. Ég var hissa að sjá myndir af þessu í gær.“ Hætta geti fylgt svo miklum sjógangi. Hann segir þetta skýrt dæmi um að það sé mikilvægt að vera vakandi fyrir ágangi sjávar við strendur landsins. „Það gildir um þetta eins og aðrar náttúruvár. Við megum ekki sofna á verðinum. Við þurfum að vera stöðugt meðvituð um þessa hættu. Þessi hætta er ekki ný til komin heldur hefur verið lengi en það er eins og við látum alltaf taka okkur í bakaríið á endanum. Eins og við séum hálfsofandi allavega margir hverjir. En auðvitað er Vegagerðin og almannavarnir að fylgjast með þessu, þó það nú væri.“ Einhver öldugangur var í gær en búast má við enn meiri ákafa á næstu dögum.Einar Freyr Elínarson Hann bendir á að í Kötlugosinu 1918 hafi jarðefni bæst við meðfram ströndinni sem hafi veitt dálitla vörn. Sú vörn sé þó á undanhaldi. „Það er stöðugt verið að naga af viðbótinni frá Kötlugosinu. Það verður að segjast eins og er að þetta er eitt af því fáa jákvæða sem kæmi með nýju Kötlugosi. Þá kæmi nýtt framburðarefni og meira land.“ Hann segir verra veður í vændum fyrir jólin. Veður Vegagerð Mýrdalshreppur Mest lesið Íslendingar í alvarlegu umferðarslysi í Suður-Afríku Innlent Halla forseti opnar sig um kynferðisbrot í æsku Innlent Bústaðakirkja opnuð vegna slyssins í Suður-Afríku Innlent Reynslubolti kveður lögregluna Innlent Enn fleiri myndir úr safni Epsteins: „En hún vill þúsund dali fyrir hverja stúlku“ Erlent Nemandi réðst á kennara á jólaskemmtun í Ingunnarskóla Innlent Stormur gæti skollið á landið á aðfangadag Innlent Hæstiréttur vill ekki hlýða á Kristján Markús Innlent Fjögur vilja stöðu ríkislögreglustjóra Innlent Katrín orðin stjórnarformaður Innlent Fleiri fréttir „Við látum alltaf taka okkur í bakaríið á endanum“ Götulokanir í miðborginni á Þorláksmessu og um áramót Bein útsending: Logi kynnir aðgerðir í þágu fjölmiðla Einn handtekinn í aðgerð sérsveitar á Selfossi Bústaðakirkja opnuð vegna slyssins í Suður-Afríku Stormur gæti skollið á landið á aðfangadag Kílómetragjaldið verður að veruleika og hvassviðri um jólin Funduðu í 320 klukkustundir og afgreiddu 37 frumvörp Telja innbrot og umferðarlagabrot mesta vandamálið Katrín orðin stjórnarformaður Hæstiréttur vill ekki hlýða á Kristján Markús Nemandi réðst á kennara á jólaskemmtun í Ingunnarskóla Halla forseti opnar sig um kynferðisbrot í æsku Íslendingar í alvarlegu umferðarslysi í Suður-Afríku Fjögur vilja stöðu ríkislögreglustjóra Þrír vasaþjófar handteknir á gistiheimili Laugarneshverfi Starfslokasamningar undirstofnana kostað hátt í 175 milljónir Reynslubolti kveður lögregluna Leitaði á lögreglustöð til að komast úr járnunum Mikið álag á bráðamóttökunni á Akureyri Magnús Þór sjálfkjörinn Fimm ára dómur fyrir hnífaárás á fjölskylduföður Telur hagræðingaráformin þau metnaðarfyllstu Nauðsyn að skýra betur hvort eða hvenær læknar megi rjúfa þagnarskyldu Selfyssingar í 60 plús heilsueflingu klárir í jólin Skoða að koma á ferjusamgöngum milli Skotlands og Seyðisfjarðar Viðreisn gæti reynst í lykilstöðu milli blokkanna Frumvarp um kílómetragjald samþykkt og þingmenn komnir í jólafrí Barnavernd fylgist með fleiri ófrískum konum í neyslu en síðustu ár Fleiri óléttar konur í neyslu á borði barnaverndar og spennandi kosningar framundan Sjá meira