Svanur syndir með Seltirningum í lauginni Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 12. desember 2025 13:24 Álftin stillir sér upp fyrir mynd í Sundlaug Seltjarnarness. Gestir í Sundlaug Seltjarnarness ráku upp stór augu fyrir hádegi í dag þegar álft lenti í lauginni. Gesturinn hvíti virkaði særður og ekkert fararsnið á honum. Heimsókn álftarinnar ber upp á degi þar sem því var fagnað hjá nágrönnum íbúa Seltjarnaress í Vesturbæjarlaug að íslensk sundlaugarmenning hefur verið staðfest á skrá UNESCO yfir óáþreifanlegan menningararf mannkyns. Eins og sjá má á myndbandinu sem fylgir fréttinni syndir álftin á milli brauta í lauginni og sundlaugargestir fylgjast með. Dýr Seltjarnarnes Fuglar